GNW-News: SCHWEIZER BUNDESRAT SCHNEIDER-AMMANN BESUCHT NEUES SIKA WERK IN ASERBAIDSCHAN

SCHWEIZER BUNDESRAT SCHNEIDER-AMMANN BESUCHT NEUES SIKA WERK IN ASERBAIDSCHAN

SCHWEIZER BUNDESRAT SCHNEIDER-AMMANN BESUCHT NEUES SIKA WERK IN ASERBAIDSCHAN

Im Rahmen einer politischen Delegationsreise besuchte Bundesrat und Vorsteher

des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung Johann

Schneider-Ammann in Begleitung des aserbaidschanischen Ministers für

Wirtschaftsentwicklung Shahin Mustafayev und des Schweizer Botschafters Philipp

Stalder das neue Sika Werk nahe der Landeshauptstadt Baku. In der modernen

Fabrik werden Betonzusatzmittel und Mörtelprodukte für den lokalen Baumarkt

gefertigt.

Äusserst beeindruckt zeigten sich die politischen Vertreter beider Länder vom

neuen Sika Werk im Sumgait Chemical Industrial Park nördlich von Baku, welches

das bisherige Produktionswerk im Zentrum der Hauptstadt ersetzt und die

Produktionskapazitäten vor Ort erweitert. Beim Fabrikrundgang wurden unter

anderem die neu in Betrieb genomme Anlage zur Mörtelproduktion besichtigt sowie

die Produktionsanlage für Betonzusatzmittel, die an den neuen Standort verlagert

und modernisiert wurde.

Johann Schneider-Ammann: "Wie viele unserer weltweit tätigen Markenunternehmen

ist Sika eine echte Vertreterin der innovativen und wettbewerbsfähigen Schweizer

Privatwirtschaft. Die neue Sika Fabrik ist eine weitere bedeutende Investition

der Schweiz in den Nichtölsektor der aserbaidschanischen Wirtschaft."

damit die Rahmenbedingungen verbessert und Handelshürden abbaut.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA Sika: "Als internationales Unternehmen mit

Schweizer Wurzeln ist es unsere Strategie, uns früh in Wachstumsmärkten zu

positionieren und unser Engagement Schritt für Schritt auszubauen. Seit 2005

vertreiben wir unsere innovativen Produkte in Aserbaidschan. Mit dem neuen,

modernen Werk erweitern wir nicht nur unser Produktportfolio, sondern steigern

auch unsere Produktqualität bei tieferen Kosten und werden uns weiter als

leistungsstarker Anbieter im Baumarkt des Landes positionieren."

Bauwirtschaft auf Wachstumskurs

Die Wirtschaft Aserbaidsans ist wieder auf Wachstumskurs. Gemäss Prognosen wird

innerhalb der nächsten zehn Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum von

4.3% erwartet. Staatliche Investitionen in die Öl- und Gasindustrie sowie in die

Infrastruktur werden für Impulse in der Bauwirtschaft sorgen. Geplante

Grossprojekte sind die Ringbahn Baku-Sumgait-Baku mit 23 Bahnhöfen sowie der

Azerbaijan Tower, der mit 1'050 Metern das höchste Gebäude der Welt werden soll.

