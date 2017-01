GNW-News: RoodMicrotec - starker Umsatzschwung im 2. Halbjahr 2016, Auftragsbestand 20% höher im Jahresvergleich

RoodMicrotec - starker Umsatzschwung im 2. Halbjahr 2016, Auftragsbestand 20% höher im Jahresvergleich

Zwolle - 10. Januar 2017

Der starke Auftragsbestand soll die Expansion der RoodMicrotec, des niederländischen Halbleiterlieferanten von hochentwickelten Mikrochips, im Verlauf des Jahres 2017 weiter vorantreiben, nachdem das Umsatzwachstum der Hauptgeschäftsfelder im 2. Halbjahr 2016 anzog und der Wert der Auftragsbücher Ende Dezember im Jahresvergleich 20% höher ist.





Martin Sallenhag, RoodMicrotec N.V. CEO sagte: "RoodMicrotec ist sehr gut für das Wachstum, das wir für 2017 sehen, gerüstet. Der Auftragswert liegt circa 20% höher verglichen zum Vorjahr und wir konnten die positive Book-to-Bill-Rate über die letzten 12 Monate halten. Dies ist ein wichtiger Frühindikator für den Nachfragetrend in der Halbleiterindustrie. Unser Angebotsportfolio ist auf hohem Niveau stabil und ein Großteil wird in Kundenaufträge umgewandelt. Dies untermauert die solide und erfolgreiche Trefferquote des Unternehmens." RoodMicrotec verzeichnete im zweiten Halbjahr 2016 im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten einen sehr positiven Umsatzzuwachs in den drei größten Geschäftsbereichen.

Der Umsatz im Bereich Test Operations stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19%. Früher beschriebene Schwierigkeiten innerhalb des Supply Chain Managements verblassten während des zweiten Halbjahres 2016 und der Umsatz des Geschäftsbereichs stieg in diesem Zeitraum um 24%. Dies liegt hauptsächlich am Ramp-Up der Produktionsaufträge mit der schweizerischen Halbleiterfirma Altec AG, für die eine Umsatzverdoppelung in den nächsten 2 Jahren erwartet wird.

Der Umsatz im Bereich Qualifikations- und Zuverlässigkeitsuntersuchungen stieg substantiell um 26% in den vergangenen 12 Monaten entgegen dem Trend in zwei anderen Hauptgeschäftsfeldern. Basis bildeten hier einige große Langzeitprojekte und der Start der Qualifikationen für andere Großaufträge.

Umsatz 2. Halbjahr 2016 verglichen zum 1. Halbjahr 2016 je Geschäftsbereich

(x EUR 1.000) H2 2016 H1 2016 Änderung

Test Operations 2.025 1.702 +19%

Supply Chain Management (SCM) 1.151 926 +24%

Failure & Technological Analysis 743 751 -1%

Test Engineering 241 230 +5%

Qualification & Reliability Investigation 1.386 1.310 +6%

TOTAL 5.546 4.919 +13%

Umsatz 2016 im Vergleich zu 2015 je Geschäftsbereich

(x EUR 1.000) 2016 2015 Änderung

Test Operations 3.727 3.676 +1%

Supply Chain Management (SCM) 2.077 2.348 -12%

Failure & Technological Analysis 1.494 1.655 -10%

Test Engineering 471 437 +8%

Qualification & Reliability Investigation 2.696 2.134 +26%

TOTAL 10.465 10.250 +2%

Aussichten Das Management der RoodMicrotec sieht die zukünftige Entwickung der Firma sehr positiv und bestätigt die Aussichten für ein Umsatzwachstum von 75% bis 2020 von heute an.

Audit Die finanziellen Daten wurden nicht auditiert.

Vorausblickende Aussagen Diese Pressemitteilung enthält eine Anzahl vorausschauender Aussagen. Diese basieren auf den aktuellen Erwartungen. Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes und auf Informationen. die in der Firma aktuell verfügbar sind. Die Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten. die schwer abzuschätzen sind. wie beispielsweise die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse. Zinssätze. Wechselkurse und Änderungen in Gesetzen und Vorschriften. Der Vorstand von RoodMicrotec kann nicht dafür garantieren. dass diese Erwartungen zu Stande kommen. Weiterhin geht RoodMicrotec keinerlei Verpflichtung ein, die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.

Finanzielle Termine 09. März 2017 Veröffentlichung des (vorläufigen) Jahresergebnisses 2016

09. März 2017 Konferenzschaltung für Presse und Analysten

27. April 2017 Veröffentlichung des Jahresberichtes

08. Juni 2017 Jahreshauptversammlung der Aktionäre

09. Juni 2017 Jährliche Versammlung der Obligationäre

06. Juli 2017 Veröffentlichung des Halbjahresumsatzes 2017

24. August 2017 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2017

24. August 2017 Konferenzschaltung für Presse und Analysten

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"- Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut. Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden. 'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm ISO/IEC 17025. Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern. RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle). Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Arvid Ladega CFO Telephone: +31 38 4215216 Postal address: RoodMicrotec N.V., PO Box 1042, 8001 BA Zwolle Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

