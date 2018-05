GNW-News: RoodMicrotec schließt die diesjährige Hauptversammlung erfolgreich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Roodmictrotec":

RoodMicrotec schließt die diesjährige Hauptversammlung erfolgreich ab

Zwolle - 18. Mai 2018

RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen

und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, hat am 17. Mai 2018 erfolgreich

seine Hauptversammlung in Amsterdam abgehalten.



Die anwesenden 17-Aktionäre

konnten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken, das von einer

deutlichen Umsatzsteigerung geprägt war. Das Managementteam berichtete über die

Aktivitäten im Jahr 2017 und die geplanten Aktivitäten im Jahr 2018.

Die Präsentation der Hauptversammlung ist ab sofort auf der Website der

Gesellschaft abrufbar.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für

die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"-

Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec

hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und

Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil.

Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem basiert auf internationalen Normen

DIN EN ISO 9001:2015. Darüber hinaus ist unser Qualitätsmanagement weitgehend

konsistent zum Automobilstandard ISO / TS 16949. Das Unternehmen verfügt auch

über ein akkreditiertes Labor für Testaktivitäten und Qualifizierung nach ISO /

IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management,

Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- &

Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelementeprogrammierung

und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts-

und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen.

Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Further information

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com

Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert.

Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung

Gültigkeit. Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-

Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung

gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die

Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

Präsentation 2018 Aktionärsversammlung:

http://hugin.info/130789/R/2193881/849782.pdf

