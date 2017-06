GNW-News: RoodMicrotec führt zwei SCM-Projekte in die Fertigungsphase, ein Kunde verlängert die Laufzeit eines Medizinprojektes auf 15 Jahre

RoodMicrotec führt zwei SCM-Projekte in die Fertigungsphase, ein Kunde verlängert die Laufzeit eines Medizinprojektes auf 15 Jahre

Zwolle, 08. Juni 2017 RoodMicrotec, der niederländische Halbleiterlieferant von hochentwickelten Mikrochips, hat zwei seiner sechs großen Supply Chain-Management-Projekte für die Automobil- beziehungsweise für die Medizinindustrie in die Produktionsphase geführt.



Für das Medizin-SCM-Projekt hat der Kunde den erwarteten Produktionszyklus stark verlängert und zwar von den ursprünglichen fünf Jahren auf 15 Jahre. Dies wird in der heute stattfindenden jährlichen Aktionärsversammlung in der Amsterdamer Börse bekannt gegeben.

Reinhard Pusch, COO der RoodMicrotec sagte: "Der Übergang dieser bedeutenden Projekte in die Fertigungsphase ist ein wichtiger Meilenstein in der weiteren Umsetzung unserer Kern-SCM-Strategie, nicht zuletzt deshalb, weil diese Projekte ab jetzt einen soliden Anteil am Firmenumsatz generieren werden."

Das Automobilprojekt, das nach dem Übergang in die Fertigungsphase jährlich zwischen EUR 1,2 Millionen und EUR 1,6 Millionen zum Umsatz beitragen wird, hat gerade die Industrialisierungs- und Qualifizierungsphasen abgeschlossen und wurde Anfang Juni für die Produktion freigegeben. Die Vollproduktion wird voraussichtlich Anfang 2018 erreicht und voraussichtlich bis 2025 laufen.

Das SCM-Projekt für den Medizinbereich, das zwischen EUR 3,0 Millionen und EUR 5,0 Millionen Umsatz pro Jahr generieren wird, wurde in diesem Monat ebenfalls für die Produktion freigegeben. Während die Entwicklungsphase nun länger dauern wird als ursprünglich gedacht, wurde der Fertigungszeitraum von fünf auf 15 Jahre verlängert und wird ab 2022 für zehn Jahre vollen Umsatz erwirtschaften.

Über RoodMicrotec

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung als unabhängiger Value-Added-Dienstleister für die Mikro- und Optoelektronik. bietet RoodMicrotec ein "Alles aus einer Hand"- Angebot für Fabless-Firmen. OEMs und anderen Geschäftspartnern an. RoodMicrotec hat sich mit seinen powerful solutions eine starke Position in Europa aufgebaut.

Unsere Dienstleistungen erfüllen die höchsten Industrie- und Qualitätsanforderungen. wie sie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt. Automobil. Telekommunikation. Medizin. IT und Elektronik gefordert werden.

'Certified by RoodMicrotec' bedeutet Prüfen von Produkten unter anderem gemäß dem strengen ISO/TS 16949-Standard für Zulieferer der Automobilindustrie. Die Firma besitzt akkreditierte Labors für Test und Qualifikation gemäß der Norm ISO/IEC 17025.

Die Value-Added Dienstleistungen umfassen (eXtended) Supply Chain Management, Fehler- & Technologieanalysen, Qualifikationen und messenden Burn-In, Test- & Produkt-Engineering, Produktionstest (einschließlich Bauelemente-programmierung und End-of-Line-Dienstleistungen), ESD/ESDFOS Evaluation & Training, Qualitäts- und Zuverlässigkeits-Beratung und den kompletten Herstellprozess mit Partnern.

RoodMicrotec besitzt Niederlassungen in Deutschland (Dresden. Nördlingen. Stuttgart). in Großbritannien (Bath) und in den Niederlanden (Zwolle).

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite http://www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die Englische Fassung Gültigkeit.

