GNW-News: Roche zum zehnten Mal als nachhaltigstes Gesundheitsunternehmen im Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet

Roche zum zehnten Mal als nachhaltigstes Gesundheitsunternehmen im Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet

F.



Hoffmann-La Roche Ltd /

Roche zum zehnten Mal als nachhaltigstes Gesundheitsunternehmen im Dow Jones

Sustainability Index ausgezeichnet

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Nachhaltigkeit ist ein essentieller Bestandteil der Geschäftsstrategie von

Roche

* Das Unternehmen überzeugte insbesondere in den Bereichen Marketingpraktiken,

Umwelt- und Sozialberichterstattung sowie mit seinem Beitrag zu einem

verbesserten Gesundheitswesen

Basel, 13. September 2018 - Bereits das zehnte Jahr in Folge wurde Roche (SIX:

RO, ROG; OTCQX: RHHBY) zum nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der

Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) gekürt. Die Auszeichnung

basiert auf einer eingehenden Bewertung der wirtschaftlichen, sozialen und

ökologischen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Der Dow Jones Sustainability

Index dient als Vergleichsindex für Investoren, die ihr Portfolio nach

nachhaltigen Kriterien ausrichten.

Roche hat seine Führungsrolle dank einer herausragenden Nachhaltigkeitsstrategie

behaupten können, die integraler Bestandteil ihres Geschäfts und der Kultur des

Unternehmens ist.

«Wir sind stolz darauf, dass unsere vielfältigen Bemühungen um Nachhaltigkeit

auch in diesem Jahr gewürdigt wurden», so Severin Schwan, CEO von Roche. «Unser

wichtigster Beitrag für die Gesellschaft ist die Entwicklung von Medikamenten

und Diagnostika, die das Leben von Menschen entscheidend verbessern. Hierbei ist

der offene und konstruktive Dialog mit anderen Unternehmen, Universitäten,

Ärzten und Patienten unerlässlich, um die Bedürfnisse unserer Partner im

Gesundheitswesen zu verstehen und gemeinsam medizinische Lösungen schneller und

gezielter entwickeln zu können.»

Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit der Michael J. Fox Foundation

for Parkinson's Research (MJFF). Seit 2010 ist Roche Teil eines

Zusammenschlusses von Industrieunternehmen, Non-Profit-Organisationen und

Privatpersonen zur aktiven Unterstützung der Parkinson's Progression Marker

Initiative (PPMI). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Roche in Kürze Parkinson

Patienten Zugang zu ihrer digitalen Biomarker-Technologie für Smartphones geben,

die den Verlauf der Krankheitssymptome überwacht. Die von der Plattform

gesammelten anonymisierten Daten werden regelmässig von PPMI öffentlich

zugänglich gemacht. Dies wird es der breiteren Forschungsgemeinschaft -

einschliesslich den Wettbewerbern - ermöglichen, das Fortschreiten der Krankheit

zu untersuchen, um somit die Therapie der Parkinson-Krankheit zu verbessern.

Partnerschaften wie diese sind für die Weiterentwicklung der Medizin

unerlässlich, denn sie können helfen, klinische Studien zu beschleunigen und die

dringend benötigten Behandlungen schneller zu den Patienten bringen.

Nachhaltigkeit bei Roche

Seit über 120 Jahren ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Roche

Geschäftsstrategie. Roche verfolgt bei diesem Thema einen ganzheitlichen Ansatz:

das Unternehmen setzt sich nicht nur für einen besseren Zugang zu Medikamenten

und diagnostischen Tests ein, sondern richtet ihren Fokus auch auf

kontinuierliche Fortschritte in anderen Bereichen, dazu gehören

gesellschaftliche Verantwortung, Umweltschutz, Nachhaltigkeitsfaktoren in der

Lieferkette sowie die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden.

Der grösste Beitrag von Roche an die Gesellschaft ist die Verbesserung der

Gesundheitsversorgung. Dies verfolgt das Unternehmen, indem es die besten

diagnostischen Tests und Medikamente entwickelt, um einige der dringendsten

medizinischen Bedürfnisse der Welt zu erfüllen.

Roche versteht, dass dies nicht alleine möglich ist. Roche weiss, dass der

Schlüssel zur Schaffung von nachhaltigem Wert und Wachstum darin besteht, mit

ihren Stakeholdern zusammenzuarbeiten und einen offenen und konstruktiven Dialog

zu führen. Damit schafft Roche nicht nur Werte für die Gesellschaft in den von

uns geschaffenen Medikamenten und Technologien, sondern erreicht auch ein

nachhaltiges Wirtschaftswachstum für das Unternehmen.

Beispiele für unsere Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit finden sich hier:

www.roche.com/sustainability

Über den Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Das globale Ranking wird jedes Jahr von den S&P Dow Jones Indices und RobecoSAM

veröffentlicht und bewertet die Performance der weltweit nachhaltigsten

Unternehmen. RobecoSAM lädt über 3400 börsenkotierte Unternehmen zu einer

Teilnahme ein. Die Firmen werden anhand einer systematischen

Nachhaltigkeitsanalyse («Corporate Sustainability Assessment, CSA») ermittelt,

die von RobecoSAM durchgeführt wird. Nur Unternehmen, die aufgrund dieser

Bewertung in ihrer Branche führend sind, werden in den Index aufgenommen.

Grundlage ist eine eingehende Beurteilung von langfristigen wirtschaftlichen,

ökologischen und sozialen Kriterien, die sowohl allgemeine als auch

branchenspezifische Nachhaltigkeitstrends berücksichtigen.

Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und

Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen

durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu

ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach

ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem

Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen

zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten

Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten,

Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der

bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests

und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu

verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag

zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch

Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu

medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen

Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche

entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und

Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das zehnte Jahr in

Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones

Sustainability Index.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig

und beschäftigte 2017 weltweit rund 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im

Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und

erzielte einen Umsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehört

vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai

Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 8888 / E-Mail: media.relations@roche-global.com

- Nicolas Dunant (Leiter)

- Patrick Barth

- Ulrike Engels-Lange

- Simone Oeschger

- Anja von Treskow

20180913-DJSI_DE:

http://hugin.info/174806/R/2215917/865295.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: F. Hoffmann-La Roche Ltd via GlobeNewswire

http://www.roche.com/