GNW-News: Roche mit sehr gutem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

Roche mit sehr gutem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

F.



Hoffmann-La Roche Ltd /

Roche mit sehr gutem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

. Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Konzernverkäufe steigen um 7% ([1]) zu konstanten Wechselkursen und in

Schweizer Franken

* Verkäufe der Division Pharma erhöhen sich um 7%, Hauptwachstumsträger sind

Ocrevus, Perjeta, Alecensa und Tecentriq

* Verkäufe der Division Diagnostics wachsen um 6%, vor allem dank der

Immundiagnostik

* Jüngste Zulassungen: Hemlibra für Personen mit Hämophilie A ohne Faktor-

VIII-Inhibitoren, Actemra subkutane Formulierung zur Behandlung der aktiven

systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis sowie Fertigspritzen für

Xolair in den USA; Alecensa bei einer Form von Lungenkrebs in China

* Ausblick für 2018 bestätigt

+-----------------------+-------------+---------------+--------------+

|Verkäufe |Millionen CHF| In % der |Veränderung in|

| | | Verkäufe | % |

| +------+------+-----+---------+---+----------+

|Januar - September 2018| 2018| 2017| 2018| 2017|CER| CHF|

+-----------------------+------+------+-----+---------+---+----------+

|Konzernverkäufe |42 080|39 434|100,0| 100,0| +7| +7|

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Division Pharma |32 702|30 636| 77,7| 77,7| +7| +7|

| | | | | | | |

|USA |17 192|15 266| 40,9| 38,7|+14| +13|

| | | | | | | |

|Europa | 6 607| 6 766| 15,7| 17,2| -8| -2|

| | | | | | | |

|Japan | 2 700| 2 675| 6,4| 6,8| 0| +1|

| | | | | | | |

|International* | 6 203| 5 929| 14,7| 15,0| +8| +5|

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Division Diagnostics | 9 378| 8 798| 22,3| 22,3| +6| +7|

+-----------------------+------+------+-----+---------+---+----------+

* Asien-Pazifik, EEMEA (Osteuropa, Nahost und Afrika), Lateinamerika,

Kanada, andere

Severin Schwan, CEO von Roche, zu den Quartalszahlen: «In den ersten neun

Monaten haben unsere beiden Divisionen Pharma und Diagnostics sehr gute

Verkaufszuwächse erzielt. Die starke Nachfrage nach unseren neuen Medikamenten

hielt auch im dritten Quartal weiter an. Besonders erfreulich ist, dass Hemlibra

mit der kürzlich erfolgten weiteren FDA-Zulassung für Menschen mit Hämophilie A

jetzt in den USA umfassend verfügbar ist. Ausgehend von den Ergebnissen der

ersten neun Monate werden wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen. »

Konzernverkäufe

Sehr gutes Wachstum in beiden Divisionen

Die Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um 7% auf CHF

42,1 Milliarden. In der Division Pharma erhöhte sich der Umsatz um 7% auf CHF

32,7 Milliarden. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren die kürzlich

eingeführten Medikamente Ocrevus zur Behandlung von zwei Formen der multiplen

Sklerose sowie die Krebsmedikamente Perjeta, Alecensa und Tecentriq. Wie

erwartet standen dem starken Wachstum der Division Umsatzrückgänge bei

MabThera/Rituxan und Tarceva entgegen.

In den USA erhöhten sich die Verkäufe um 14%, angeführt von Ocrevus, Herceptin

und Perjeta. Ocrevus wurde weiterhin stark nachgefragt, besonders auch von neuen

Patientinnen und Patienten. Das Umsatzplus von Perjeta (+30%) war angetrieben

vom Einsatz des Medikaments zur postoperativen Behandlung von HER2-positivem

Brustkrebs im Frühstadium bei Patientinnen mit hohem Rückfallrisiko. ([2]

)In Europa (-8%) konnten die starken Markteinführungen unserer neuen Medikamente

Ocrevus, Tecentriq und Alecensa vor allem in Deutschland die Umsatzrückgänge von

MabThera/Rituxan (-48%) und Herceptin (-10%), die auf den Wettbewerb mit

Biosimilars zurückzuführen sind, teilweise kompensieren. Die Verkäufe von

Perjeta nahmen insbesondere durch den Einsatz bei metastasierendem Krebs und zur

präoperativen Behandlung weiter zu. Die Region International erzielte ein

Umsatzplus von 8%, das von den Teilregionen Asien-Pazifik und Lateinamerika

getragen wurde. Das Wachstum in der Region Asien-Pazifik basiert hauptsächlich

auf gestiegenen Verkäufen in China. In Japan blieben die Verkäufe stabil.

Die Division Diagnostics steigerte ihre Verkäufe um 6% auf CHF 9,4 Milliarden.

Den grössten Beitrag dazu leistete der Geschäftsbereich Centralised and Point of

Care Solutions (+7%), hier führte die Immundiagnostik (+10%) das Wachstum an.

Die anderen Geschäftsbereiche und alle Regionen konnten ihre Verkäufe ebenfalls

steigern. Das Umsatzwachstum der Division geht vor allem auf die Regionen Asien-

Pazifik (+13%) und Nordamerika (+6%) zurück. Die Verkäufe stiegen in der Region

EMEA ([3]) um 2%, in Lateinamerika um 8% und in Japan um 3%.

Meilensteine für Medikamente von Roche

In den vergangenen Monaten wurden mehrere Produkte von Roche von

Gesundheitsbehörden zugelassen: Die US Food and Drug Administration (FDA)

erteilte die Zulassung für Hemlibra zur Routineprophylaxe bei Personen aller

Altersgruppen mit Hämophilie A ohne Faktor-VIII-Inhibitoren, um Blutungen

vorzubeugen oder deren Häufigkeit zu verringern.

Die FDA erteilte die Zulassung für die vordosierte Einwegspritze von Xolair als

zusätzliche Darreichungsform zur Behandlung der chronisch-idiopathischen

Urtikaria und des allergischen Asthmas. Ebenfalls in den USA zugelassen wurde

die subkutane Formulierung von Actemra zur Behandlung der aktiven systemischen

juvenilen idiopathischen Arthritis bei Patientinnen und Patienten ab zwei

Jahren.

Die China National Drug Administration (CNDA) erteilte die Marktzulassung für

Alecensa als Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit anaplastischer

Lymphomkinase (ALK)-positivem, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs

(NSCLC).

Der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) empfahl die Zulassung der

subkutanen Formulierung von RoActemra zur Behandlung der aktiven systemischen

juvenilen idiopathischen Arthritis bei Patientinnen und Patienten ab einem Jahr.

Darüber hinaus empfahl der CHMP die Zulassung der Kombinationstherapie von

Venclyxto und MabThera zur Behandlung von Patienten mit chronischer

lymphatischer Leukämie, die zuvor mindestens eine andere Behandlung erhalten

haben.

Die FDA gewährte den Status eines Therapiedurchbruchs für Xolair zur Vorbeugung

von schweren allergischen Reaktionen bei Personen mit Allergien, die

versehentlich eines oder mehrere für sie unverträgliche Lebensmittel verzehrt

haben.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) gewährte den PRIME (PRIority

MEdicines)-Status für den Wirkstoff RG6042 (vormals IONIS-HTTRx) zur Behandlung

der Huntington-Krankheit (HD).

Positive Studienergebnisse für Medikamente von Roche

Roche konnte in den vergangenen Monaten Ergebnisse zu mehreren Studien vorlegen:

So zeigten Daten der Phase-III-Studie Katherine, dass die Behandlung mit Kadcyla

als Einzeltherapie das Risiko für einen Rückfall der invasiven Erkrankung oder

den Tod (invasiv-krankheitsfreies Überleben, iDFS) bei Patientinnen mit HER2-

positivem Brustkrebs im Frühstadium signifikant verringert, verglichen mit

Herceptin als postoperativer Behandlung von Patientinnen, die eine

Resterkrankung (invasive Resterkrankung in der Brust und/oder Achselknoten) nach

einer neoadjuvanten (präoperativen) Behandlung aufwiesen.

Fünf-Jahres-Daten der offenen Phase-III-Verlängerungsstudien von Opera I, Opera

II und Oratorio zeigten, dass die Wirksamkeit von Ocrevus hinsichtlich wichtiger

Messgrössen der Krankheitsaktivität anhält und dass Patientinnen und Patienten,

die früh mit Ocrevus behandelt wurden, bessere Therapieergebnisse bezüglich des

Fortschreitens der Erkrankung hatten als RMS-Patienten, die von Interferon beta-

1a wechselten, oder PPMS-Patienten, die von Placebo wechselten.

Daten für die Intention-to-treat-Population der Phase-III-Studie IMpower133

zeigten, dass Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs in

fortgeschrittenem Stadium (ES-SCLC) bei einer Erstlinienbehandlung mit Tecentriq

plus Chemotherapie (Carboplatin und Etoposid) signifikant länger lebten als bei

alleiniger Behandlung mit Chemotherapie. Darüber hinaus sanken bei einer

Tecentriq-basierten Kombinationstherapie im Vergleich zur alleinigen

Chemotherapie auch das Risiko einer Krankheitsverschlechterung und das

Sterberisiko (progressionsfreies Überleben, PFS) signifikant.

Eine integrierte Analyse der entscheidenden Studien Startrk-2 (Phase II),

Startrk-1 (Phase I) und Alka (Phase I) für Entrectinib bei lokal

fortgeschrittenem oder metastasierendem ROS1-positivem nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs (NSCLC) zeigten, dass sich bei 77,4% der behandelten Patientinnen

und Patienten die Tumore verkleinerten (objektive Ansprechrate, ORR). Darüber

hinaus zeigte Entrectinib mit 24,6 Monaten ein dauerhaftes Ansprechen von länger

als zwei Jahren.

Daten der Phase-III-Studie Capstone-2 für Baloxavir marboxil zeigten, dass das

Medikament bei Grippepatienten mit hohem Komplikationsrisiko die Dauer bis zum

Eintritt einer Symptomlinderung im Vergleich zu Placebo signifikant verkürzte

(mittlere Dauer: 73,2 Stunden versus 102,3 Stunden bei Placebo). Diese Daten

beinhalteten auch Personen ab 65 Jahren sowie Patienten mit Vorbelastungen wie

Asthma, chronischen Lungenerkrankungen, krankhafter Fettleibigkeit oder

Herzerkrankungen. Baloxavir marboxil ist der erste Wirkstoff in klinischen

Studien der klinisch relevanten Nutzen bei Patientinnen und Patienten zeigt, die

besonders anfällig für Komplikationen bei schwerem Krankheitsverlauf der Grippe

sind.

Für die Zulassungsstudien Firefish und Sunfish für Risdiplam (RG7916) bei

spinaler Muskelatropie (SMA) wurden Zwischendaten aus den Dosierungs-Teilstudien

vorgelegt. In der Firefish-Studie bei SMA Typ 1 konnten nach einer achtmonatigen

Behandlung mit Risdiplam 6 von 14 Kindern (43%) mit oder ohne Unterstützung

sitzen, wobei 3 dieser Kinder (21%) einen stabilen Sitz ohne fremde Hilfe

erreichten. Weiterhin konnten sich vier Kinder (29%) auf die Seite rollen,

sieben Kinder (50%) konnten treten, und sechs Kinder (43%) konnten ihren Kopf

auf kontrollierte Weise aufrecht halten. Diese Meilensteine wurden nach Modul 2

der Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) bewertet und dienen als

wichtige sekundäre Endpunkte im konfirmatorischen Teil der Firefish-Studie.

Ergebnisse der Phase-III-Studie IMpower132 für Tecentriq in Kombination mit

Pemetrexed und platinbasierter Chemotherapie (Cisplatin oder Carboplatin) zur

Erstlinienbehandlung von nicht zu den Plattenepithelkarzinomen zählendem NSCLC

zeigten, dass die Kombinationstherapie das Risiko einer

Krankheitsverschlechterung und das Sterberisiko (progressionsfreies Überleben,

PFS) gegenüber einer alleinigen Chemotherapie um 40% senkte. Die Zwischenanalyse

ergab eine Verbesserung des co-primären Endpunktes des Gesamtüberlebens (OS) von

4,5 Monaten, die jedoch noch nicht statistisch signifikant war.

Weiterhin ist der Flüssigbiopsietest FoundationOne Liquid von Roche nun weltweit

verfügbar. Der Test zum Nachweis zirkulierender Tumor-DNA im Blut von

Krebspatienten kann 70 der häufigsten Genveränderungen in soliden Tumoren

identifizieren, einschliesslich der Mikrosatelliteninstabilität, die als

genomische Signatur zu fundierteren Behandlungsentscheidungen in der

Krebsimmuntherapie beitragen könnte. Für bestimmte Patientinnen und Patienten

mit soliden Tumoren bietet das Assay eine schnelle und anwendungsfreundliche

Analyse aus einer einzigen Blutprobe.

Fortschritte in der personalisierten Medizin

Roche hat die Transaktion zur vollständigen Übernahme des US-Unternehmens

Foundation Medicine, Inc. (FMI) Ende Juli 2018 abgeschlossen. Am 2. Juli 2018

wurde ein öffentliches Übernahmeangebot gestartet. Mit dieser Transaktion stärkt

Roche ihre Strategie der personalisierten Medizin. Der Zusammenschluss zielt

darauf ab, das molekulare Wissen zu forcieren und eine erstklassige und

umfassende Genomprofilierung auf breiter Ebene verfügbar zu machen. Beides sind

wichtige Voraussetzungen, um neue Krebsmedikamente zu entwickeln sowie eine

optimale Versorgung der Betroffenen sicherzustellen.

Diagnostics - Produkte zur Unterstützung bei Therapieentscheidungen

Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit dem Kenya Medical Research

Institute (KEMRI) installierte Roche ein cobas 8800 System in Nairobi, Kenia, um

dort dem neuesten Stand der Technik entsprechend Diagnosetests einschliesslich

HIV-Diagnostik zu ermöglichen. Das Labor wird die lokalen Bemühungen im Kampf

gegen HIV/AIDS unterstützen.

In Ländern, welche die CE-Kennzeichnung anerkennen, wurden die Tests cobas MTB

und cobas MAI zum Einsatz auf den cobas 6800/8800 Systemen auf den Markt

gebracht.

Zur Erweiterung des Navify-Portfolios wurden die ersten beiden Navify Apps zur

Unterstützung klinischer Entscheidungen eingeführt. Die Apps Navify Clinical

Trial Match und Navify Publication Search ermöglichen Behandlungsteams in der

Onkologie effektiveren Zugang zu relevanten Studiendaten und Publikationen.

Zudem wurden drei neue Avenio Analysekits für Tumorgewebe für das Next

Generation Sequencing (NGS, nur für Forschungszwecke) auf weltweiter Ebene

bereitgestellt: das Avenio Tumor Tissue Targeted Kit, das Expanded Kit und das

Surveillance Kit. Diese Kits können alle vier Mutationskategorien in soliden

Tumoren nachweisen und ergänzen die bestehenden ctDNA Analysekits für das Next

Generation Sequencing (NGS).

Ausblick für das Gesamtjahr 2018 bestätigt

Roche rechnet mit einem Verkaufswachstum zu konstanten Wechselkursen im

mittleren einstelligen Bereich. Beim Kerngewinn je Titel wird ein Wachstum zu

konstanten Wechselkursen im mittleren Zehnerbereich angestrebt. Ohne die

Auswirkungen der Steuerreform in den USA wird ein Wachstum des Kerngewinns je

Titel angestrebt, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht. Roche ist

bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Division Pharma

+------------------+----------+----------+----------+---------+---------------+

| | Total | USA | Europa | Japan |International* |

| Meistverkaufte +------+---+------+---+------+---+-----+---+------+--------+

| Produkte | Mio. | % | Mio. | % | Mio. | % |Mio. | % | Mio. | % |

| | CHF | | CHF | | CHF | | CHF | | CHF | |

+------------------+------+---+------+---+------+---+-----+---+------+--------+

|Herceptin | 5 307| 2| 2 205| 12| 1 495|-10| 183|-16| 1 424| 3|

| | | | | | | | | | | |

|MabThera/Rituxan | 5 110| -9| 3 193| 4| 731|-48| 151|-29| 1 035| 11|

| | | | | | | | | | | |

|Avastin | 5 108| 2| 2 172| 0| 1 370| -2| 617| 3| 949| 10|

| | | | | | | | | | | |

|Perjeta | 2 012| 24| 968| 30| 671| 12| 97| 12| 276| 44|

| | | | | | | | | | | |

|Ocrevus | 1 673|238| 1 499|205| 130| **| -| -| 44| **|

| | | | | | | | | | | |

|Actemra/RoActemra | 1 578| 12| 623| 13| 523| 7| 255| 16| 177| 12|

| | | | | | | | | | | |

|Xolair | 1 426| 10| 1 426| 10| -| -| -| -| -| -|

| | | | | | | | | | | |

|Lucentis | 1 231| 11| 1 231| 11| -| -| -| -| -| -|

| | | | | | | | | | | |

|Activase/TNKase | 969| 7| 929| 7| -| -| -| -| 40| 5|

| | | | | | | | | | | |

|Esbriet | 739| 16| 535| 14| 169| 18| -| -| 35| 46|

+------------------+------+---+------+---+------+---+-----+---+------+--------+

* Asien-Pazifik, EEMEA (Osteuropa, Nahost und Afrika),

Lateinamerika, Kanada, andere

** mehr als 500%

Wichtige Medikamente 2018

HER2-Medikamente (Herceptin, Perjeta und Kadcyla; +7%) zur Behandlung von HER2-

positivem Brustkrebs und HER2-positivem metastasierendem Magenkrebs (nur

Herceptin).

Herceptin (+2%) zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs und HER2-positivem

metastasierendem Magenkrebs. Das Verkaufswachstum wurde hauptsächlich vom US-

Markt und von China getragen. Dieses Wachstum wurde zum Teil durch

Umsatzrückgänge in Europa kompensiert.

MabThera/Rituxan (-9%) gegen bestimmte Formen von Blutkrebs, rheumatoide

Arthritis und spezielle Arten von Gefässentzündungen. Die Umsatzeinbussen waren

angeführt von Europa (-48%), wo Biosimilars verfügbar wurden. In den USA stiegen

die Verkäufe um 4% mit Zuwächsen in der Immunologie und der Onkologie, die unter

anderem auf die subkutane Formulierung zurückzuführen waren. Die Region

International erreichte ein Umsatzplus von 11%, das hauptsächlich von der

breiteren Marktdurchdringung in China getragen wurde.

Avastin (+2%) bei fortgeschrittenem Darm-, Brust-, Lungen-, Nieren-,

Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs sowie wiederkehrendem Glioblastom, einer

Form von Hirntumor. In der Region International (+10%) und in Japan (+3%)

stiegen die Verkäufe, während sie in den USA konstant blieben und in Europa (-

2%) leicht zurückgingen.

Actemra/RoActemra (+12%) gegen rheumatoide Arthritis, bestimmte Formen der

juvenilen idiopathischen Arthritis, Riesenzellarteriitis sowie durch CAR-T-

Zellen induziertes schwerwiegendes oder lebensbedrohliches Zytokin-Release-

Syndrom. Alle Regionen verbuchten Zuwächse, die von der stetig steigenden

Nachfrage nach der subkutanen Darreichungsform angetrieben waren.

Xolair (+10%, nur USA) gegen chronische idiopathische Urtikaria und allergisches

Asthma. Das Umsatzwachstum wurde von steigender Nachfrage in beiden Indikationen

getragen.

Lucentis (+11%, nur USA) zur Behandlung von Augenerkrankungen wie feuchter

altersbedingter Makuladegeneration, Makulaödem nach Netzhautvenenverschluss,

diabetischem Makulaödem und diabetischer Retinopathie. Die wichtigsten

Wachstumstreiber waren die Markteinführung von Fertigspritzen sowie der breite

Verkaufszuwachs in allen zugelassenen Indikationen.

Highlights zu einigen seit 2012 eingeführten Medikamenten

Perjeta (CHF 2,0 Milliarden, +24%) zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs.

Die Verkäufe nahmen in allen Regionen zu. Per September 2018 war das Medikament

in 60 Ländern zum postoperativen Einsatz registriert. Die Zulassung von Perjeta

in dieser Indikation ist ein wichtiger zusätzlicher Wachstumstreiber für das

Medikament neben der steigenden Nachfrage in allen Regionen zur präoperativen

Behandlung sowie zum Einsatz bei metastasierendem Krebs.

Ocrevus (CHF 1,7 Milliarden, +238%) zur Behandlung der schubförmigen und der

primär progredienten Form der multiplen Sklerose (MS). Ocrevus ist inzwischen in

knapp 70 Ländern zugelassen. Per Oktober 2018 hatten weltweit 70,000 Patienten

eine Behandlung mit dem Medikament erhalten. Die Nachfrage nach beiden

Indikationen ist anhaltend stark. Aufgrund des hohen medizinischen Bedarfs bei

progredienter MS wurden zwei neue Phase-IIIb-Studien für diese Indikation

gestartet. In diesen Studien mit mehr als 1 000 Studienteilnehmenden in über 25

Ländern werden Endpunkte verwendet, die bisher in keiner anderen Studie genutzt

wurden.

Tecentriq (CHF 524 Millionen, +49%) bei fortgeschrittenem Blasen- und

fortgeschrittenem Lungenkrebs. Das Wachstum war angeführt von der starken

Nachfrage in Europa, insbesondere in Deutschland. Roche führt aktuell zahlreiche

Kombinationsstudien für Tecentriq durch. Diese Studien untersuchen das

Medikament in Kombination mit zugelassenen Produkten und Prüfpräparaten von

Roche sowie mit Produkten, die gemeinsam mit externen Partnern entwickelt

wurden.

Alecensa (CHF 437 Millionen, +79%) zur Behandlung einer speziellen Form von

Lungenkrebs. Das Medikament erzielte weiterhin starke Verkaufszuwächse in allen

Regionen.

Gazyva/Gazyvaro (CHF 281 Millionen, +39%) zur Behandlung von chronischer

lymphatischer Leukämie (CLL), Rituximab-resistentem follikulärem Lymphom und

unbehandeltem fortgeschrittenem follikulärem Lymphom. Das Medikament verbuchte

vor allem in Europa und den USA steigende Umsätze.

Hemlibra (CHF 113 Millionen) für Personen mit Hämophilie A mit Faktor-VIII-

Inhibitoren. Hemlibra ist in mehr als 40 Ländern zugelassen, einschliesslich der

USA, der EU, Australien und Japan. In den USA ist Hemlibra auch für Personen

mit Hämophilie A ohne Faktor-VIII-Inhibitoren zugelassen und es ist die einzige

Behandlung zur Prophylaxe die subkutan in unterschiedlichen Behandlungszyklen

verabreicht werden kann: wöchentlich, alle zwei Wochen oder alle vier Wochen.

Division Diagnostics

+----------------------------------+-----------+---------------+--------------+

|Verkäufe | Millionen | In % der |Veränderung in|

| | CHF | Verkäufe | % |

| +-----+-----+-----+---------+---+----------+

|Januar - September 2018 | 2018| 2017| 2018| 2017|CER| CHF|

+----------------------------------+-----+-----+-----+---------+---+----------+

|Division Diagnostics |9 378|8 798|100,0| 100,0| +6| +7|

| | | | | | | |

|Geschäftsbereiche | | | | | | |

| | | | | | | |

|Centralised and Point of Care |5 625|5 211| 60,0| 59,2| +7| +8|

|Solutions | | | | | | |

| | | | | | | |

|Diabetes Care |1 484|1 464| 15,8| 16,6| +1| +1|

| | | | | | | |

|Molecular Diagnostics |1 468|1 388| 15,7| 15,8| +5| +6|

| | | | | | | |

|Tissue Diagnostics | 801| 735| 8,5| 8,4| +9| +9|

| | | | | | | |

|Regionen | | | | | | |

| | | | | | | |

|Europa, Nahost, Afrika |3 666|3 483| 39,1| 39,6| +2| +5|

| | | | | | | |

|Asien-Pazifik |2 406|2 097| 25,7| 23,8|+13| +15|

| | | | | | | |

|Nordamerika |2 344|2 243| 25,0| 25,5| +6| +5|

| | | | | | | |

|Lateinamerika | 623| 647| 6,6| 7,4| +8| -4|

| | | | | | | |

|Japan | 339| 328| 3,6| 3,7| +3| +3|

+----------------------------------+-----+-----+-----+---------+---+----------+

Centralised and Point of Care Solutions (+7%) war der wichtigste Wachstumsträger

der Division. Den grössten Wachstumsbeitrag innerhalb des Geschäftsbereichs

leistete Serum Work Area mit den Segmenten Immundiagnostik (+10%) und klinische

Chemie (+5%). In China erfolgte die Markeinführung des cobas e 801 Moduls für

den Bereich Serum Work Area.

Bei Molecular Diagnostics stiegen die Verkäufe um 5%. Die Virologie erzielte ein

Umsatzplus von 4% mit starken Zuwächsen im Bereich HIV-Überwachung. Eine

anhaltend starke Nachfrage verbuchten die Tests für cobas Liat, das neue Point-

of-care-System für Molekulartests. Die Bereiche HPV-Screening (humanes

Papillomvirus) und Blutscreening erzielten Zuwächse von 17% respektive 3%.

Der Geschäftsbereich Tissue Diagnostics steigerte seine Verkäufe um 9%. Das

Segment Advanced Staining (+10%) setzte sein starkes Wachstum fort, während das

Segment Primary Staining (+16%) ebenfalls eine hohe Nachfrage verbuchte.

Die Verkäufe von Diabetes Care wuchsen um 1% und waren hauptsächlich von den

neuen Systemen Accu-Chek Guide und Accu-Chek Instant angetrieben.

Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und

Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen

durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu

ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach

ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem

Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen

zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten

Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten,

Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der

bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests

und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu

verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag

zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es, durch

Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu

medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen

Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche

entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und

Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das zehnte Jahr in

Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie-

und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig

und beschäftigte 2017 weltweit rund 94 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im

Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und

erzielte einen Umsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehört

vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai

Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Disclaimer: Hinweis betreffend zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter

anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten»,

«rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder

ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder

Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund

verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere

Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische

Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3)

Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung

behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und

allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung,

Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender

Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von

klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von

vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7)

Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch

Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche

Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender sowie (11)

negative öffentliche Aufmerksamkeit oder Berichterstattung in den Medien. Die

Aussage betreffend des Gewinnwachstums pro Titel ist keine Gewinnprognose und

darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der

Gewinn pro Titel für eine gegenwärtige oder spätere Periode die in der

Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel

erreichen oder übertreffen wird.

Referenzen

[1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten zu konstanten

Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnittswerte für

2017).

[2] Verschreibungsinformationen der US Food and Drug Administration für Perjeta

[3] EMEA = Europa, Nahost und Afrika

Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +41 61 688 8888 / E-Mail: media.relations@roche.com

- Nicolas Dunant (Leiter)

- Patrick Barth

- Ulrike Engels-Lange

- Simone Oeschger

- Anja von Treskow

Roche-Medienmitteilung_Q3_2018_ DE:

http://hugin.info/174806/R/2220748/869027.pdf

Roche-appendix_tables:

http://hugin.info/174806/R/2220748/869028.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: F. Hoffmann-La Roche Ltd via GlobeNewswire

http://www.roche.com/