GNW-News: Roche erhält CE-Kennzeichnung für Accu-Chek Solo Mikropumpensystem

* Die Accu-Chek Solo Mikropumpe ist ein kleines, schlauchloses

Insulinpumpensystem, das Menschen mit Diabetes ermöglicht, einen

Insulinbolus direkt an der Pumpe oder über das Handheld abzurufen.

* Der Nutzer kann die Pumpe abnehmen und wieder anlegen, ohne Insulin zu

verschwenden.

* Die Accu-Chek Solo Mikropumpe ist Teil der digitalen Gesundheitslösungen von

Roche und trägt zu einem effektiveren und personalisierten

Diabetesmanagement bei.

Basel, 23. Juli 2018 - Wie Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) heute bekannt gab,

hat das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für sein Accu Chek® Solo

Mikropumpensystem erhalten. Die Pilotphase der Vermarktung des innovativen

Insulinpumpensystems wird in den kommenden Wochen in Österreich, Polen, der

Schweiz und im Vereinigten Königreich starten. Ausserdem läuft zurzeit eine

klinische Studie in mehreren europäischen Ländern.

«Dieser wichtige Meilenstein wird den Zugang zur Insulinpumpentherapie für

diejenigen Menschen mit Diabetes weiter verbessern, die am meisten von dieser

Therapiemöglichkeit profitieren - damit sie ihren Blutzuckerspiegel länger im

idealen Zielbereich halten können und eine bessere Lebensqualität geniessen», so

Roland Diggelmann, CEO von Roche Diagnostics. «Das neue modulare Design unseres

Accu-Chek Solo Mikropumpensystems erfüllt das Bedürfnis von Menschen mit

Diabetes nach mehr Diskretion und Flexibilität.»

Das Accu-Chek Solo Mikropumpensystem ermöglicht mehr Komfort und

Personalisierung in der Insulinpumpentherapie und trägt zu einem gezielteren und

effektiveren Diabetesmanagement bei. Neben den Funktionen einer herkömmlichen

Insulinpumpe nutzt das System den technologischen Fortschritt einer

schlauchlosen Insulinabgabe. Das System besteht aus zwei Teilen: einer kleinen,

leichten und teilweise wiederverwendbaren Insulin-Mikropumpe und einer

vollwertigen Fernsteuerung mit integrierter Blutzuckermessung und

Bolusvorschlagrechner. Das System ermöglicht die Abgabe eines Insulinbolus

sowohl über das Handheld als auch direkt an der Pumpe. Ausserdem kann die Pumpe

abgenommen und wieder angelegt werden, ohne dass Insulin verschwendet wird. Das

System verbindet sich nahtlos mit den digitalen Lösungen von Roche Diabetes

Care, zum Beispiel mit dem Accu-Chek Smart Pix System, und verbessert so die

Entscheidungs- und Therapieunterstützung in der Arztpraxis durch ein bewährtes

Tool für ein effizientes, effektives und personalisiertes

Diabetesmanagement.([1],[2])

Über Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care ist seit über 40 Jahren ein Pionier bei innovativen

Diabetestechnologien und Services. Das Unternehmen ist weltweit führend im

integrierten Diabetesmanagement. Mehr als 5000 Mitarbeitende in über 100 Märkten

arbeiten weltweit jeden Tag daran, Menschen mit Diabetes oder erhöhtem Risiko

für Diabetes zu unterstützen, ihren Blutzuckerspiegel länger im Zielbereich zu

halten, und sie bei ihrer täglichen Diabetestherapie zu entlasten. Zusammen mit

Betreuern, Anbietern von Gesundheitsleistungen und Kostenträgern setzt sich

Roche Diabetes Care dafür ein, diese komplexe Erkrankung optimal zu behandeln

und tragfähige Versorgungsstrukturen zu gestalten. Unter der Marke Accu-Chek und

in Zusammenarbeit mit Partnern schafft Roche Diabetes Care einen Mehrwert und

entwickelt integrierte Lösungen, mit deren Hilfe für eine erfolgreiche Therapie

der Blutzuckerspiegel überwacht, Insulin verabreicht und Diabetesdaten

aufbereitet werden können. Durch den Aufbau einer in der Branche führenden

offenen Plattform, bei der Geräte und digitale Lösungen zusammengebracht werden,

ermöglicht Roche Diabetes Care ein optimales personalisiertes Diabetesmanagement

mit besseren Behandlungsergebnissen. Seit 2017 ist mySugr mit seiner weltweit

führenden mobilen Diabetesmanagement-App und seinem Serviceangebot Teil von

Roche Diabetes Care. Weitere Informationen finden Sie unter www.accu-chek.com

und www.mysugr.com.

Über Roche

Roche ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und

Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika und ist darauf fokussiert, Menschen

durch wissenschaftlichen Fortschritt ein besseres, längeres Leben zu

ermöglichen. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach

ist Roche führend in der personalisierten Medizin - einer Strategie mit dem

Ziel, jeder Patientin und jedem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen

zu lassen.

Roche ist das grösste Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten

Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten,

Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems. Roche ist auch der

bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests

und ein Pionier im Diabetesmanagement.

Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu

verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag

zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch

Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu

medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen

Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute 30 von Roche

entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und

Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das neunte Jahr in

Folge als das nachhaltigste Unternehmen innerhalb der Pharma-, Biotechnologie-

und Life-Sciences-Branche im Dow Jones Sustainability Index.

Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz ist in über 100 Ländern tätig

und beschäftigte 2017 weltweit rund 94,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im

Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und

erzielte einen Umsatz von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den USA gehört

vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai

Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

