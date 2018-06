GNW-News: Reichen Sie jetzt Ihre Beiträge ein: die Bynder x OnBrand Video Awards 2018

Reichen Sie jetzt Ihre Beiträge ein: die Bynder x OnBrand Video Awards 2018

AMSTERDAM (Niederlande), 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bynder, der weltweit

führende Anbieter von digitalen Datei-Management-Lösungen, startet die zweite

Ausgabe der beliebten OnBrand-Video-Awards - einem Wettbewerb, der Unternehmen

auszeichnet, die unglaubliche Marken-Videoinhalte erstellen.





Unternehmen sind eingeladen, ihre besten Storytelling- und

Videografiefähigkeiten zu demonstrieren, um Tickets für die OnBrand'18 - Europas

führende Branding-Konferenz - in Amsterdam sowie einen Geschenkgutschein im Wert

von 2.000 EUR für Reisen und Unterkunft zu gewinnen.

Der Gewinner des Jahres 2017, Feed Me Light, ist ein in London ansässiges

Animationsstudio und Produktionsunternehmen. Die Einrichtung des Unternehmens,

"A Husky Story", wurde wegen ihrer exzellenten Erzählung, ihrer kreativen

Umsetzung und ihrer hochwertigen Produktion ausgewählt.

"Wir haben uns nicht träumen lassen, dass die letztjährige Ausgabe ein so großer

Erfolg werden würde", sagt Nicolas Deskos, der Organisator von OnBrand. "Die

schiere Anzahl und die Qualität der Einreichungen machten es schwierig - aber

auf eine gute Weise - einen Gesamtsieger auszuwählen. Wir freuen uns zu sehen,

was 2018 für uns bereithält, und hoffen, dass die diesjährige Jury sich auch

schwertun wird, das beste Video

auszuwählen ... Ein harter Wettbewerb ist ein guter Wettbewerb!"

Der Gewinner wird von einem Expertengremium ausgewählt. Einreichungen können ein

eigenständiges Markenvideo sein, Inhalte, die in einer 360°-Marketingkampagne

verwendet werden, oder ein neues Projekt, das gerade in Arbeit ist. Der

Gesamtsieger wird am 10. September bekanntgegeben und auf der OnBrand'18-

Konferenz im Oktober ausgezeichnet.

"Die Menge an Online-Inhalten nimmt exponentiell zu. Daher ist der Erfolg von

Marken-Videoinhalten entscheidend, um online die Aufmerksamkeit des Publikums zu

gewinnen", sagt Jennifer Harvey, VP of Branding and Communications bei Bynder.

"Wir möchten die Unternehmen feiern, die qualitativ hochwertige Videos erstellen

und einmal mehr zeigen, wie Markeninhalte dazu beitragen können,

Markenbotschaften weltweit zu stärken."

Die OnBrand'18 findet am 11. Oktober bei SugarCity Events in Amsterdam statt.

Auf der Veranstaltung werden Führungskräfte führender Marken wie National

Geographic, Amazon Alexa, TOMS, Drift, Hyper Island und Sylvain Labs Vorträge

halten.

Wenn Sie weitere Informationen zur Einreichung von Beiträgen für die Bynder x

OnBrand Video Awards 2018 erhalten möchten, klicken Sie hier.

Über Bynder

Bynder ist der schnellste Weg, digitale Dateien professionell zu verwalten. Die

preisgekrönte Digital Asset Management (DAM)-Plattform bietet Werbetreibenden

eine intelligente Möglichkeit, kreative Dateien wie Grafiken, Videos und

Dokumente zu finden und gemeinsam zu nutzen.

Tausende Markenmanager, Vermarkter und kreative Köpfe in weltweit tätigen

Unternehmen wie PUMA, innocent drinks und KLM Royal Dutch Airlines nutzen

Bynder, um Unternehmensdateien zu organisieren, Projekte in Echtzeit zu

bearbeiten und zu genehmigen, Dateien automatisch zu formatieren und zu

skalieren sowie und den richtigen Inhalt für andere auf Knopfdruck verfügbar zu

machen.

Bynder wurde 2013 von CEO Chris Hall gegründet und verfügt über Niederlassungen

in den Niederlanden, den USA, Spanien, Großbritannien und den Vereinigten

Arabischen Emiraten. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.bynder.com oder

folgen Sie Bynder auf Twitter @Bynder.

Medienkontakt

Josh Tammaro

(617) 945-1915

bynder@launchsquad.com

