GNW-News: RedHill Biopharma gibt beabsichtigtes gleichzeitiges öffentliches und registriertes direktes Zeichnungsangebot seiner American Depositary Shares und Optionsscheine bekannt

RedHill Biopharma gibt beabsichtigtes gleichzeitiges öffentliches und registriertes direktes Zeichnungsangebot seiner American Depositary Shares und Optionsscheine bekannt

TEL AVIV, Israel, 21. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.



(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL) ("RedHill" bzw. das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich überwiegend auf die Entwicklung und Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs spezialisiert hat, gab heute seine Absicht bekannt, seine American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils zehn seiner Stammaktien repräsentieren, und Optionsscheine auf den Kauf von ADS gleichzeitig im Rahmen eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots und eines registrierten direkten Zeichnungsangebots anzubieten. RedHill plant zudem, den Zeichnern eine 30-tägige Option auf den Kauf von bis zu zusätzlichen 15 % der im Rahmen des garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots öffentlich angebotenen Wertpapiere zu geben. Beide Angebote sind den Marktbedingungen unterworfen und es kann nicht garantiert werden, ob oder wann die Angebote abgeschlossen werden, welchen Umfang sie tatsächlich haben werden und zu welchen Bedingungen sie erfolgen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus beiden Angeboten für die Finanzierung von Programmen für die klinische Entwicklung, für mögliche Akquisitionen, für die Unterstützung des Geschäftsbetriebs und für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Roth Capital Partners agiert als alleiniger Bookrunner und Echelon Wealth Partners agiert als kanadischer Verwalter für das garantierte öffentliche Zeichnungsangebot im Hinblick auf den Vertrieb in Kanada. Roth Capital Partners agiert als Platzierungsstelle für das registrierte direkte Zeichnungsangebot.

Die ADS und Optionsscheine werden gemäß einem Shelf Registration Statement ausgegeben, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und von dieser als rechtskräftig erklärt wurde. Eine vorläufige Prospektergänzung bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts. Exemplare der vorläufigen Prospektergänzung und des begleitenden Verkaufsprospekts bezüglich des Angebots können, sobald sie verfügbar sind, bei Roth Capital Partners, Attention: Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA 92660 oder telefonisch unter 800-678-9147 oder per E-Mail unter RothECM@roth.com angefordert werden.

Über RedHill Biopharma Ltd.: RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ/TASE: RDHL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Israel, das überwiegend auf die Entwicklung und Vermarktung von im späten klinischen Stadium befindlichen, proprietären, oral zu verabreichenden Arzneimitteln auf der Grundlage niedermolekularer Verbindungen zur Behandlung gastrointestinaler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs spezialisiert ist. Die Pipeline proprietärer Produkte von RedHill umfasst: (i) RHB-105 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von Helicobacter pylori-Infektionen, mit erfolgreichen Ergebnissen bei einer ersten Studie der Phase III; (ii) RHB-104 - eine orale Kombinationstherapie für die Behandlung von Morbus Crohn, mit einer laufenden Studie der Phase III und einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie der Phase IIa für multiple Sklerose; (iii) BEKINDA(®) (RHB- 102) - ein Ondansetron-Präparat in Form einer einmal täglich einzunehmenden Tablette, mit einer laufenden Studie der Phase III für akute Gastroenteritis und Gastritis sowie einer laufenden Studie der Phase II für IBS-D; (iv) RHB-106 - ein gekapseltes Darmpräparat, das an Salix Pharmaceuticals, Ltd. lizenziert ist; (v) YELIVA(®) (ABC294640) - ein in Phase II befindlicher, oral zu verabreichender, selektiver SK2-Inhibitor (der erste seiner Klasse) für verschiedene Onkologie-, Entzündungs- und gastrointestinale Indikationen; (vi) MESUPRON - ein in Phase II befindlicher, oral zu verabreichender uPA-Inhibitor (der erste seiner Klasse) für gastrointestinale und andere solide Tumore sowie (vii) RIZAPORT(®) (RHB-103) - ein orales Dünnfilm-Rizatriptan-Präparat für Migräne, dessen Arzneimittelzulassungsantrag (NDA) in den USA derzeit mit der FDA diskutiert wird und für das in Deutschland im Oktober 2015 eine Marktzulassung erteilt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen können durch die Wörter "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "rechnet mit", "sieht vorher", "schätzt", "strebt an", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnliche Wörter gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf gewissen Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die weder vorhergesagt noch quantifiziert werden können, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet werden. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten zählen insbesondere Risiken und Unsicherheiten in Verbindung mit (i) dem Beginn, dem zeitlichen Ablauf, dem Fortschritt und den Ergebnissen der Forschung, Herstellung, vorklinischen Studien, klinischen Studien und anderer Anstrengungen des Unternehmens zur Entwicklung therapeutischer Kandidaten; (ii) der Fähigkeit des Unternehmens zur Weiterentwicklung seiner therapeutischen Kandidaten bis hin zu klinischen Studien oder zum erfolgreichen Abschluss seiner vorklinischen oder klinischen Studien; (iii) dem Umfang und der Anzahl zusätzlicher Studien, die das Unternehmen möglicherweise durchführen muss, dem Erhalt aufsichtsrechtlicher Zulassungen für seine therapeutischen Kandidaten und dem zeitlichen Ablauf anderer aufsichtsrechtlicher Anträge, Genehmigungen und Rückmeldungen; (iv) der Herstellung, klinischen Entwicklung, Vermarktung und Marktakzeptanz der therapeutischen Kandidaten des Unternehmens; (v) der Fähigkeit des Unternehmens, Unternehmenskooperationen einzugehen und aufrechtzuerhalten; (vi) der Fähigkeit des Unternehmens, Produkte zu erwerben, die in den USA für den Vertrieb zugelassen sind und die wirtschaftlichen Erfolg erzielen, sowie zum Aufbau seiner eigenen Vermarktungs- und Vertriebsmöglichkeiten; (vii) der Interpretation der Eigenschaften und Merkmale der therapeutischen Kandidaten des Unternehmens und der mit seinen therapeutischen Kandidaten im Rahmen der Forschung sowie vorklinischer und klinischer Studien erzielten Ergebnisse; (viii) der Umsetzung des Geschäftsmodells sowie der strategischen Pläne des Unternehmens für sein Geschäft und seine therapeutischen Kandidaten; (ix) dem Umfang des Schutzes, den das Unternehmen für Immaterialgüterrechte hinsichtlich seiner therapeutischen Kandidaten erwirken und aufrechterhalten kann und seiner Fähigkeit zum Betrieb seines Geschäftes, ohne die Immaterialgüterrechte anderer zu verletzen; (x) der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen durch Parteien, von denen das Unternehmen geistiges Eigentum lizenziert; (xi) Schätzungen hinsichtlich der Aufwendungen, zukünftigen Erträge, Kapitalanforderungen und des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs des Unternehmens; (xii) konkurrierenden Unternehmen und Technologien innerhalb der Branche des Unternehmens; und (xiii) den Auswirkungen der politischen und Sicherheitslage in Israel auf die Geschäfte des Unternehmens. Detailliertere Informationen über das Unternehmen und die Risikofaktoren, die die Verwirklichung der zukunftsgerichteten Aussagen beeinträchtigen können, sind in den Anträgen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des am 25. Februar 2016 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F dargelegt. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Unternehmenskontakt: Adi Frish Senior VP Business Development & Licensing RedHill Biopharma +972-54-6543-112 adi@redhillbio.com

IR-Kontakt (USA): Marcy Nanus Senior Vice President The Trout Group +1-646-378-2927 Mnanus@troutgroup.com

