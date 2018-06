GNW-News: Razeline bietet YouTubern eine zusätzliche Einnahmequelle

Razeline bietet YouTubern eine zusätzliche Einnahmequelle

ANN ARBOR, Mich.



, 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den letzten 18 Monaten

haben viele YouTube-Influencer ihre Werbeeinnahmen sinken sehen. Die Online-

Plattform Razeline hat eine Lösung. Razeline ist ein Start-Up-Unternehmen, das

es YouTubern und ihren Fans ermöglicht, direkt über vorab gescreentes Text-

Messaging Kontakt aufzunehmen.

Anfang 2017 begann YouTube mit der Verschärfung seiner Richtlinien zur

Monetarisierung. Die Bedenken von Werbetreibenden, mit anstößigen Inhalten in

Verbindung gebracht zu werden, sollten ausgeräumt werden. Der Google-Dienst

startete die sogenannte Entmonetarisierung, ein Verfahren, mit dem von

Abertausenden von Videos Werbung entfernt wird. Die Regularien dieser auch als

"Adpocolypse" bezeichneten Aktion wurden dramatisch verschärft, nachdem einem

der beliebtesten YouTuber ein schwerer Fehler unterlaufen war.

Am Silvesterabend 2017 veröffentlichte Logan Paul sein mittlerweile berüchtigtes

Video aus dem japanischen Suicide Forest. Das Video, das einen Toten im Suicide

Forest zeigte, löste starke negative Reaktionen aus. Als Reaktion darauf

gestaltete YouTube seine Vorschriften für die Werbung noch restriktiver, um "zu

verhindern, dass schlechte Schauspieler den inspirierenden und originellen

Videokünstlern, die weltweit ihren Lebensunterhalt auf YouTube verdienen,

Schaden zufügen".

In Anbetracht der Tatsache, dass viele YouTuber über starke und sehr loyale

Fangemeinden verfügen, bietet Razeline Creatorn die Möglichkeit, diese Beziehung

zu monetarisieren, indem sie für die Beantwortung von Nachrichten Gebühren

erheben. Creator können über die Plattform von Razeline ihren eigenen Messaging-

Service einrichten. Innerhalb ihres Creator-Profils legen YouTuber eine

bestimmte Rate fest, die Fans zahlen müssen, wenn sie eine direkte Antwort

erhalten möchten. Sobald ein öffentliches Profil erstellt wurde, können Creator

ihre Profilinformationen mit einem Twitter-ähnlichen Link teilen, auf ihrem

Channel und anderen Social-Media-Konten posten und den Link ihrer Fanbasis

direkt zur Verfügung stellen.

Faisal Khan, der Gründer und CEO von Razeline: "Jetzt sind Creator auf der

ganzen Welt tatsächlich in der Lage, auf all die Nachrichten zu reagieren, die

sie täglich von Fans und Unternehmen erhalten, und können dafür bezahlt werden.

Wir sind im Gespräch mit mehreren großen YouTubern, die zusammen über hundert

Millionen Abonnenten haben."

Fans, die die Razeline-Plattform nutzen, erhalten unter Garantie innerhalb von

drei Werktagen eine Antwort von ihrem Creator. Razeline-Benutzer können eine

WhatsApp-ähnliche Nachricht mit 180 Zeichen Länge sowie ein Foto und begrenzte

Informationen über sich selbst hinzufügen. Mit diesen zusätzlichen Informationen

können sich YouTube-Influencer ein Bild von den Fans machen, mit denen sie

kommunizieren.

Mit demselben Tool ermöglicht es Razeline Unternehmen auch jene Influencer

erreichen, die nur schwer zu kontaktieren sind.

Influencer, die ihren eigenen Razeline-Messaging-Service einrichten möchten,

oder Fans, die sich mit ihrem Lieblings-YouTuber verbinden möchten, können ihre

Ziele auf Razeline.com erreichen.

Über Raze Technologies Inc.

Raze Technologies Inc. mit Sitz in Ann Arbor, Michigan, ist der Hersteller von

Razeline. Raze Technologies gehört Faisal Khan und wird von ihm geführt. Der

ehemalige Finanzanalyst für Fortune 500-Unternehmen lebt in Detroit, Michigan.

Kontakt: Faisal Khan

faisalkhan@razeline.com oder 734 407 9626

