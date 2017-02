GNW-News: RILA-Konferenz befasst sich mit einem sich ändernden Markt

RILA-Konferenz befasst sich mit einem sich ändernden Markt

Einzelhandelsunternehmen und Hersteller erhöhen die Produktverfügbarkeits- und Aufstockungseffizienz, um Verbraucheranforderungen zu erfüllen CINCINNATI, 23. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Retail Industry Leaders Association (RILA), ein Interessenverband für den Einzelhandel, der die Interessen seiner Mitglieder fördert und schützt, hat vor kurzem seine jährliche Supply Chain Conference in Orlando, Florida abgehalten.



Auf der dreitägigen Konferenz wirkten Referenten einiger der größten Einzelhandelsmarken mit, z. B. Abercrombie and Fitch, Neiman Marcus, Walmart, REI, Finish Line und Home Depot. Allerdings nahm ausgerechnet das Unternehmen, von dem die meisten Teilnehmer sprachen, nicht an der Konferenz teil. Der Einfluss von Amazon auf die Einzelhandelsbranche war wiederholt Thema von Grundsatzreden, Breakout-Sessions und Teilnehmerdiskussionen.

Einzelhändler verstehen, dass Kostensenkungsmaßnahmen und kürzere Lieferzeiten großen Einfluss darauf haben, wie sie mit ihren Nachschubstrategien umgehen. Früher bedeutete der kostenlose Versand eines Artikels, dass der Kunde eine Woche auf seine Sendung warten musste. Jetzt spürt die Branche den Druck von Online-Händlern wie Amazon, die in ausgewählten Gegenden kostenlose Lieferungen am selben Tag anbieten. Einzelhändler arbeiten schwer daran mitzuhalten, indem sie sich auf Omni-Channel-Nachschublieferungen konzentrieren, um Produkte im Regal vorrätig und online verfügbar zu halten.

Greg Sandfort, CEO, Tractor Supply Company, hielt die Eröffnungsrede auf der RILA Supply Chain Konferenz. In seiner Rede sprach Sandfort von der Wichtigkeit des Schaffens einer Lieferkette, die reaktionsschnell und zuverlässig ist. "Wenn ich nicht zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort den Kunden mit dem bestellten Produkt beliefern kann, habe ich versagt."

Da es nunmehr offenkundig wird, dass die digitale Welt Gewinne abwerfen kann, werden Budgets und Vorräte, die früher für Einzelhandelsinitiativen vorgesehen wurden, neu bewertet. Diese Änderungen spielen auch eine wichtige Rolle bei Serviceanbietern, z. B. bei Datalliance, einem führenden Softwareunternehmen im Bereich des VMI (Vendor Managed Inventory, lieferantengesteuerter Bestand) und der kollaborativen Bestandsführung.

"Zukunftsorientierte Fertigungsmarken erkennen, dass sie sich anpassen müssen", sagte Tom Hoar, Verkaufsdirektor von Datalliance. "Wir haben Meetings mit globalen Unternehmen, die wissen möchten, ob unsere VMI-Software dabei helfen kann, ihre Produkte in die Verkaufsregale zu bringen und ihre Bestände für E- Commerce zu verwalten. Die Antwort ist ein uneingeschränktes Ja. Dies sehen die Hersteller sehr positiv, da sie bei ihren langjährigen Handelspartnern ihre Einnahmen und den Anteil ihrer Produkte steigern möchten, die auf Lager sind, und auch die Anforderungen von digitalen Schaufenstern erfüllen möchten."

Über Datalliance Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnliche Konzepte. Datalliance, bereitgestellt als cloudbasierte Plattform und unterstützt von einer umfassenden Kundenbetreuung, erleichtert es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit, durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com.

Kontakt: Brian Lindner, Datalliance (+1) 513-791-7272

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Datalliance via GlobeNewswire

https://www.datalliance.com/