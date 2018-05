GNW-News: PubMatic und Publicis starten zielgerichteten privaten Marktplatz für die Fußball-Weltmeisterschaft

PubMatic und Publicis starten zielgerichteten privaten Marktplatz für die Fußball-Weltmeisterschaft

SINGAPUR, 29. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, die auf Verlage

ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen

digitalen Medien, hat den Start eines exklusiven zielgerichteten privaten

Marktplatzes (PMP) zusammen mit Publicis Media bekanntgegeben.



Dieses Self-

Service-Tool erstellt auf der Grundlage von einzigartigen Zielgruppensegmenten

im Bereich Sport über die Bandbreite der Premium-Verlage in Asien und weltweiten

Verlage hinweg qualitativ hochwertige PMP-Angebote, die auf Vermarkter

zugeschnitten sind. Diese exklusive Partnerschaft wird zunächst in Singapur,

Indonesien, Vietnam, Thailand und den Philippinen verfügbar sein. Es gibt

bereits Pläne, diese auf weitere Märkte in der Region auszuweiten.

Der Zeitpunkt dieses Geschäfts fällt mit der Fußball-Weltmeisterschaft in

Russland zusammen, der größten Sportveranstaltung des Jahres. Wie die

Olympischen Spiele löst auch die Fußball-Weltmeisterschaft eine Vielzahl von

Marketingaktivitäten aus, im Rahmen derer Marken - sowohl offizielle Sponsoren

und eher opportunistische Vertreter - im Wettbewerb um Präsenz in den Köpfen der

Menschen und den Inhalt ihrer Portemonnaies stehen. Als eine führende

Agenturgruppe legt Publicis Media im Jahr 2018 den Schwerpunkt darauf, den

Anteil von Inhalten in Premiumqualität zu erhöhen. Die zielgerichtete PMP-Lösung

von PubMatic bietet hochgradig kuratierte Listen mit Premium-Sites, deren

Grundlage die Bedürfnisse von Vermarktern darstellen.

"Auch wenn programmatische private Marktplätze eine höhere Sicherheit bieten,

dass Inhalte von besserer Qualität zur Verfügung stehen, müssen sie weiterhin

verbessert werden, um das Vertrauen von Werbetreibenden und auch Planern zu

gewinnen. Ob es um zuverlässigere Steuerung und Lieferung oder einen größeren

Maßstab bei der Kombination von Inhalten und Daten gibt - es gibt noch einiges

zu tun. Wir bei Publicis Media freuen uns darauf, mit PubMatic im Rahmen der

Fußball-Weltmeisterschaft zu kooperieren, um allen Marken von Publicis Media die

beste Inhalts- und Datenlösung anbieten zu können", sagte Jonathan Mackenzie,

Managing Director, Publicis Media Asia Pacific.

Janet Leung, Director of Product bei Publicis Media Asia Pacific, fügte hinzu:

"Die Fußball-Weltmeisterschaft und das neue Angebot von PubMatic bieten eine

Möglichkeit, unsere Precision Marketplace-Lösungen um datengestützte Inhalte zu

erweitern. Im Rahmen dieser Partnerschaft sind exklusive Daten nur über

Precision erhältlich. Diese Möglichkeit bietet sowohl kontextrelevante Seiten

und den exklusiven Zugang zu Daten, die es unseren Werbetreibenden ermöglichen,

ihre Anzeigen der relevantesten Zielgruppe anzuzeigen."

Zielgerichtete PMPs beheben einige der Einschränkungen von herkömmlichen PMPs.

Das Abzielen auf Zielgruppensegmente mittels eines herkömmlichen PMP kann den

Umfang einschränken und benötigt zusätzliche Zeit, um mit mehreren Verlagen zu

verhandeln. Weiterhin kann es aufgrund des eingeschränkten Einblicks in

Reichweite und Eindruck in Bezug auf das Zielpublikum schwierig sein, eine PMP-

Kampagne effektiv vorzuplanen - auch die Fehlersuche bei Geschäften kann ein

Problem darstellen. Zielgerichtete PMPs meistern diese Herausforderungen, indem

sie den Werbetreibenden höhere Transparenz und effizientere Arbeitsabläufe

bieten sowie immer wieder PMP-Geschäfte mit mehreren Verlagen abschließen. Dies

kann wiederum zu einer höheren Rendite für Vermarkter führen.

"Die Ausgaben von Marken bewegen sich immer mehr zum programmgesteuerten Bereich

hin - in diesem Zug haben wir beobachtet, dass Käufer wie Publicis Media

ausgeklügeltere PMPs mit mehr Funktionen fordern, ohne zwischen Qualität und

Maßstab wählen zu müssen. PubMatic hat zielgerichtete PMPs entwickelt, um diese

Schmerzpunkte der Käufer anzusprechen und die PMP-Landschaft weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns über diese exklusive Partnerschaft zum Start des zielgerichteten

PMP mit Publicis Media", erklärte Jason Barnes, CRO APAC bei PubMatic.

Wenn Sie weitere Informationen über das zielgerichtete PMP von PubMatic erhalten

möchten, kontaktieren Sie uns.

Über PubMatic:

PubMatic ist eine auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft

mit frei zugänglichen digitalen Medien. Der "Verlage zuerst"-Ansatz von

PubMatic, bei dem eine führende Omni-Kanal-Umsatzautomatisierungstechnologie für

Verlage und Tools zur Programmsteuerung auf Unternehmensniveau für

Medieneinkäufer zum Einsatz kommen, ermöglicht Werbetreibenden, bedarfsgerecht

auf Premium-Inhalte zuzugreifen. PubMatic verarbeitet mehr als 10 Billionen

Werbegebote pro Monat und hat eine weltweite Infrastruktur aufgebaut, um die

Monetarisierung und Steuerung der Werbeinhalte von Verlagen zu fördern. Seit

2006 hat die Schwerpunktsetzung von PubMatic auf Innovationen im Bereich Daten

und Technologie den Aufschwung der programmgesteuerten Branche als Ganzes

angetrieben. PubMatic hat seinen Firmensitz in Redwood City, Kalifornien (USA)

und betreibt weltweit 13 Niederlassungen sowie sechs Rechenzentren. Wenn Sie

weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte

unter info@pubmatic.com.

Kontaktperson bei PubMatic

Nigel Kwan, 65-9720-2535

Marketing Director, APAC

nigel.kwan@pubmatic.com

Pressekontakt

DC Communications

Duncan Craig, 61-414-525-218

duncan@dc-comms.com

Über Publicis Media:

Publicis Media ist eines der vier Lösungszentren der Publicis Groupe [Euronext

Paris FR0000130577, CAC 40] - neben Publicis Communications, Publicis.Sapient

und Publicis Healthcare. Publicis Media setzt sich aus Starcom, Zenith, Digitas,

Spark Foundry, Blue 449 und Performics zusammen und verfolgt vornehmlich

digitale, datengesteuerte globale Geschäftspraktiken, die zusammen Kundennutzen

bieten und zu Geschäftsumgestaltungen führen. Publicis Media engagiert dafür,

seine Kunden dabei zu unterstützen, durch die moderne Medienlandschaft zu

navigieren. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern mit mehr als 23.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit präsent.

Medienkontakt bei Publicis

Deepa Balji, 65-9695-0887

Communications Lead, Asia Pacific

deepa.balji@publicismedia.com

