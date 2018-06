GNW-News: PubMatic führt PubMatic Cloud zur Weiterentwicklung des SSP-Geschäftsmodells ein

PubMatic führt PubMatic Cloud zur Weiterentwicklung des SSP-Geschäftsmodells ein

Das neue Angebot bietet Verlagen und Technologieunternehmen eine transparente

Alternative zu Umsatzbeteiligungen

REDWOOD CITY, Kalifornien (USA), 19. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, die

auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei

zugänglichen digitalen Medien, hat heute die Einführung von PubMatic Cloud für

Verlage und Technologieunternehmen bekanntgegeben, die ihre eigene

Progammsteuerungstechnologie implementieren und steuern möchten.



Durch den

Zugriff auf die Technologie von PubMatic, die globale Infrastruktur und Demand-

Verbindungen auf der Basis einer Plattform als Dienstleistung (Platform-as-a-

Sevice, PaaS) können Kunden vollständige Transparenz erreichen und eine bessere

Kontrolle über ihre programmgesteuerte Monetarisierung erlangen.

Da der Handel mit programmgesteuerten Inhalten sich immer weiter etabliert,

haben Innovationen wie Header-Bidding und Betrugsüberwachung zu Gewinnen für die

Verlage geführt. Er hat jedoch auch dazu beigetragen, die Infrastrukturkosten

und den Overhead zu erhöhen, um die Integration mit den Anbietern auf

Käuferseite und dritten Technologieanbietern sowie die sich ständig

weiterentwickelnde Technologie zu verwalten. Die Fähigkeit, mit Innovationen

Schritt halten zu können, ist für Verlage und Technologieanbieter immer

schwieriger geworden, da die Branche sich über Medienkanäle und Budgets für

Marken hinweg immer mehr hin zu programmgesteuerten Inhalten bewegt.

Berichten zufolge planen 86 Prozent der Marketingexperten in diesem Jahr, einige

programmgesteuerte Inhalte intern zu verwalten, da die Branche versucht, sich

den Herausforderungen der "Werbetechnologiesteuer" zu stellen. Verlage benötigen

Technologie, um sich an dieses sich verändernde Umfeld anzupassen. Sowohl die

Ersteller digitaler Inhalte als auch die Technologieunternehmen, die sie

bedienen, stehen vor der Entscheidung, weiterhin über Modelle mit

Gewinnbeteiligung zu handeln oder erhebliche Investitionen in die Entwicklung zu

tätigen, um einen vollständigen SSP im eigenen Unternehmen zu erstellen.

PubMatic Cloud bietet eine Alternative.

Mit einer Vielzahl von APIs in einer vollständig geprüften, konfigurierbaren

Lösung bietet PubMatic Cloud volle Transparenz und Kontrolle. Verlage können

eine vollständig unterstützte und integrierte Lösung für programmgesteuerte

Inhalte einrichten und Technologieanbieter können ihre Angebote zu einem

Bruchteil der Kosten und der Zeit, erweitern, die für die interne Entwicklung

der Technologie erforderlich wären. Der vorkonfigurierte SSP von PubMatic bietet

Integrationen mit über 200 Demand-Side-Plattformen (DSPs) und anderen Käufern

und liefert so einen beispiellosen Zugang zur Nachfrage. Außerdem enthält

PubMatic Cloud die soliden Tools zur Anzeigensuche, Betrugserkennung und

Markensicherheit des Unternehmens, so dass Kunden die Qualitätskontrolle

sicherstellen können.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt optimiert PubMatic unsere Plattform, baut eine

globale Infrastruktur auf, integriert Hunderte von Nachfragepartnern, zieht

Talente im Entwicklungsbereich an und hält sie im Unternehmen, integriert

maschinelles Lernen und mehr", sagt Jeff Hirsch, CMO & Leiter der Abteilung für

Verlagsentwicklung in den USA bei PubMatic. "Das von Grund auf nachbilden zu

wollen, ist so, als wolle man seine eigene Suchmaschine von Grund auf neu

starten. Wir sind in der Lage, mit PubMatic Cloud ein attraktives, alternatives

Preismodell anzubieten, da wir unser Geschäft bereits ausgerichtet haben, um

Verlage schnell starten lassen zu können und den anhaltenden Erfolg unserer

Kunden sicherzustellen."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://pubmatic.com/products/cloud

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft

mit frei zugänglichen digitalen Medien. Der "Verlage zuerst"-Ansatz von

PubMatic, bei dem eine führende Omni-Kanal-Umsatzautomatisierungstechnologie für

Verlage und Tools zur Programmsteuerung auf Unternehmensniveau für

Medieneinkäufer zum Einsatz kommen, ermöglicht Werbetreibenden, bedarfsgerecht

auf Premium-Inhalte zuzugreifen. PubMatic verarbeitet mehr als 10 Billionen

Werbegebote pro Monat und hat eine weltweite Infrastruktur aufgebaut, um die

Monetarisierung und Steuerung der Werbeinhalte von Verlagen zu fördern. Seit

2006 hat die Schwerpunktsetzung von PubMatic auf Innovationen im Bereich Daten

und Technologie den Aufschwung der programmgesteuerten Branche als Ganzes

angetrieben. PubMatic hat seinen Firmensitz in Redwood City, Kalifornien (USA)

und betreibt weltweit 13 Niederlassungen sowie sechs Rechenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Marke von PubMatic, Inc. Andere Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Medienkontakt

Johanna Bauman

PubMatic

VP, Marketing Communications

press@pubmatic.com

