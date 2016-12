GNW-News: PrivCo Europe 100: Europas größte Privatunternehmen

PrivCo Europe 100: Europas größte Privatunternehmen

NEW YORK, 21. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- PrivCo hat den PrivCo Europe 100 veröffentlicht: ein Ranking der 100 größten Privatunternehmen Europas, gemessen am Umsatz.





PrivCo analysierte seine eigene Finanzdatenbank mit Privatunternehmen, die Daten zu über 900.000 Privatunternehmen enthält, und erstellte daraus den PrivCo Europe 100, die definitive Rangliste der 100 größten Unternehmen Europas in Privatbesitz, basierend auf dem Umsatz im Jahr 2015. Die ebenfalls von PrivCo veröffentlichte exklusive Liste der 10 größten Unternehmen wird von der Vitol Holding B.V. angeführt, die den Spitzenplatz unter den größten Privatunternehmen im PrivCo Europe 100 einnimmt. Auf dem zweiten Platz liegt Trafigura Beheer B.V., gefolgt von der Schwarz Group auf Platz 3.

Die vollständige Liste der 100 Unternehmen mit Grafiken sowie Informationen zu Branchen, Trends, Auf- und Absteigern, Analysen und zur Methodik hinter dem PrivCo Europe 100 finden Sie hier: https://www.privco.com/list/2016_largest_eu_companies

Die 10 größten Privatunternehmen Europas laut PrivCo (Nach Umsatz im Jahr 2015) 1. Vitol Holding B.V. 2. Trafigura Beheer B.V. 3. Schwarz Group 4. ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG 5. Robert Bosch GmbH 6. Groupe Auchan S.A. 7. REWE Group 8. Louis Dreyfus Holding B.V. 9. INEOS Group 10. Edeka Group

Über PrivCo PrivCo (www.privco.com) mit Sitz in New York ist der führende Anbieter von Finanzdaten und Wirtschaftsforschung privater Unternehmen mit exklusiven Finanzdaten zu über 900.000 Unternehmen weltweit.

