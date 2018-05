GNW-News: Previder begegnet hoher Nachfrage nach Cloud-Diensten mit ADVAs DCI-Lösung

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Previder begegnet hoher Nachfrage nach Cloud-Diensten mit ADVAs DCI-Lösung

OpenFabric(TM) OTN-Cross-Connect-Technologie ermöglicht Investitionsschutz und

zukünftiges Wachstum

Hengelo, Die Niederlande. 22. Mai 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass

Previder die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) Data Center Interconnect (DCI)

Plattform einsetzt, um der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach Cloud-

Diensten zu begegnen. Das offene, multi-protokoll-fähige Netz, das zur flexiblen

Bereitstellung von Diensten durch die OpenFabric(TM) Cross-Connect-Technologie

von ADVA erweitert wurde, ermöglicht es dem Colocation- und Cloud-

Dienstanbieter, die Werthaltigkeit seiner bestehenden Infrastruktur durch einen

reibungslosen Übergang zur 100Gbit/s-Transportgeschwindigkeit zu maximieren.

Previder, der größte niederländische Rechenzentrumsbetreiber, nutzt sein neues,

400km umfassendes Ringnetz, um Unternehmenskunden 100GbE und 16Gbit/s Fibre-

Channel-Dienste anzubieten. Der niederländische Spezialist für

Datentransportlösungen sowie der ADVA-Partner TrueCom trugen entscheidend zum

Gelingen des Projekts bei.

"Der Einsatz von ADVAs DCI-Technologie der neusten Generation ist der Schlüssel

zum Ausbau unserer Cloud-Dienste für Unternehmen. Die neue Lösung bietet ein

hohes Maß an Flexibilität, Kapazität und unterstützt unterschiedliche

Übertragungsprotokolle, wodurch sie für unsere Dienstleistungsstrategie im

Hinblick auf Geschäftskontinuität und Katastrophenmanagement von zentraler

Bedeutung ist", so Tim Timmerman, CEO, Previder. "Nach umfangreichen Vergleichen

mit anderen Anbietern und gründlichen Machbarkeitsstudien, die mit TrueCom und

ADVA durchgeführt wurden, waren es letztendlich die geringe Stellfläche und die

Energieeffizienz der FSP 3000 CloudConnect(TM), die sie aus der Masse

hervorhoben. Die Interoperabilität war ebenfalls entscheidend. Diese Lösung

gewährleistet eine reibungslose Erweiterbarkeit, schützt den Wert unserer

bisherigen Investitionen und ermöglicht die Steuerung aller Komponenten durch

ein einziges Managementsystem. Außerdem ist unser Netz jetzt skalierbar und kann

ohne großen Aufwand mit den Bedürfnissen unserer Kunden weiter ausgebaut

werden."

Die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattform wurde mit dem Hinblick auf

Skalierbarkeit und Bandbreitenoptimierung entwickelt und bietet unübertroffene

Effizienz. Sie ermöglicht enorme Energieeinsparungen und belegt mit ihrer

unglaublich geringen Stellfläche sehr wenig Platz. Das neue Netz von Previder

wird außerdem durch den Funktionsumfang der ADVAs FSP 3000 QuadFlex(TM)-

Technologie ergänzt. Dieses innovative Konzept ermöglicht es, in einem einzelnen

Baugruppenträger eine Multi-Terabit-Übertragung über große Entfernungen ohne

Signalregeneration zu unterstützen. Ein weiterer entscheidender Faktor der neuen

Lösung ist ADVA FSP 3000 OpenFabric(TM), ein völlig neues Cross-Connect-Design

für optische Transportnetze (OTN). Die Technologie unterstützt eine verteilte

Architektur, die für die Metronetze optimiert ist und es Cloud-Dienstanbietern

wie Previder ermöglicht, Signale mit niedrigeren Geschwindigkeiten einfach und

effizient zu aggregieren.

"Unsere DCI-Technologie erfüllt die höchsten Anforderungen an Kompaktheit,

Sicherheit und Energieverbrauch. Sie ist das ultimative Werkzeug, um

vorausschauenden Cloud-Dienstanbietern wie Previder es zu ermöglichen,

Colocation-Umgebungen zu erweitern und zusätzlich attraktive On-Demand-

Verbindungsangebote anzubieten", so Yann Evain, Sales Director, Benelux, ADVA.

"Diese neue Lösung basiert auf unserer CloudConnect(TM)-Lösung FSP 3000 und

unserer OpenFabric(TM) OTN-Technologie und ist so optimiert, dass sie enorme

Bandbreiten unterstützt und gleichzeitig Kosten, Platzbedarf und

Energieverbrauch minimiert. CloudConnect(TM) ist ebenfalls auf Skalierbarkeit

und offene Integrierbarkeit ausgelegt. Dies stellt sicher, dass das neue Netz

für die Zukunft vorbereitet ist und 32Gbit/s Fibre-Channel-Dienste unterstützen

kann. Lock-in Szenarien und weitere Einschränkungen werden vermieden, was

sicherstellt, dass Previder die neuesten DCI Innovationen in den kommenden

Jahren nutzen kann."

In diesem Video erhalten Sie weitere Informationen zur ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) Plattform: https://youtu.be/nyG4S-e0qgI.

--------------------------------------------------------------------------------

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über Previder

Previder wurde 1995 gegründet und ist Teil der Odin Group (eine Hightech-Holding

mit 4 IT-Unternehmen) mit Sitz in den Niederlanden und Deutschland. Previder ist

eines der größten und finanziell sichersten Rechenzentrumsunternehmen in den

Niederlanden. Neben Colocation bietet Previder eine breite Palette von Cloud-

Diensten und Endanwender-Konnektivität für große und mittelständische

Unternehmen, sowie für Regierungs- und Gesundheitsorganisationen an.

www.previder.com.

Über Truecom

TrueCom ist seit Ende der 80er Jahre in den Beneluxländern im Bereich der Faser-

und Kabellos-Kommunikationstechnologie, des Performance Managements und

spezieller ICT-Systeme tätig. Von unserem Büro in Naarden aus bieten wir ein

aktuelles Produktangebot von international führenden Technologiepartnern. Diese

Angebotspalette wird ergänzt durch hochinnovative und teilweise unkonventionelle

Lösungen für Kunden, die Wettbewerbsvorteile erzielen möchten. TrueCom pflegt

enge Partnerschaften mit führenden IT- und Dienstanbietern, die aus ihren

Netzwerkgeräten den größtmöglichen Nutzen ziehen möchten. Wir streben nach hoher

Qualität und sehr gutem Service. Von daher gesehen haben sich bereits viele

Unternehmen und Institutionen für unsere Lösungen und Dienstleistungen

entschieden. Als eigenständige Organisation haben wir auch eine eigene

Serviceabteilung, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr

arbeitet. Für weitere Informationen, wie wir Ihnen helfen können, besuchen Sie

uns bitte unter: www.truecom.com.

