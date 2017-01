GNW-News: Pressemitteilung: Zahl der weltweit installierten Unyvero Analyzer von Curetis wächst auf über 150

Pressemitteilung: Zahl der weltweit installierten Unyvero Analyzer von Curetis wächst auf über 150

Zahl der weltweit installierten Unyvero Analyzer von Curetis wächst auf über 150

- Vollständig besetztes EMEA Vertriebsteam steigert Installationen von 2016 bis einschließlich Januar 2017 um 46%

- Unternehmen berichtet vorläufige Umsatzzahlen (ungeprüft) und starke Cash- Position am Jahresende 2016

Amsterdam, Niederlande, und Holzgerlingen, Deutschland, 31. Januar 2017 -- Curetis N.V. (Euronext: CURE, das "Unternehmen" und, zusammen mit Curetis GmbH, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute mit der Installation des weltweit 150. Unyvero Analyzers einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens bekannt.

Curetis hat zum 31. Januar 2017 insgesamt 151 Unyvero Analyzer installiert. Ende 2015 waren es 103, Mitte 2016 113 und zum 30. September 2016 121 Geräte.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir dieses wichtige Ziel erreicht haben - nämlich ein 46%iges Wachstum zwischen Januar 2016 und Ende Januar 2017", sagte Dr. Oliver Schacht, CEO von Curetis. "Wie erwartet haben wir eine signifikante Dynamik bei der Zunahme der Platzierungsraten im vierten Quartal 2016 gesehen, die sich auch Anfang 2017 fortgesetzt hat. Die Entwicklung war auch Folge der Komplettierung unseres Teams für den EMEA Direktvertrieb, die im dritten Quartal abgeschlossen war. Seit diesem Zeitpunkt hat sich unsere Pipeline im Vertrieb deutlich vergrößert, sowohl was die Zahl als auch die Qualität prospektiver Kunden betrifft. Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Pipeline-Expansion, da wir bald den nächsten wichtigen Wertschöpfungszeitpunkt in strategischen Märkten wie in den USA erreichen, wo unser Zulassungsantrag nach 510(k) derzeit von der US- Arzneimittelzulassungsbehörde FDA geprüft wird. Wir sind nun in einer sehr guten Ausgangsposition für weiteres Wachstum im Jahr 2017."

Die Beschleunigung bei der Platzierung von Unyvero Systemen gegen Ende 2016 sowie im ersten Monat des Jahres 2017 ist vor allem auf den Aufbau des Teams für den EMEA Direktvertrieb zurückzuführen. Das Team war im dritten Quartal 2016 vollständig besetzt und ist seither in allen Direktvertriebsmärkten von Curetis einsatzfähig.

Seit dem 30. September 2016 wurden neue Unyvero Analyzer in Deutschland (4 Stück), UK (9 Stück), Frankreich (8 Stück) und der Schweiz (3 Stück) installiert. Die Zahl der installierten Geräte in den Direktvertriebsmärkten beträgt damit: * Deutschland: 44 * UK: 16 * Frankreich: 16 * Benelux: 3 * Schweiz: 3

Darüber hinaus hat sich die Zahl prospektiver Neukunden in allen Direktvertriebsmärkten von 100 auf mittlerweile 200 verdoppelt. Neben dem Wachstum in den Direktvertriebsmärkten hat das Unternehmen auch sein globales Netz von Vertriebspartnern verstärkt, und zwar durch neue Vertriebspartnerschaften in Griechenland und Israel. Damit ist die Zahl der Vertriebspartnerschaften von 10 auf 12 angestiegen und umfasst nunmehr 26 Länder.

"Wie erwarten, dass der Umsatzanstieg durch die neuen Installationen einem typischen Verkaufszyklus von etwa 9 bis 12 Monaten folgt", sagte Dr. Achim Plum, CCO von Curetis. "Daher gehen wir davon aus, dass die Kartuschenumsätze 2017 gegenüber 2016 beträchtlich ansteigen werden, sobald alle Neuinstallationen einsatzfähig sind und kommerzielle Vereinbarungen getroffen werden. Wir haben beobachtet, dass neue Unyvero-Nutzer typischerweise mit einem Kartuschentyp beginnen, dann aber weitere Produkte nutzen, wenn sie die deutlichen Vorteile des Unyvero- Systems erkennen. Wir erwarten ein ähnliches Verhalten auch von neuen Kunden, die durch den weiteren Ausbau unserer installierten Geräte hinzukommen."

Das Unternehmen gab darüber hinaus vorläufige (ungeprüfte) Jahresumsätze in Höhe von EUR 1,3 Mio. für 2016 sowie einen Barmittelbestand (Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Umsatzsteuerrückforderungen) am Jahresende 2016 in Höhe von EUR 24 Mio. bekannt. Damit stieg der Umsatz der Produkte (ohne nicht wiederkehrende Umsätze aus dem Jahr 2015 in Höhe von EUR 0,9 Mio. aus Verkäufen von Systemen an asiatische Partner für klinische Studien und Zulassungszwecke sowie EUR 0,3 Mio. aus Pharmaumsatzerlösen) von EUR 0,9 Mio. im Jahr 2015 auf EUR 1,3 Mio. im Jahr 2016 - eine Steigerung um ca. 44%. Der Barmittelbestand am Jahresende enthält noch nicht das am 12. Dezember 2016 bekannt gegebene EIB- Darlehen In Höhe von EUR 25 Mio, das bis heute nicht in Anspruch genommen wurde.

Curetis wird testierte Jahresergebnisse für 2016 am 12. April 2017 bekannt geben.

### Über Curetis Curetis ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.

Das Unternehmen hat bis dato EUR 44,3 Millionen in seinem Börsengang auf der Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel, sowie mehr als EUR 63,5 Millionen an private equity Mitteln eingeworben. Darüber hinaus hat Curetis mit der EIB eine Fremdkapital-Finanzierungslinie über bis zu EUR 25 Millionen abgeschlossen. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und Cempra Inc. sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas und des Nahen Ostens sowie Asien abgeschlossen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt Curetis Max-Eyth-Str. 42 71088 Holzgerlingen, Germany Tel. +49 7031 49195-10 pr@curetis.com or ir@curetis.com www.curetis.com - www.unyvero.com Presse- und Investorenanfragen akampion Dr. Ludger Weß / Ines-Regina Buth Managing Partners info(@)akampion.com Tel. +49 40 88 16 59 64 Tel. +49 30 23 63 27 6

20170131_Curetis_PR_DE: http://hugin.info/171382/R/2074636/779976.pdf

Curetis_Logo: http://hugin.info/171382/R/2074636/779977.jpg

http://www.curetis.com