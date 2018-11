GNW-News: Pilot setzt mit ADVA ALM Fiber Monitoring-Lösung neuen Standard für die Verfügbarkeit von Glasfasernetzen

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Pilot setzt mit ADVA ALM Fiber Monitoring-Lösung neuen Standard für die Verfügbarkeit von Glasfasernetzen

ADVA Optical Networking SE /

Pilot setzt mit ADVA ALM Fiber Monitoring-Lösung neuen Standard für die

Verfügbarkeit von Glasfasernetzen

Echtzeit-Faserüberwachung gewährleistet eine schnelle Fehlerbehebung für SLA-

basierte Dienste

New York, New York, USA. 15. November 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt,

dass der Netzbetreiber Pilot die ADVA ALM Lösung nutzt, um Störungen im

Glasfasernetz sofort zu isolieren und unverzüglich korrigierende Maßnahmen

einzuleiten. Die Technologie überwacht proaktiv bei laufendem Netzbetrieb die

Glasfaser und reduziert so die Anzahl der Reparatureinsätze. Darüber hinaus

verbessert sie die Reaktionszeit auf Störungen in der Netzinfrastruktur und

liefert damit einen wichtigen Mehrwert für den Netzbetreiber Pilot, der den

Anspruch hat, seinen Unternehmenskunden eine hundertprozentige Netzverfügbarkeit

zu bieten. Die ADVA ALM Lösung wird im gesamten Zugangsnetz von Pilot in den

Städten New York, Philadelphia und Washington DC eingeführt. Der Partner von

ADVA, M2 Optics, ein Anbieter von kundenspezifischen optischen Infrastruktur-

und Testlösungen, spielte ebenfalls eine Schlüsselrolle in dem Projekt, indem er

die Lösung implementierte und seine Expertise beim Netzdesign einbrachte.

"Diese Lösung ist von fundamentaler Bedeutung für unsere Mission, unseren Kunden

hundertprozentige Netzverfügbarkeit zu gewährleisten. Dank ADVAs ALM können

unsere Crews auf alle Glasfaserprobleme agil und punktgenau reagieren. In vielen

Fällen haben wir das Problem bereits erkannt, bevor die Kunden überhaupt wissen,

dass ein Problem vorliegt," sagte Rob Walker, Director of Research and

Development bei Pilot. "Die neue Technologie steigert nicht nur unsere Effizienz

und die Verfügbarkeit unsers Netzes. Sie erlaubt es uns auch, neue Standorte

schneller ans Netz zu bringen und dabei gleichzeitig die Charakteristika der

Übertragungsstrecke zu vermessen. Mit ALM können unsere Verbindungen fortlaufend

überprüft und Anomalien schnell behoben werden. Die ADVA ALM Lösung maximiert

das Potenzial unserer Netzinfrastruktur und ermöglicht uns, Probleme

unverzüglich zu lösen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Dies

stellt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar."

Die ADVA ALM Lösung bietet Echtzeit-Einblick in die Integrität und

Leistungsfähigkeit der Glasfaserinfrastruktur von Pilot, wodurch die Robustheit

und Effizienz des Netzes erheblich verbessert werden. ALM ist ein wichtiges

Werkzeug für die Aufrechterhaltung wertvoller SLAs und senkt gleichzeitig die

Betriebskosten durch Maximierung der Ressourceneffizienz. Die Lösung wurde

bereits in ganz New York installiert und wird von Pilot nun auch in den

Stadtnetzen von Washington DC und Philadelphia eingeführt. Pilot verwendet die

ADVA ALM Lösung auch, um seine Next-Generation-GPON-Architektur abzusichern und

zu gewährleisten, dass die Glasfaserinfrastruktur die Anforderungen für das Netz

der nächsten Generation erfüllt. Als einer der ersten Netzbetreiber setzt Pilot

die 64-Port-Variante des ADVA ALM ein und sichert sich damit maximale

Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen.

"Für einen Netzbetreiber, der wie Pilot eine hundertprozentige Verfügbarkeit

seiner Dienste anstrebt, ist unser ALM die ultimative Lösung. Extrem

kostengünstig und platzsparend bietet die Lösung rund um die Uhr einen

umfassenden Einblick in die Leistungsfähigkeit des Glasfasernetzes. Pilot kann

zuverlässig Verschlechterungen erkennen und unverzüglich Gegenmaßnahmen

einleiten, bevor die Dienste der Kunden betroffen sind und SLAs verletzt

werden", kommentierte James Nachazel, Vice President, Sales, North America bei

ADVA. "Mit unserem ALM können Fehler in der Übertragungstechnik leicht von

Problemen in der Glasfaserinfrastruktur getrennt werden. Ein weiterer

wesentlicher Vorteil unseres ALM ist die transparente, serviceunabhängige

Überwachung, die komplett von den übertragenen Datenströmen entkoppelt ist.

Somit bietet unsere ALM Lösung absolute Sicherheit für Glasfasernetze, ohne mit

den darüber abgebildeten Anwendungen zu interferieren."

In diesem Video finden Sie weitere Informationen zur Echtzeit-

Glasfaserüberwachungslösung von ADVA: https://youtu.be/hFxLkAuT1iI.

Weitere Details zur ADVA ALM Lösung finden Sie in dieser Broschüre:

http://adva.li/alm-brochure.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über M2 Optics

M2 Optics ist auf die Herstellung und Implementierung kundenspezifischer

Lösungen für die Simulation, Latenz und Überwachungen von Glasfasernetzen

spezialisiert. Seit 2001 haben sich viele der weltweit führenden

Kommunikationsdienstleister, Gerätehersteller, Rechenzentren, Finanzinstitute

und Regierungsbehörden auf das Portfolio und das Know-how von M2 bei der

Erreichung ihrer Organisations- und Entwicklungsziele verlassen. Weitere

Informationen zu M2 Optics finden Sie unter: www.m2optics.com.

Über Pilot

Pilot ist ein moderner Netzbetreiber und voll ausgestatteter

Telekommunikationsdienstleister. Mit dem Anspruch, eine nachhaltigere

Telekommunikationslandschaft zu schaffen, kombiniert Pilot fortschrittliche

Glasfasertechnologie mit kundenspezifischer Software sowie intuitiv gestalteten

Diensten und setzt damit die Messlatte für die gesamte Branche höher. Dank der

flexiblen Lösungen, die derzeit bereits von über 100.000 Endkunden über das

landesweite IP-Netz von Pilot genutzt werden, brauchen Unternehmen sich keine

Sorgen mehr bezüglich ihrer Datenübertragung machen und können sich auf

wesentliche Geschäftsprozesse konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.pilotfiber.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com