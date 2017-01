GNW-News: Perfectus erhebt Schadensersatzklage im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Aluminium

Perfectus erhebt Schadensersatzklage im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Aluminium

ONTARIO, Kalifornien, USA, 18. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perfectus Aluminum Inc.



hat heute Klage auf Schadensersatz gegen die US-amerikanische Regierung eingereicht. Perfectus klagt auf Erstattung eines Millionenbetrags an Lagerkosten, die als Folge des rechtswidrigen Verhaltens der Behörden beim Verhindern seiner Exportlieferungen von Aluminiumpaletten im Hafen von Long Beach, Kalifornien, entstanden sind. Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften wird diese Klage in erster Instanz in einem Verwaltungsverfahren vor der US-Zollgrenzschutzbehörde (CBP) erhoben. Dies ist eine Voraussetzung für Klagen auf Schadenersatz vor einem Bundesgericht.

Die Einreichung dieser Klage folgt der Klage vom 27. Dezember 2016, die Perfectus Aluminum erhob, um die Freigabe des gepfändeten Eigentums zu erzwingen. Diese Klagen wurden eingereicht, nachdem die Regierung die Sendung für längere Zeit vorläufig beschlagnahmte, ohne formelle Maßnahmen zu ergreifen, und somit die zulässigen 30-Tage-Frist für eine solche Beschlagnahme überschritt. Trotz wiederholter Angebote von Seiten Perfectus Aluminum, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Probleme zu beheben, machte die Behörde weder Angaben zum Grund der Beschlagnahme noch zum geschätzten Zeitrahmen für die Freigabe bzw. für weitere Maßnahmen. Beide Klagen, die jetzt öffentlich einsehbar sind und für sich sprechen, beruhen auf Verletzungen eines rechtstaatlichen Verfahrens, darunter das Versäumnis der Behörde, die Beschlagnahme pflichtgemäß anzuzeigen und die eigenen Vorschriften einzuhalten.

Bis heute hat Perfectus Aluminium noch keine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung über eine formelle Beschlagnahme oder andere Maßnahmen der Behörde erhalten.

Evtl. Fragen können an Harris, Baio & McCullough, Tel. +1 215-440-9800, gerichtet werden.

