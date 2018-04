GNW-News: Percona liefert die erste, kostenlose Open-Source Methode der zentralen Schlüsselverwaltung für MySQL

Percona liefert die erste, kostenlose Open-Source Methode der zentralen Schlüsselverwaltung für MySQL

Die allgemeine Verfügbarkeit von Percona Server für MySQL bietet auch

zusätzliche Verschlüsselungsfunktionen

Raleigh, NORTH CAROLINA - 26. April 2018 - Percona, die Firma, die

hochleistungsfähige MySQL®, MariaDB(®), MongoDB(®), PostgreSQL, und andere Open-

Source-Datenbanklösungen und Dienste liefert, gab die allgemeine Verfügbarkeit

von Percona Server für MySQL 5.7.21, einem kostenlosen, Open-Source,

firmentauglichen, Drop-In-Ersatz für die MySQL Community Edition bekannt, die

drei neue Verschlüsselungsfunktionen enthält - Vault Keyring Plug-in,

Verschlüsselung für InnoDB allgemeine Tablespaces und Verschlüsselung für binäre

Protokolldateien.





Diese neuen Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, die Sicherheit ihrer

bestehenden Datenbanken sofort zu erhöhen, sind auch Teil eines größeren

Projekts, um vollständige, robuste, unternehmensweite Verschlüsselungsfunktionen

in Percona Server für MySQL zu integrieren, die es Kunden und der Community

ermöglichen, ihre strengsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Percona

kündigte auch die Veröffentlichung einer neuen Version von Percona XtraBackup

an, die die Sicherung von Percona Server für MySQL-Instanzen mit diesen

Verschlüsselungsfunktionen unterstützt.

Da Open-Source-Datenbanken in geschäftskritischen Produktionsumgebungen eine

immer größere Rolle spielen, müssen Unternehmen in einer Vielzahl von stark

regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen die

Anforderungen für die Verschlüsselung der Daten in diesen Datenbanken erfüllen.

Die Zahl der Organisationen, die Verschlüsselungsstrategien entwickeln müssen,

wird mit der kommenden EU-Datenschutzverordnung (GDPR) bezüglich

Konformitätsanforderungen weiter steigen.

Eine Verschlüsselung der Datenbankschicht hilft bei der Datenkompartimentierung,

die Administratoren dabei unterstützt, Anzeichen von Cyberangriffen zu erkennen

und die Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffs zu reduzieren. In der

Vergangenheit mussten Unternehmen, die Open-Source-SQL-Datenbanken zur

Verwaltung der Daten-at-Rest-Verschlüsselung auf einer großen Anzahl von Servern

verwenden, teure oder geschützte Lösungen einsetzen. Mit Percona Server für

MySQL 5.7.21 haben Administratoren jetzt eine kostenlose Open-Source-Option für

die zentrale Schlüsselverwaltung sowie zusätzliche Verschlüsselungsfunktionen.

Percona Server für MySQL bietet außerdem im Vergleich zu anderen Open-Source-

Datenbanklösungen überlegene Stabilität, Zuverlässigkeit, Leistung und

Funktionen.

Zitate

Peter Zaitsev, Mitgründer und Geschäftsführer von Percona

"Da Unternehmen nach neuen Möglichkeiten suchen, um Open-Source-Datenbanken in

Produktionsumgebungen zu nutzen, werden Sicherheit und Compliance zu einem

vorrangigen Anliegen. Percona Server für MySQL ist die erste Open-Source-

Datenbank mit einer integrierten Open-Source-Methode zur zentralen

Schlüsselverwaltung für MySQL. Mit dieser Version zeigt Percona sein Engagement

für die Bereitstellung von Lösungen, die die Anforderungen der Kunden in

strengen Compliance-Umgebungen" erfüllen.

Impressum

Presse Kontakt

Brigit Valencia

Für Percona

(360) 597-4516

bdbvalencia@gmail.com

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das

enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL, MariaDB, MongoDB als auch PostgreSQL

über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen

bietet Software, Support,Consulting, und Managed Services für einige der größten

und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems(®), Time

Warner Cable(®), Alcatel-Lucent((TM)), Rent the Runway and the BBC(®), sowie für

viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von

Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als

Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance

Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige

Referenten aus der ganzen Welt an. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der

Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und

nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer

jeweiligen Inhaber.

