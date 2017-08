GNW-News: Percona kündigt Sprecher, Tutorials und Sponsoren für Percona Live Open Source Database Conference Europe 2017 an

Percona kündigt Sprecher, Tutorials und Sponsoren für Percona Live Open Source Database Conference Europe 2017 an

Sponsoring ist noch verfügbar

RALEIGH, North Carolina - 16. August 2017 - Percona, das Unternehmen, welches Enterprise-Class MySQL®, MongoDB® und andere Open-Source-Datenbank-Lösungen und -Dienstleistungen anbietet, gab heute die ursprüngliche Liste der Sprecher, Tutorials und Sponsoaren für die Percona Live Open Source Database Conference Europe 2017 bekannt, die vom 25. bis 27. September 2017 im Radisson Blu Royal Hotel in Dublin, Irland, stattfindet.



Sponsoring-Möglichkeiten sind noch verfügbar.

Die Percona Live Open Source Database Conference, welche im Jahr 2016 komplett ausverkauft war, ist die führende Veranstaltung für Einzelpersonen und Unternehmen, die Open-Source-Software entwickeln und nutzen.

Das Konferenzthema in diesem Jahr ist "Das Verfechten von Open-Source- Datenbanken" mit Sitzungen auf MySQL, MariaDB, MongoDB und anderen Open-Source- Datenbank-Technologien, einschließlich Zeitreihen-Datenbanken, PostgreSQL und RocksDB. Die Konferenz 2017 wird eine Reihe von Grundsatzreden, ausführlichen Diskussionen und praktischen Tutorials für drei formelle Laufbahnen beinhalten: Entwickler, Business / Case Studies und Operations.

Der vollständige Konferenzplan wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben, aber die Liste der Sprecher und Themen ist bereits beeindruckend, mit Vertretern von Dropbox, Facebook, Oracle, VMware und mehr. Die Liste umfasst derzeit:

Grundsatzreden * Geir Hoydalsvik (Oracle) * Shlomi Noach (GitHub) * Peter Zaitsev (Percona)

Breakout-Sitzungen MySQL: * Verwenden von MySQL in der Cloud - Lixun Peng (Alibaba-Wolke) * Eine kurze Einführung in die MySQL 8.0-Rollen - Giuseppe Maxia (VMware) * Einführung in MySQL InnoDB Cluster - Frederic Descamps (Oracle) * MySQL-Infrastruktur-Testautomatisierung bei GitHub - Shlomi Noach (GitHub) * InnoDB entmystifiziert - Jan Lindström (MariaDB)

MongoDB: * Verbesserungen an MongoRocks im Jahr 2017 - Mark Callaghan (Facebook) * Migration zu und Leben mit RDS/Aurora - Balazs Pocze (Gizmodo) * Hochleistungs-JSON: PostgreSQL versus MongoDB - Wei Shan Ang (GlobalSign), Dominic Dwyer (GlobalSign) * Verbessern der MongoDB-Replikation und Reduzieren des Wettbewerbs zwischen den Benutzerabfragen - Xin Liu (Alibaba) * Neues im Zweig der MongoDB CMongo Tencent - Deyu Kong (Tencent)

Andere Open-Source-Datenbank-Themen: * Sicherung bei Petabyte-Scale, wenn jede Transaktion zählt - Karoly Nagy (Dropbox) * Datenbank-Zuverlässigkeitstechnik: Was - warum und wie? - Laine Campbell (Fastly) * Visualisieren Ihrer Daten mit Grafana - Daniel Lee (Grafana Labs) * Automatisches Datenbank-Management-Systemeinstellung durch maschinelles Lernen im großen Umfang - Dana Van Aken (Carnegie Mellon Universität) * Elasticsearch (R) Evolution - Sie wissen - für die Suche ... - Philipp Krenn (Elastic)

Tutorials: * Praxis mit ProxySQL - Rene Cannao (ProxySQL), David Turner (Uber) * MySQL-Operationen im Docker - Giuseppe Maxia (VMware) * Praktisches Orchestrator Tutorial - Shlomi Noach (GitHub)

Sponsoring Sponsoren für die Percona Live Open Source Database Conference Europe 2017 melden sich bereits an. Sponsoring bietet die Möglichkeit, sich mit Hunderten von DBAs, Systemadministratoren, Entwicklern, CTOs, CEOs, Managern, Technik- Evangelisten, Anbietern von Softwarelösungen und Unternehmern auszutauschen, die üblicherweise an der Veranstaltung teilnehmen. Zu den bestehenden Sponsoren gehören:

Diamond Sponsor - Continuent Gold Sponsor - VividCortex

Percona Livekonferenzen

Was: Percona Live Open Source Database Conference Europe 2017 Wo: Radisson Blu Royal Hotel, 8 Golden Lane, Dublin, Irland Wann: 25.-27. September 2017

Impressum

Presse Kontakt Brigit Valencia Für Percona (360) 597-4516 bdbvalencia@gmail.com

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support,Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems(®), Time Warner Cable(®), Alcatel-Lucent((TM)), Rent the Runway and the BBC(®), sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Percona via GlobeNewswire

https://www.percona.com