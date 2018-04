GNW-News: Percona erweitert Serviceangebot mit PostgreSQL-Support

Percona erweitert Serviceangebot mit PostgreSQL-Support

RALEIGH, North Carolina - 26. April, 2018 - Percona, das Unternehmen, das

MySQL®, MariaDB® MongoDB®, PostgreSQL und andere Open-Source-Datenbanklösungen

und -dienste liefert, gab heute bekannt, dass es seine weltweit anerkannte Open-

Source-Datenbank-Unterstützung auf PostgreSQL ausdehnt. Damit können Unternehmen

erstmals mit einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter zusammenarbeiten, um

ihre Support-Anforderungen für MySQL, MongoDB, MariaDB, PostgreSQL oder eine

beliebige hybride Kombination dieser Datenbanktechnologien zu erfüllen,

unabhängig davon, ob sie vor Ort, in dem Cloud oder in einer DBaaS-Umgebung

(Database as a Service) eingesetzt werden.

Open-Source-Datenbanken gehören bereits zum Mainstream und lösen kritische

Geschäftsprobleme für Unternehmen bei gleichzeitig hervorragendem Preis-

Leistungs-Verhältnis. Jede große Open-Source-Datenbank verfügt über überzeugende

Funktionen, die sie für bestimmte Workloads attraktiv machen, und Anfang dieses

Jahres wurde PostgreSQL von DB-Engines mit einer 17-prozentigen Steigerung der

Popularität als DBMS (Datenbank-Management-System) des Jahres 2017

ausgezeichnet. PostgreSQL wurde als RDBMS (Relationales Datenbank-Management-

System) mit einem Ruf für Zuverlässigkeit, Datenintegrität und Korrektheit von

einer Vielzahl von Organisationen übernommen, darunter Etsy.com, Fujitsu,

Greenpeace, IMDB.com, MobyGames, Safeway, die University of California in

Berkeley und viele mehr.

Durch das Hinzufügen von PostgreSQL zu seinem Leistungsportfolio hat Percona es

für Unternehmen schneller und einfacher gemacht, die benötigte PostgreSQL-

Unterstützung zu erhalten. Mit der fachkundigen Beratung von Percona können

diese Unternehmen auch Kosten senken, indem sie Probleme vermeiden, bevor sie

entstehen, und ihren Teams die Möglichkeit geben, sich von Wartungsaktivitäten

auf strategischere Initiativen zu konzentrieren. Darüber hinaus können

Unternehmen, die PostgreSQL in Kombination mit anderen Open-Source-Datenbanken

einsetzen, die Unterstützung und Beratung von einem einzigen, vertrauenswürdigen

Anbieter erhalten, was zu einem optimierten Supportprozess und einer schnelleren

Problemlösung in ihrer gesamten Infrastruktur führt.

Kunden können auf den Percona Support for PostgreSQL über Telefon, Chat, E-Mail

und das Internet zugreifen. Der Dienst steht ab dem 1. Juli 2018 zur Verfügung.

Zitate

Peter Zaitsev, Mitgründer und Geschäftsführer von Percona

"Die Mission von Percona ist es, ein unvoreingenommener und kompetenter Anwalt

für eine Vielzahl von Open-Source-Datenbanktechnologien zu sein. Die Aufnahme

von PostgreSQL in unsere Support-Dienste der Enterprise-Klasse erleichtert es

unseren Kunden, sich auf die Geschäftsleistung zu konzentrieren, da sie wissen,

dass ein einziger, vertrauenswürdiger Berater die Kosten eindämmen und ihren ROI

maximieren kann, indem er die richtige Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse

empfiehlt".

Impressum

Presse Kontakt

Brigit Valencia

Für Percona

(360) 597-4516

bdbvalencia@gmail.com

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das

enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL, MariaDB, MongoDB als auch PostgreSQL

über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen

bietet Software, Support,Consulting, und Managed Services für einige der größten

und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems(®), Time

Warner Cable(®), Alcatel-Lucent((TM)), Rent the Runway and the BBC(®), sowie für

viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von

Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als

Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance

Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige

Referenten aus der ganzen Welt an. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.percona.com.

Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der

Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und

nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer

jeweiligen Inhaber.

