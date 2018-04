GNW-News: Percona bietet neue Services und Softwareprodukte, die Unternehmen dabei helfen soll, leistungsfähige und langlebige Datenbankumgebungen zu ermöglichen.

Percona bietet neue Services und Softwareprodukte, die Unternehmen dabei helfen soll, leistungsfähige und langlebige Datenbankumgebungen zu ermöglichen.





Perconas Expertise in den Bereichen Plattform als Service, Datenbank als Service

und mehr ermöglicht es Administratoren, eine optimale Performance zu

gewährleisten und gleichzeitig den Fokus auf weitere strategische Aufgaben zu

verlagern.

Raleigh, NORTH CAROLINA - 26. April 2018 - Percona, das Unternehmen, das

Entreprise-Class MySQL®, MariaDB(®), MongoDB(®), PostgreSQL und andere Open-

Source-Datenbanklösungen und -Dienste liefert, kündigten neue Dienste und

Softwareprodukte an, darunter einen neuen Percona DBA-Dienst, neue Supportstufen

und die allgemeine Verfügbarkeit von Percona Server für MongoDB 3.6, die neueste

Version von Perconas kostenlosem, verbessertem Drop-In-Ersatz für die MongoDB

Community Edition.

Da Open-Source-Datenbanken heute Standard in Unternehmen sind, erfordern

unternehmenskritische Daten-Workloads, ob vor Ort oder in Cloud, Experten-DBAs

für Architekturentscheidungen, Performance-Tuning, Sicherheits-Compliance und

Abfrageoptimierung sowie Überwachung und Alarmreaktion. Percona hat Tausenden

von Kunden geholfen, eine bessere Leistung, bessere Kosteneinsparungen und einen

besseren ROI zu erzielen, indem es die optimale Leistung sicherstellte, während

die DBAs ihren Fokus auf die Verbesserung von Anwendungen und eine bessere

Unterstützung ihres Geschäfts verlagerten.

Unternehmen wollen diese Open-Source-Datenbanken zunehmend in öffentlichen

Cloud-Umgebungen einsetzen, um von der Flexibilität, Skalierbarkeit und

Wirtschaftlichkeit von Cloud-Implementierungen zu profitieren. Die heutigen

Ankündigungen spiegeln das Bestreben von Percona wider, Unternehmen die Vorteile

von Cloud durch umfassende Unterstützung bei der Migration von Open-Source-

Datenbanken in Cloud sowie durch Support und DBA-Services, die speziell auf die

sich entwickelnde Rolle von Datenbankadministratoren zugeschnitten sind, zu

erleichtern.

Percona DBA-Dienstleistung

Percona DBA Service ist ein flexibler Managed Database Service, der einen

garantierten Satz von geplanten, proaktiven Leistungen bietet. Mit der

gemeinsamen Erfahrung eines globalen Teams von Experten für die Verwaltung

relationaler Hochleistungsdatenbankumgebungen in lokalen und Cloud-Umgebungen

bietet Percona DBA Service Performance-Tuning, Wachstumsplanung,

Sicherheitsbewertungen, Gesundheitsüberwachung und Reporting, 24x7x365

Serviceleistungen, Business Continuity Reviews und mehr.

Cloud-Dienste wie Amazon Aurora, Amazon RDS, Google Cloud und Microsoft Azure

sind einfach einzurichten, zu betreiben und zu skalieren und bieten

kosteneffiziente und skalierbare Kapazitäten bei gleichzeitiger Automatisierung

zeitraubender Verwaltungsaufgaben. Für unternehmenskritische Datenbanken, die in

DBaaS-Umgebungen eingesetzt werden, sind jedoch nach wie vor wichtige

Architekturentscheidungen, Performance-Tuning, Sicherheits-Compliance und

Abfrageoptimierung sowie Überwachung und Alarmierung erforderlich. Percona DBA

Service für Amazon Aurora, Amazon RDS, Google Cloudund Microsoft Azure bieten

Sicherheit, dass die Datenbankarchitektur proaktiv verwaltet und verbessert

wird.

Neue Support-Tiers

Perconas neue Essential-, Standard- und Premium-Supportstufen bieten

unvoreingenommene, umfassende, reaktionsschnelle und kostengünstige

Datenbankabonnements für MySQL, MariaDB, MongoDB und PostgreSQL Open-Source-

Datenbanken. Mit einer Verfügbarkeit von 24x7x365, unterstützt Percona Support

Unternehmen bei der Komplexitätsbewältigung und bei der Minimierung von Risiken

durch den Einsatz der besten Open-Source-Software, und vermeidet Vendor-Lock-

ins.

Darüber hinaus führt Percona neue DBaaS-fokussierte Support-Tiers ein, die auf

die sich ändernde Rolle von Datenbankadministratoren bei der Verwaltung von

Cloud-Umgebungen abgestimmt sind. Diese Administratoren benötigen weniger

Unterstützung für die routinemäßige Verwaltung von operativen Aufgaben, die in

Cloud automatisiert werden, was es Percona ermöglicht, Kosten zu senken und

gleichzeitig unvoreingenommene Beratungsdienste bereitzustellen, um Kunden bei

der korrekten Konfiguration ihrer Instanzen zu unterstützen, Schemata zu

verbessern, Abfragen abzustimmen, Probleme zu diagnostizieren, von zusätzlichen

Datenbankfunktionen zu profitieren und letztendlich mehr aus ihren

Implementierungen herauszuholen.

Die neuen Supportstufen sind ab dem 1. Juli 2018 verfügbar.

Percona Server für MongoDB 3.6

Percona hat die allgemeine Verfügbarkeit vonPercona Server für MongoDB 3.6, die

neueste Version des kostenlosen, erweiterten Drop-In-Ersatzes für MongoDB

Community Edition angekündigt. Percona Server für MongoDB 3.6 enthält alle neuen

Funktionen, die in der MongoDB Community Edition 3.6 eingeführt wurden,

inklusive:

* Retryable Writes, die sicherstellen, dass die Daten auch nach einem

Netzwerkfehler in die Datenbank geschrieben werden.

* Kausale Konsistenz, die ein zuverlässiges Lesen von sekundären Knoten

ermöglicht.

* Sicherheitsverbesserungen, einschließlich verbesserter Netzwerküberwachung

und restriktiverer Zugriffskontrollen

* Aggregations- und Array-Verbesserungen für mehr Flexibilität bei der Abfrage

Mit mehr als 300.000 Downloads bietet Percona Server für MongoDB alle Kosten-

und Agilitätsvorteile einer kostenlosen, bewährten Open-Source-Software sowie

praktische Unternehmensfunktionen. Die größere Sicherheit, Zuverlässigkeit und

Flexibilität von Percona Server für MongoDB 3.6 macht es ideal für den Betrieb

der dokumentenbasierten NoSQL MongoDB-Datenbank in Produktionsumgebungen zur

Unterstützung von Produktkatalogen, Online-Einkaufswagen, Internet of Things

(IoT)-Anwendungen, mobilen/sozialen Anwendungen und mehr.

Zitate

Peter Zaitsev, Mitgründer und Geschäftsführer von Percona

"Missionskritische Datenbank-Workloads erfordern Fachwissen, um sicherzustellen,

dass die Ressourcen optimal genutzt werden, um die höchstmögliche

Anwendungsperformance zu erzielen. Percona erweitert und entwickelt sein

Angebot, um sicherzustellen, dass Unternehmen einen praxisorientierten Partner

mit unternehmensweiten Produkten, Tools und Services haben, der eine konsistente

und dauerhafte Datenbankumgebung gewährleistet

Über Percona

Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das

enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL, MariaDB, MongoDB als auch PostgreSQL

über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen

bietet Software, Support,Consulting, und Managed Services für einige der größten

und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems(®), Time

Warner Cable(®), Alcatel-Lucent((TM)), Rent the Runway and the BBC(®), sowie für

viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von

Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als

Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance

Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige

Referenten aus der ganzen Welt an. Für weitere Informationen, besuchen Sie

www.percona.com.

