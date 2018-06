GNW-News: Paysafe schließt die Übernahme von iPayment ab

Paysafe schließt die Übernahme von iPayment ab

Paysafe wird in den USA zu einem der fünf führenden Zahlungsdienstleister im

Nichtbankensektor

Houston, USA, 4. Juni 2018 -- Die Paysafe Group, ein führender globaler

Zahlungsanbieter, gibt heute bekannt, dass sie die Übernahme von iPayment

Holdings, Inc.



(iPayment) abgeschlossen hat, die am 12. April 2018 unterzeichnet

wurde.

iPayment, ein in den USA ansässiger Anbieter von Zahlungs- und

Verarbeitungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen, erzielte 2017 mit

mehr als 137.000 Handelskunden im ganzen Land ein Verarbeitungsvolumen von mehr

als 25 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit der Übernahme von MCPS durch Paysafe

im vergangenen Jahr wird Paysafe durch die aktuelle Übernahme in den USA zu

einem der fünf führenden Zahlungsdienstleistern im Nichtbankensektor.

Der Integrationsprozess, der die Kombination von iPayment mit dem

Zahlungsverarbeitungsunternehmen von Paysafe in Nordamerika vorsieht, wird nun

beginnen. Todd Linden, CEO von Paysafe in Nordamerika, wird das erweiterte

Unternehmen leiten. O.B. Rawls IV, der ehemalige CEO von iPayment, und Robert

Purcell, CFO von iPayment, haben beide neue Führungsrollen bei Paysafe

übernommen.

Der CEO der Paysafe Group, Joel Leonoff, ist erfreut darüber, dass die

Produktsuite, die Paysafe in großem Maßstab auf den Markt bringen kann,

konkurrenzlos sein wird. Die Übernahme ermöglicht es Paysafe und iPayment

darüber hinaus, mehr Produkte wie zum Beispiel POS-Lösungen, digitale Geldbörsen

und Rechnungszahlungs- und Prepaid-Lösungen an einen erheblich erweiterten

Kundenstamm zu verkaufen.

Joel Leonoff kommentierte: "Diese strategische Übernahme ist für Paysafe auf

vielen Ebenen ein Erfolg. Erstens folgt sie unserer Strategie, auf unseren

Stärken aufzubauen und unsere Präsenz im schnell wachsenden KMU-Sektor

auszubauen, der auf dem riesigen US-Markt tätig ist. Zweitens ermöglicht sie

uns, mehr unserer führenden Zahlungsprodukte an einen erweiterten Kundenstamm zu

verkaufen. Drittens bringen Herr Rawls und Herr

Purcell weitere Führungsstärke in unser Team ein. Beide haben einen guten Ruf

dafür, über den kaufmännischen Scharfsinn und die kundenorientierte Fokussierung

zu verfügen, den bzw. die wir bei Paysafe suchen."

Über Paysafe

Paysafe ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen.

Hauptzweck des Unternehmens ist es, Unternehmen und Verbrauchern die Möglichkeit

zu bieten, sich durch branchenführende Funktionen in den Bereichen

Zahlungsabwicklung, digitale Geldbörsen und Online-Bargeldlösungen nahtlos zu

vernetzen und ebenso nahtlos Transaktionen durchzuführen. Die Lösungen von

Paysafe werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt und sind auf mobil

eingeleitete Transaktionen, Echtzeit-Analysen und die Zusammenführung von

stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet. Mit über 20 Jahren Erfahrung im

Online-Zahlungsverkehr, einem Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2017 und mehr als 2.600 Mitarbeitern an 12 Standorten weltweit

verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher mit über 200 Zahlungsarten in mehr

als 40 Währungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.paysafe.com.

Über iPayment

iPayment ist ein vertrauenswürdiger Anbieter von Zahlungsverarbeitungslösungen

in den USA. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und mehr als 137.000 Kunden im KMU-

Bereich ist das Unternehmen durchweg für seine umfassende Zahlungsabwicklung,

sein breites Produktangebot und sein Engagement für Transparenz und die

Unterstützung von KMU bekannt. Von der Produktinnovation bis hin zur

Kundenzufriedenheit - iPayment konzentriert sich auf die Unterstützung kleiner

Unternehmen und stellt relevante und wirkungsvolle Dienstleistungen und Lösungen

bereit, die Partner und KMU-Kunden dabei unterstützen, ihr individuelles

Geschäft auszubauen. Weitere Informationen zu iPayment erhalten Sie unter

http://www.ipaymentinc.com.

iPayment ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Paysafe Group.

Medienanfragen:

Kate Aldridge: Vice President, Corporate Communications, Paysafe Group

Büro: +44(0)203 934 9197 oder Mobil: +44(0)750 079 7547

E-Mail: Kate.Aldridge@paysafe.com

