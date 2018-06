GNW-News: Paysafe gibt Partnerschaft mit Google bekannt

Paysafe gibt Partnerschaft mit Google bekannt

Kooperation von Paysafe und Google für paysafecard ermöglicht Millionen von

Verbrauchern erstmals, Online-Einkäufe durchzuführen

WIEN (Österreich), 8. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Paysafe, ein führender

globaler Zahlungsanbieter, gibt eine neue Partnerschaft mit Google bekannt.



Das

Prepaid-Geschäft von Paysafe, paysafecard, wird nun im Google Play Store, dem

App-Store für Android-zertifizierte Geräte, als Zahlungsmethode akzeptiert und

öffnet Millionen von Kunden die Tür zum digitalen Zeitalter.

Ab sofort können Kunden, die nicht über eine Kreditkarte oder digitale

Bankdienstleistungen verfügen oder ihre Finanzdaten aus Sicherheitsgründen nicht

online eingeben möchten, online im Google Play Store mit paysafecard bezahlen.

Mit paysafecard können Verbraucher, die Bargeld bevorzugen oder benötigen, um

online zu bezahlen, dies einfach und sicher tun, indem sie eine 16-stellige PIN

verwenden, um den Zahlungsvorgang abzuschließen.

"Die Bildung dieser spannenden Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein in

der Geschichte unseres Unternehmens und die Einführung folgt auf die enge

Zusammenarbeit und das Engagement unserer beiden Teams, um paysafecard als

neueste Zahlungsmethode für die Nutzer zu integrieren. Google ist eine der

bekanntesten Marken der Welt, wenn nicht sogar die bekannteste. Die

Partnerschaft mit Google für unsere aktuellen und potenziellen Kunden ist daher

ein bedeutender Schachzug für unser Unternehmen", sagt Udo Müller, CEO von

paysafecard. "Das Betrugsrisiko und der Austausch von personenbezogenen Daten

online verunsichern immer noch viele Verbraucher. Lost in Transaction: Payment

Trends 2018, unsere unternehmenseigene Studie, die Anfang dieser Woche gestartet

wurde, zeigt, dass die Hälfte der Befragten sich über betrügerische Käufe Sorgen

macht und 48 % sich um die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten sorgen. Aus

diesem Grund ist paysafecard als Zahlungsmethode im Google Play Store zum

richtigen Zeitpunkt verfügbar, damit Verbraucher und beide Unternehmen davon

profitieren können."

Die internationale Einführung der Partnerschaft zwischen paysafecard und Google

beginnt in Polen, wo mehr als eine Million Menschen pro Jahr paysafecard nutzen.

paysafecard ist derzeit in 46 Ländern verfügbar. Weltweit gibt es mehr als

600.000 Verkaufsstellen, davon rund 40.000 in Polen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Paysafe

Paysafe ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen.

Hauptzweck des Unternehmens ist es, Unternehmen und Verbrauchern die Möglichkeit

zu bieten, sich durch branchenführende Funktionen in den Bereichen

Zahlungsabwicklung, digitale Geldbörse und Online-Bargeldlösungen nahtlos zu

vernetzen und ebenso nahtlos Transaktionen durchzuführen. Die Lösungen von

Paysafe werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt und sind auf mobil

eingeleitete Transaktionen, Echtzeit-Analysen und die Zusammenführung von

stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet. Mit über 20 Jahren Erfahrung im

Online-Zahlungsverkehr, einem Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2017 und mehr als 2.600 Mitarbeitern an mehr als 12 Standorten

weltweit verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher mit über 200

Zahlungsarten in mehr als 40 Währungen auf der ganzen Welt. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.paysafe.com.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Anna Howard

Head of Corporate Communications, Paysafe Group

E-Mail: Anna.Howard@paysafe.com Mobil: +447585 967772

