GNW-News: Paysafe enthüllt aufregende neue globale Markenidentität

Paysafe enthüllt aufregende neue globale Markenidentität

Die neue Markenpositionierung "Plug into Paysafe" stärkt Paysafe als bevorzugte

Plattform für globale Zahlungen

LONDON (Großbritannien), 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paysafe, der weltweit

führende Anbieter von Zahlungslösungen, hat ein aufregendes und zum Nachdenken

anregendes Logo im neuen Look und eine neue Markenidentität gepaart mit einer

überzeugenden neuen weltweiten Markenpositionierung vorgestellt: Plug into

Paysafe.





Als Teil der verstärkten Marketinginvestitionen, die Paysafe als "neue Größe"

bei globalen Zahlungen stärken, hat der Zahlungsdienstleister auch seine Website

überarbeitet, um sein unübertroffenes globales Zahlungsportfolio Unternehmen

besser präsentieren zu können.

Das neue Logo und die neue Markenidentität wurden gleichzeitig bei zwei

hochkarätigen Sportveranstaltungen im Fernsehen gezeigt. Erstens fuhr in den USA

das im Rahmen des Sponsorings der Verizon IndyCar-Serie 2018 durch Paysafe mit

der neuen Marke versehene Paysafe-Auto mit der Nummer 19 vor Millionen von

Zuschauern auf einer Rennstrecke des äußerst beliebten Indy500-Rennens auf. In

Großbritannien wurde das neue Paysafe-Logo auch auf den Trikots der mächtigen

Barbarians, einem der berühmtesten Teams im weltweiten Rugby, beim Spiel von

England gegen die Barbarians im Twickenham Stadium in London gezeigt. Die von

Paysafe unterstützten Barbarians gewannen das Spiel.

Die Plug into Paysafe-Positionierung, das Kernthema der neuen, weltweiten

Marketingstrategie von Paysafe, betont, wie Unternehmen die einzigartige und

vielfältige Plattform mit unternehmenseigenen Zahlungsfunktionen von Paysafe

"anzapfen" können, die jeden Aspekt des Zahlungs-Ökosystems abdeckt. Zu den

Zahlungsprodukten gehören Bargeldlösungen, Prepaid-Karten, mobile

Vorausbestellungen, Kreditoptionen, digitale Geldbörsen und Point-of-Sale-

Technologie. Paysafe bietet und investiert weiterhin in wachsende, umfassende

Zahlungsverarbeitungs- und Erwerbsfähigkeiten. Erst im letzten Monat gab das

Unternehmen die Übernahme von iPayment Holdings bekannt, einem führenden

Zahlungsdienstleister in den USA. Diese jüngste Akquisition bestätigt Paysafe

als einen der fünf führenden Nicht-Banken-Zahlungsanbieter des Landes und als

bevorzugten Zahlungspartner für den schnell wachsenden KMU-Bereich.

Laut Oscar Nieboer, Chief Marketing Officer der Paysafe Group, der den neuen

Marketingansatz anführt, soll die aktualisierte Markenidentität und -botschaft

verdeutlichen, wie Paysafe Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, damit

Unternehmen ein höchst kundenorientiertes Zahlungserlebnis schaffen können, das

ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt und ihnen dennoch eine globale Reichweite

ermöglicht.

Herr Nieboer erklärt, inwiefern diese Denkweise dem neuen Markendesign

zugrundelag: "Unsere neue Marke beinhaltet jetzt einen Doppelpunkt, um zu

verdeutlichen, dass wir eine Verbindung zu einem offenen Netzwerk führender

Lösungen und Fähigkeiten bieten. Die neue Identität spiegelt die vielfältigen

Elemente des Paysafe-Netzwerks wider, das auf vielfältige Weise organisiert

werden kann, um höchst relevante, maßgeschneiderte Zahlungsfunktionen zu

schaffen."

Die neue Markenpositionierung wird mit der heutigen weltweiten Markteinführung

der bahnbrechenden neuen Online-Bargeldlösung von Paysafe - Paysafecash - zum

Leben erweckt, die es Verbrauchern ermöglicht, Bargeld für Online-Einkäufe zu

verwenden, anstatt online Bank- oder Kreditkartendetails einzugeben.

Bezeichnenderweise ist dies die erste Online-Bargeldlösung, mit der Geldmittel

in digitale Geldbörsen hochgeladen werden können, darunter auch in die beliebten

eigenen digitalen Brieftaschen von Paysafe, Skrill und NETELLER.

Bei der neuen Markenpositionierung wird auch die Lösung zur Zahlung auf Rechnung

und zur Ratenzahlung des Unternehmens von Payolution auf Paysafe: Pay Later

umgestellt. Das Unternehmen wird den in der DACH-Region bereits etablierten

Service in neue Märkte wie Kanada, Großbritannien und die USA ausweiten.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsverkehr, einem

Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und mehr

als 2.600 Mitarbeitern an 12 Standorten weltweit verbindet Paysafe Unternehmen

und Verbraucher mit über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 Währungen auf der

ganzen Welt. Das Unternehmen kombiniert die Größe einer etablierten globalen

Marke mit dem unternehmerischen und reaktionsschnellen Geist eines Start-ups.

Herr Nieboer fasste wie folgt zusammen: "Als Unternehmen sind wir sowohl durch

Übernahmen als auch durch organisches Wachstum schnell gewachsen. Aus diesem

Grund bieten wir unseren Kunden Zugang zu einer einzigartigen Palette von

unternehmenseigenen Zahlungsprodukten und -funktionen sowie Entwicklertools -

und dies alles an einem Ort. Unsere neue Markenidentität und die Plug into

Paysafe-Positionierung unterstreichen mit Nachdruck, wie wir uns als hochgradig

disruptives, kundenorientiertes Unternehmen entwickeln und wachsen. Dies sind

spannende Zeiten."

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

* Um Oscar Nieboer, dem Chief Marketing Officer von Paysafe, dabei zuzuhören,

wie er einen Überblick über die Markenumgestaltung gibt, klicken Sie hier .

* Paysafecash wird diese Woche am Paysafe-Stand (E70) auf der Money 20/20

Europe vorgestellt, die vom 4. bis 6. Juni 2018 in Amsterdam stattfindet.

* Zu den Angeboten von Paysafe gehören: die marktführenden Marken für digitale

Geldbörsen, Skrill® und NETELLER®; paysafecard®, ein weltweit führender

Anbieter von Prepaid-Zahlungsmethoden für das Internet und sein neuer

Service Paysafecash; Income Access, ein Marketing- und

Technologieunternehmen, das hauptsächlich im Partnerbereich tätig ist; GOLO,

eine mobile Bestellplattform; und, als Teil des Paysafe for Business-

Angebots für Unternehmen, Verarbeitungs-, Erwerbs- und

Kartenlösungsdienstleistungen sowie das Rechnungs- und Ratenzahlungsangebot

Pay Later.

* Um ein Video der neuen Marke Paysafe zu sehen, die auf dem Auto der IndyCar-

Serie enthüllt wird, klicken Sie hier .

* Quelle: World Bank Report, 2015.

Über Paysafe

Paysafe ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen.

Hauptzweck des Unternehmens ist es, Unternehmen und Verbrauchern die Möglichkeit

zu bieten, sich durch branchenführende Funktionen in den Bereichen

Zahlungsabwicklung, digitale Geldbörse und Online-Bargeldlösungen nahtlos zu

vernetzen und ebenso nahtlos Transaktionen durchzuführen. Die Lösungen von

Paysafe werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt und sind auf mobil

eingeleitete Transaktionen, Echtzeit-Analysen und die Zusammenführung von

stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet. Mit über 20 Jahren Erfahrung im

Online-Zahlungsverkehr, einem Transaktionsvolumen von insgesamt 56 Milliarden

US-Dollar im Jahr 2017 und mehr als 2.600 Mitarbeitern an 12 Standorten weltweit

verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher mit über 200 Zahlungsarten in mehr

als 40 Währungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie

unter www.paysafe.com.

Medienanfragen:

Kate Aldridge: Vice President, Corporate Communications, Paysafe Group

Büro: +44(0)203 934 9197 oder Mobil +44(0)750 079 7547

E-Mail: Kate.Aldridge@paysafe.com

