GNW-News: Patton unter den zehn besten UC-Lösungsanbietern des Jahres 2017

Patton unter den zehn besten UC-Lösungsanbietern des Jahres 2017

Patton bietet eine einzigartige Kombination von Kompetenzen und Fähigkeiten, mit denen die UC-Träume von Unternehmen Wirklichkeit werden

, 23. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton Electronics, ein US-Hersteller von UC-, Cloud- und IoT-Lösungen für Karriere-, Unternehmens- und Industrienetzwerke, gehört laut dem Fachmagazin InsightsSuccess zu einem der zehn besten Anbieter von Unified-Communications(UC)-Lösungen.

Patton ermöglicht UC-Implementierungen auf ungewöhnliche und innovative Arten und hebt sich dadurch von anderen Netzwerkausrüstern ab.

Patton bietet eine einzigartige Kombination von Kompetenzen und Fähigkeiten, mit denen die UC-Träume von Unternehmen Wirklichkeit werden. Hier zwei Beispiele: * SmartNode Enterprise Session Border Controllers (eSBC) sind für eine breite Palette an Netzwerkfunktionen einschließlich IP-Sicherheit, Integration klassischer Telefoniedienste (analog und ISDN), Netzwerkdemarkation und vieles mehr zuständig - und das alles auf einem einzelnen Gerät in den Räumlichkeiten des Kunden. * CopperLink Ethernet Extender und Power-over-Ethernet Extender ermöglichen die Bereitstellung des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) - und von Cloud-Konnektivität - , indem sie die IP-Endpunkte von Unternehmen über große Entfernungen hinweg mithilfe der bestehenden Kupfer- oder Koaxial- Netzwerkkabel-Infrastruktur mit ihren Unternehmensnetzwerken verbinden.

Pattons Aktivitäten im UC-Bereich erinnern stark an das, was das Unternehmen in den letzten 30 Jahren im Technologiegeschäft erreicht hat ...

Patton hat sich von Anfang an auf die Vernetzung von klassischen TDM- und seriellen Systemen mit modernen IP-basierten Sprach-, Daten- und Multimedia- Technologien spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat alles hergestellt von Mikro-Widgets, die "dieses mit jenem" verbinden, über Carrier- Grade-Telekommunikationsausrüstung, die Abonnenten mit Dienstleistern verbindet.

Achten Sie in Zukunft auf die innovativen UC- und IoT-Lösungen von Patton, die alle Anforderungen von Kunden im wirklichen Leben erfüllen: neue VoIP-Gateways, eSBCs und Integrated Access Devices (IADs), die bestehende Netzwerksysteme mit IP ausstatten, damit SMBs zu den ALL-IP-Lösungen der neuen Generation übergehen können - bezahlbar und in ihrem eigenen Tempo. Halten Sie ebenfalls Ausschau nach neuen Entwicklungen bei den Ethernet- und Power-over-Ethernet-Lösungen, mit denen Kunden durch die Nutzung der bestehenden Kupferanlage bei der Bereitstellung von IP-Konnektivität über große Entfernungen hinweg Kosten sparen können.

Weitere Auszeichnungen

Im letzten Jahr hat das Magazin INTERNET TELEPHONY (IT) Patton für seinen SmartNode 5540 Enterprise Session Border Controller (eSBC) mit 2, 4 oder 8 integrierten analogen FXS-Telefonieschnittstellen den 2016 Communications Solutions Products of the Year Award verliehen.

Außerdem hat das Magazin Cable Spotlight Patton für seinen CopperLink 1101 Power-over-Ethernet (PoE) Ethernet Extender mit dem 2016 Product of the Year Award ausgezeichnet.

