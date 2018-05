GNW-News: PRA erhält Auszeichnung als internationales klinisches Forschungsunternehmen des Jahres

PRA erhält Auszeichnung als internationales klinisches Forschungsunternehmen des Jahres

RALEIGH (USA), 24. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc.





(NASDAQ:PRAH) freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass es von PharmaTimes als

internationales klinisches Forschungsunternehmen des Jahres ausgezeichnet wurde.

PRA erhält diese Auszeichnung nun schon zum fünften Mal in Folge.

"Diese Auszeichnung erkennt hervorragende Leistungen in der klinischen Forschung

an, und wir fühlen uns geehrt, erneut von unseren Kolleginnen und Kollegen

ausgezeichnet worden zu sein," sagte Colin Shannon, President und Chief

Executive Officer. "Diese Auszeichnung konnte dank der unglaublich talentierten

Mitglieder des PRA-Teams erlangt werden, die auf der ganzen Welt für uns

arbeiten und sich im Rahmen ihrer Arbeit stark dafür engagieren, Patienten die

neuen und lebensrettenden Therapien, die sie benötigen, zur Verfügung zu

stellen."

PRA hat darüber hinaus die Auszeichnungen in den Kategorien "Clinical Research

Associate" und "Clinical Trial Administrator" erhalten und ist somit insgesamt

11 Mal ausgezeichnet worden. Diese Preise folgen auf die Anerkennung im Rahmen

des Wettbewerbs von PharmaTimes Americas, bei dem PRA ebenfalls 11

Auszeichnungen erhalten hat, einschließlich des Preises für das Unternehmen des

Jahres.

Der "International Clinical Researcher of the Year"-Wettbewerb von PharmaTimes

ist ins Leben gerufen worden, um das Talent und die Leidenschaft der Branche und

wissenschaftlichen Forscher herauszufordern, anzuerkennen und zu belohnen. Der

Wettbewerb, der aus drei Stufen besteht, gibt Fachkräften in der klinischen

Forschung die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten mit denen ihrer Kolleginnen und

Kollegen in einer Lernumgebung zu vergleichen und diese von einem unabhängigen

Leitungsgremium aus Führungskräften der führenden Unternehmen der Branche

bewerten zu lassen.

ÜBER PRA HEALTH SCIENCES

PRA ist am Umsatz gemessen eines der führenden weltweit tätigen

Auftragsforschungsunternehmen, das der Biotechnologie- und Pharmabranche

ausgelagerte klinische Entwicklungsdienstleistungen anbietet. Die globale

klinische Entwicklungsplattform von PRA verfügt über mehr als 70 Niederlassungen

in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und dem

Nahen Osten sowie über mehr als 15.800 Mitarbeiter weltweit. Seit dem Jahr 2000

hat PRA an ungefähr 3.700 klinischen Studien weltweit teilgenommen. Zusätzlich

hat PRA an Zulassungs- oder unterstützenden Studien teilgenommen, die zur

behördlichen Zulassung durch die US-amerikanischen Lebens- und

Arzneimittelbehörde FDA oder internationalen Zulassung von mehr als 75

Arzneimitteln geführt hat. Um mehr über PRA zu erfahren, besuchen Sie

bitte www.prahs.com.

Medienanfragen: Christine Rogers, Director, Public Relations, Corporate

Communications rogerschristine@prahs.com

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link

verfügbar: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/075c9112-

9b1d-4a83-a1f4-ae65e378cd9f

