GNW-News: Oscilloquartz präsentiert ePRTC-Lösung zur Synchronisation von 5G Mobilfunknetzen

Oscilloquartz präsentiert ePRTC-Lösung zur Synchronisation von 5G Mobilfunknetzen

ADVA Optical Networking SE /

Oscilloquartz präsentiert ePRTC-Lösung zur Synchronisation von 5G

Mobilfunknetzen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leistungsstarke Cäsiumuhr in Kombination mit Carrier-Grade-Grandmaster und

Clock-Combiner verbessert die Genauigkeit und reduziert die Abhängigkeit von

GNSS

San Jose, Kalifornien, USA. 19. Juni 2018. Oscilloquartz, ein Unternehmen von

ADVA (FSE: ADV), hat heute sein neues ePRTC-System (enhanced Primary Reference

Time Clock) vorgestellt, das selbst ohne GNSS-Signal (Global Navigation

Satellite System, globales Satellitennavigationssystem) einzigartige

Taktgenauigkeit und Stabilität ermöglicht. Die Technologie liefert die ideale

Zeitquelle für strategisch relevante Kommunikationsinfrastruktur von

Energieversorgern, Behörden sowie Mobilfunkanbietern und liefert die geforderte

Synchronisationspräzision für LTE-A und 5G-Anwendungen. Mit der OSA 3230B ePRC-

Cäsium-Atomuhr in Verbindung mit einem Oscilloquartz Clock-Combiner und

Grandmaster kombiniert die neue Lösung die äußerst stabile Frequenz einer

Cäsiumuhr mit der UTC-Genauigkeit von GNSS-Signalen. Hinzu kommt, dass das OSA

ePRTC-System in Kombination mit der OSA 5430 Plattform die einzige am Markt

verfügbare Lösung ist, die vollständige Hardware-Redundanz und mehrere Fan-Out-

Optionen sowie PTP über 10Gbit/s bietet.

"Mit unserem ePRTC-System bieten wir bessere Zuverlässigkeit und Genauigkeit

denn je. Diese Lösung entspricht den Anforderungen von Mobilfunknetzen der

nächsten Generation, bietet die heute in vielen Branchen erforderliche

Synchronisationspräzision und eliminiert die Anfälligkeit für GNSS-Ausfälle", so

Gil Biran, General Manager, Oscilloquartz. "Durch die Kombination unseres

fortschrittlichen Multi-Constellation-GNSS-Empfängers mit unserer Cäsium-

Atomuhr-Technologie entsteht eine außerordentlich genaue Zeitquelle mit

garantierter Überbrückungsleistung. Damit gewährleistet die Lösung

unerlässlichen Schutz gegen das sogenannte Jamming, das zu Verlust von

Satellitensignalen führt und für Netzbetreiber ein enormes Problem darstellt.

Mit der einzigartigen Flexibilität und Redundanz unseres OSA 5430 können

Betreiber eine präzise, sichere und zuverlässige UTC-Zeit- und Frequenzquelle

mit einzigartiger Kapazität implementieren. Unser ePRTC-System enthält außerdem

die Syncjack(TM)-Technologie zur Synchronisationsprüfung und -sicherung.

Syncjack(TM) ermöglicht die Erkennung und Meldung von Abweichungen zwischen

verschiedenen Referenzen, die dem ePRTC-System zur Verfügung stehen, sowie die

Erkennung von GNSS-Spoofing."

Einzig und allein auf GNSS zu vertrauen, stellt heute in zahlreichen Branchen

ein großes Problem dar. Ohne Backup-Lösung hätte der Verlust des Signals

verheerende Folgen für die zivile Infrastruktur, wichtige Branchen wie die

Finanzwirtschaft sowie militärische Einrichtungen. Paketbasierte, mobile PTP-

Netze sind ebenfalls enorm anfällig für Ausfälle, es sei denn, sie sind in der

Lage, Takt und Genauigkeit aufrechtzuerhalten, wenn Satellitennavigationssysteme

nicht verfügbar sind. Das OSA ePRTC-System eliminiert diese Anfälligkeit und

bietet gleichzeitig eine höhere Leistung als traditionelle PRTC-Systeme. So

erhalten Betreiber mehr Kontrolle über die Synchronisation in ihrer Netze. Die

Lösung basiert auf zwei OSA-Geräten: einer OSA 3230B ePRC Cäsiumuhr nach G.811.1

ePRC, die mit einem OSA 5421 oder OSA 5430 Clock-Combiner und Grandmaster Clock

nach G.8272.1 ePRTC verbunden ist. Diese Kombination ermöglicht eine überragende

UTC-Holdover-Genauigkeit von +/-100 Nanosekunden für bis zu zwei Wochen und

sorgt so für höchste Ausfallsicherheit und eine optimierte Leistung.

"Unser OSA ePRTC-System nutzt die Vorteile beider Zeitgebungsmethoden und bietet

so die langfristige Genauigkeit von Satellitennavigationssystemen mit der

Zuverlässigkeit einer Cäsium-Atomuhr. Sogar mit GNSS allein sind die Vorteile

enorm, da die Taktgenauigkeit um das Dreifache gesteigert wird", so Nir Laufer,

Product Line Director, Oscilloquartz. "Seit einigen Jahren stellt die

Anfälligkeit von Satellitennavigationssystemen aufgrund von vorsätzlicher

Manipulation und Störungsangriffen sowie natürlichen Sonneneruptionen und

Weltraumwetterereignissen ein zunehmendes Problem dar. Deswegen möchten sich

zahlreiche Organisationen - von globalen Rechenzentren bis hin zu

Regierungsbehörden - nicht mehr nur auf GNSS verlassen. Die Bereitstellung einer

Backup-Lösung ist unerlässlich für die sichere Synchronisation. Unsere OSA ePRTC

Lösung macht dies ohne hohe Zusatzkosten und großen Mehraufwand möglich. Mit

dieser Lösung können sich Betreiber sicher fühlen und ihre Netzinfrastruktur

noch besser nutzen."

Weiterführende Informationen über das ePRTC-System von Oscilloquartz finden Sie

in diesen Folien: http://adva.li/eprtc-slides.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und

Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren

durchgängige Synchronisationssysteme, die in alten und neuen paketbasierten

Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als

Unternehmen von ADVA Optical Networking schaffen wir neue Möglichkeiten für die

Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oscilloquartz.com.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com