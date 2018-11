GNW-News: Oscilloquartz bringt hochskalierbare Phasen- und Zeitsynchronisationslösung für 5G-Ära auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Oscilloquartz bringt hochskalierbare Phasen- und Zeitsynchronisationslösung für 5G-Ära auf den Markt

Oscilloquartz bringt hochskalierbare Phasen- und Zeitsynchronisationslösung für

5G-Ära auf den Markt

Modularer Aufbau, Hardware-Redundanz und die Kombination mehrerer Technologien

machen die OSA 5440 ideal für die Aufrüstung und Erweiterung von Frequenz- und

Phasensynchronisationsnetzen

Neuchâtel, Schweiz. 5. November 2018. Oscilloquartz, ein Unternehmen von ADVA

(FWB: ADV), hat heute die OSA 5440 vorgestellt, das ultimative Gerät für

Festnetz-, Mobilfunk- und Kabelnetzbetreiber, die sich auf die fünfte Generation

(5G) der Kommunikationstechnik vorbereiten und gleichzeitig den Wert ihrer

Frequenzsynchronisationsinfrastruktur maximieren möchten. Die neue Lösung

liefert hochpräzise Synchronisation von Phase und Echtzeit mit unschlagbarer

Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Das Gerät bietet darüber hinaus volle

Hardware-Redundanz, Übertragungsraten bis zu 10Gbit/s und eine noch nie

dagewesene Anzahl an sogenannten Fan-Out-Optionen. Dank des modularen Designs

der OSA 5440 können im laufenden Betrieb durch den Austausch von steckbaren

Komponenten flexibel Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen vorgenommen

werden. Neben den neuesten Standards unterstützt das Gerät auch bestehende

Synchronisationstechnik mit bis zu 160 BITS-Schnittstellen und ist damit eine

ideale SSU-Lösung. Die OSA 5440 bietet Kapazität für bis zu 48 Schnittstellen

mit 1Gigabit Ethernet oder 10GbE, die PTP, NTP und SyncE unterstützen. Neben der

hochpräzisen Frequenzsynchronisation erfüllt die Zeit- und Phasengenauigkeit des

Geräts auch strengste Anforderungen von LTE-TDD-, LTE-A- und 5G-Mobilfunknetzen.

Die OSA 5440 wird bereits von einem der führenden Netzbetreiber Europas

eingesetzt.

"Was Betreiber heute benötigen, sind Synchronisationslösungen, die

kostengünstig, robust und skalierbar sind. Unsere OSA 5440 wird bereits von

einem großen Netzbetreiber eingesetzt und ist die perfekte Technologie für die

reibungslose Migration von bestehenden Netzen auf paketbasierte Synchronisation

ohne kostspielige Upgrades oder Unterbrechungen des Netzbetriebs", sagte Gil

Biran, General Manager von Oscilloquartz. "Kein anderes Grandmaster-Gerät auf

dem Markt erreicht den Leistungsumfang unserer OSA 5440. Die Plattform

unterstützt in einem einzigen Gerät eine noch nie dagewesene Vielfalt an

Anforderungen aus Fest- und Mobilfunknetzen der zweiten bis fünften Generation,

wodurch die Betriebskosten drastisch gesenkt werden. Sie unterstützt 10Gbit/s-

und 1Gbit/s-Schnittstellen mit Hardware-Timestamping und unterstützt PTP, NTP

und SyncE mit 48 Ethernet-Schnittstellen. Dieses Maß an Zukunftssicherheit hebt

die OSA 5440 deutlich von alle anderen am Markt verfügbaren Lösungen ab. Jetzt

können Netzbetreiber ihre bestehenden SSU-Netze weiterbetreiben und gleichzeitig

ultrapräzise, hochverfügbare Synchronisationslösungen entwickeln, in der

Gewissheit, dass ihr Netz auch zukünftige Anforderungen bis hin zur 5G-Technik

erfüllt."

Die OSA 5440 von Oscilloquartz und ihr 1RU-Äquivalent, die OSA 5430, sind die

einzigen am Markt verfügbaren Geräte, die durch ihre Hardware-Redundanz Platz-

und Energieeinsparungen ermöglichen und gleichzeitig einen Leistungskatalog

bieten, der für konsequente Weiterentwicklung der Mobilfunknetze benötigt wird.

Beide Plattformen sind vollständig anpassbar und verfügen über einen Dual-Multi-

GNSS-Empfänger für höchste Verfügbarkeit. Die integrierte Syncjack(TM)-

Technologie ermöglicht die Überwachung und Sicherung der laufenden

Synchronisation ohne teure Testgeräte. Alle Funktionen werden vom FSP Sync

Manager von ADVA unterstützt. Wie andere Referenzgeber von Oscilloquartz kann

auch die OSA 5440 mit den neuesten Cäsium-Atomuhren von Oscilloquartz kombiniert

werden, um ein sogenanntes ePRTC-System zu schaffen, das auch beim Ausfall des

GNSS Signals beispiellose Stabilität, Präzision und Zuverlässigkeit bietet. Das

ePRTC kann darüber hinaus mit der OSA 5440 aufgefächert und über mehrere PTP-

und Sync-E-Schnittstellen dem Netz zur Verfügung gestellt werden. Dies

ermöglicht eine optimale Bereitstellung von Phase und Zeit mit geringstem Strom-

und Platzbedarf.

"Unsere OSA 5440 bietet die entscheidende Verbindung zwischen alten und neuen

Technologien. Sie adressiert die dringenden Synchronisationsbedürfnisse von

kritischer Infrastruktur in allen Branchen, angefangen bei Mobilfunknetzen über

Versorgungsnetze bis hin zu staatlichen Kommunikationsnetzen. Mit ihrer

unübertroffenen Kapazität und Fülle von Fan-Out-Optionen ist unsere OSA 5440 der

ultimative Weg zur Synchronisation für die 5G-Ära", kommentierte Nir Laufer,

Senior Director, Produktlinienmanagement, Oscilloquartz. "Mit der OSA 5440

unterstützen wir Schnittstellen mit bis zu 10Gbit/s und heben damit unsere

herausragende Synchronisationstechnik auf ein neues Niveau. Unsere Gerätetechnik

verfügt außerdem über eine vollständig redundante Hardware-Architektur. Wenn

also ein Modul ausfällt, übernimmt ein anderes aus dem Standby-Modus die

Funktion, sodass keine Unterbrechung der Dienste und keine Auswirkungen auf die

Endkunden zu beklagen sind. Die OSA 5440 bietet eine reibungslose Migration von

bestehender, älterer Synchronisationstechnik zu neuester, hochpräziser

Netzsynchronisation, indem sie PTP- sowie SyncE-, BITS- und NTP-Schnittstellen

in demselben Produkt unterstützt. Unsere OSA 5440 schafft wirklich einen neuen

Standard für Flexibilität, Effizienz und Skalierbarkeit in unserer Branche und

legt die Messlatte auf ein neues Niveau."

Im folgenden Video stellen wir die OSA 5440 kurz vor:

https://youtu.be/iQeOMrqddZo.

Weiterführende Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

http://adva.li/osa-5440-slides.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und

Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren

durchgängige Synchronisationssysteme, die in alten und neuen paketbasierten

Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als

Unternehmen von ADVA Optical Networking schaffen wir neue Möglichkeiten für die

Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oscilloquartz.com.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com