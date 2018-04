GNW-News: OmniComm Systems gewinnt ersten Kunden für das TrialMaster®-System in China

OmniComm Systems gewinnt ersten Kunden für das TrialMaster®-System in China

Shanghai HEP Pharma entscheidet sich für TrialMaster EDC, um Studie zu Hepatitis

B durchzuführen

FORT LAUDERDALE (USA), 11. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shanghai HEP Pharma

Co.



LTD, ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die

Entwicklung innovativer Medikamente gegen Hepatitis B konzentriert, hat eine

neue Vereinbarung mit OmniComm Systems, Inc. (OTCQX:OMCM) unterzeichnet, einem

führenden weltweiten Anbieter von Technologie für das klinische Datenmanagement.

Gemäß der Vereinbarung setzt Shanghai HEP Pharma die TrialMaster EDC-Technologie

(Electronic Data Capture - elektronische Datenerfassung) von OmniComm ein, um

eine randomisierte Hepatitis B-Studie der Phase II bzw. III durchzuführen.

Die Vereinbarung stellt für OmniComm das erste Geschäft in Bezug auf die

TrialMaster-Technologie in China dar. Vor mehr als zwei Jahren hatte sich

OmniComm zum Ziel gesetzt, eine Präsenz auf dem chinesischen Markt aufzubauen,

und bis heute hat der Erfolg des Unternehmens in diesem Sektor die Erwartungen

erfüllt. Die erweiterte Präsenz im Asien-Pazifik-Raum schließt OmniComms ersten

Vertrag für die TrialMaster®-Technologie in Japan und darüber hinaus noch 13

Vereinbarungen zu TrialOne® in China ein.

Als System, das mit weltweiten Industrienormen konform ist, ermöglicht

TrialMaster es Nutzerorganisationen, während der gesamten Studie die Qualität

und Integrität der erfassten und verwalteten Daten sicherzustellen. TrialMaster

ermöglicht es Benutzern darüber hinaus, das neue Regulierungs- und

Genehmigungsverfahren der chinesischen Lebens- und

Arzneimittelüberwachungsbehörde CFDA für die Entwicklung neuer Medikamente in

China einzuhalten. Die Fähigkeit der TrialMaster-Technologie, die Vorschriften

der CFDA einzuhalten, die darauf abzielen, lokale Verfahren an weltweite Normen

anzugleichen, war darüber hinaus ein ausschlaggebender Faktor.

"Wir haben dieses Hepatitis-B-Medikament aus unserer Forschungs- und

Entwicklungspipeline vom Konzeptstadium an entwickelt", sagte Dr. Hongli Liu,

CEO von Shanghai HEP Pharma. "Dieses Hepatitis-B-Medikament ist ein wichtiges

Produkt für uns und wir wollten ein qualitativ hochwertiges und weltweite Normen

erfüllendes System zur elektronischen Datenerfassung auswählen, um

sicherzustellen, dass unsere Studie gut verwaltet wird. Wir haben ausgezeichnete

Erfahrungen mit dem Einsatz von Promasys® gemacht, dem Phase-I-System von

OmniComm, was selbstverständlich dazu geführt hat, dass wir uns für TrialMaster

entschieden haben, dem Phase-II/III-EDC-System von OmniComm. Wir freuen uns

darauf, beim Aufbau der Studie mit dem Team von OmniComm zusammenzuarbeiten und

sind zuversichtlich, dass wir den ersten Patienten zum festgelegten Zeitpunkt in

die Studie aufnehmen können."

"Wir sind begeistert über den ersten Einsatz unserer TrialMaster-Technologie in

China - und das bei einem hochinnovativen Biotechnologieunternehmen", sagte Dr.

Kuno van der Post, Chief Commercial Officer von OmniComm Systems. "Wir freuen

uns außerordentlich, dass die Wahl im Rahmen einer äußerst

wettbewerbsorientierten Auswertung auf uns gefallen ist."

Über OmniComm Systems, Inc.

OmniComm ist ein Anbieter von umfassenden Lösungen für die klinische Forschung,

der über umfangreiche weltweite Erfahrungen aus mehr als 6.000 klinischen

Studien verfügt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.omnicomm.com.

Kontaktinformationen

Kuno van der Post

OmniComm Systems, Inc.

+1.954.473.1254

KvanderPost@omnicomm.com

