GNW-News: Novartis stellt neue Leiterin der Pharmaceuticals Business Unit vor

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis stellt neue Leiterin der Pharmaceuticals Business Unit vor

Novartis International AG /

Novartis stellt neue Leiterin der Pharmaceuticals Business Unit vor

.



Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

* Marie-France Tschudin, erfahrene Novartis Führungsperson, zur Präsidentin

von Novartis Pharmaceuticals ernannt

Basel, 7. Juni 2019 - Novartis kündigte heute an, dass Marie-France Tschudin,

derzeit Präsidentin des Novartis Unternehmens Advanced Accelerator Applications

(AAA), zur Präsidentin von Novartis Pharmaceuticals ernannt wurde. Sie wird an

Vas Narasimhan, dem CEO von Novartis, berichten und der Geschäftsleitung von

Novartis mit sofortiger Wirkung beitreten. Marie-France Tschudin tritt die

Nachfolge von Paul Hudson an, der Novartis verlässt, um die Position als CEO

eines multinationalen Pharmaunternehmens zu übernehmen.

Vas Narasimhan, der CEO von Novartis, sagte: «Ich freue mich, dass Marie-France

Tschudin bereit ist, Paul Hudsons Aufgaben zu übernehmen. Sie wird das Wachstum

unseres Pharma- Geschäftes vorantreiben und die erwartete Lancierung weiterer

bahnbrechender Medikamente leiten. Marie-France hat in der Vergangenheit immer

wieder kommerzielle Spitzenleistungen erbracht und gefördert. Sie lebt eine

Kultur der Inklusivität und Integrität, die auf ihrem beispielhaften Engagement

für Patienten und Kunden beruht. Bei den Mitarbeitenden ist sie hoch angesehen

und in unserem Geschäftsleitungsteam wird sie neue, vielfältige Perspektiven

einbringen. Ich danke Paul für die erfolgreiche Positionierung unseres

Arzneimittelgeschäfts für ein starkes künftiges Wachstum. Er hat zudem eine

Kultur der kommerziellen Kompetenz und Integrität eingeführt und einen starken,

breit aufgestellten Talent-Pool gefördert.»

Zu ihrer Ernennung meinte Marie-France Tschudin: «Ich fühle mich geehrt und

freue mich, eines der grössten Geschäfte in unserer Branche führen und

weiterentwickeln zu dürfen. Ich danke Paul für seine Führung und seinen Fokus

auf die Menschen und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft. Ich freue mich

darauf, meinen Teil dazu beizutragen, die Medizin zusammen mit unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für möglichst viele Menschen neu zu denken.»

Marie-France Tschudin verfügt über mehr als 25 Jahre breite, multinationale

Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Branche. Sie stiess im Januar 2017 zu

Novartis. Als Mitglied des Novartis Pharmaceuticals Executive Committee und Head

of Novartis Pharmaceuticals, Region Europe, liess sie das grösste

Regionalgeschäft von Novartis über Länder, therapeutische Bereiche und Produkte

hinweg bis Ende 2018 auf 8 Milliarden USD anwachsen. Sie stellte zudem ein

vielfältiges Führungsteam auf, verwaltete das gesamte Arzneimittel-Portfolio und

beaufsichtigte die Vorbereitungen für die Lancierung potenzieller Blockbuster-

Produkte in Europa. Bevor Marie-France Tschudin bei Novartis anfing, hatte sie

10 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Celgene verbracht und dort von

2014 bis 2016 das Hämatologie-Onkologie-Geschäft in Europa, Nahost und Afrika

geleitet.

Marie-France Tschudin ist Schweizer Staatsbürgerin. Sie spricht sechs Sprachen,

ist Absolventin der Georgetown University in Washington D.C. und besitzt einen

Master in Business Administration des Institute for Management Development (IMD)

in Lausanne.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument <Form 20-F> der Novartis AG, das bei der

<US Securities and Exchange Commission> hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben

zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir

wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende

Therapien in Bereichen mit grossem medizinischen Bedarf zu entwickeln. Dabei

gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in

Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen

global mehr als 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten,

den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei

Novartis rund 105 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen beschäftigt. Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com.

Novartis ist auch auf Twitter. Folgen Sie @Novartis unter

http://twitter.com/novartis

Für Multimedia-Inhalte besuchen Sie bitte www.novartis.com/news/media-library

Für Fragen zur Website oder eine erforderliche Registrierung kontaktieren Sie

bitte media.relations@novartis.com

# # #

Novartis Media Relations

E-Mail: media.relations@novartis.com

Antonio Ligi Markus Jaggi

Novartis Global External Communications Novartis External Communications EMEA

+41 61 324 1374 (direct) +41 61 324 95 77 (direct)

+41 79 723 3681 (mobile) +41 79 673 74 33 (mobile)

antonio.ligi@novartis.com markus.jaggi@novartis.com

Novartis Investor Relations

Zentrale Anlaufstelle für Anleger: +41 61 324 7944

E-Mail: investor.relations@novartis.com

Zentrale Nordamerika

Samir Shah +41 61 324 7944 Richard Pulik +1 212 830 2448

Pierre-Michel Bringer +41 61 324 1065 Cory Twining +1 212 830 2417

Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425

Isabella Zinck +41 61 324 7188

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/134323/R/2245708/887142.pdf

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Novartis International AG via GlobeNewswire

http://www.novartis.com