GNW-News: Novartis schliesst Vereinbarung zum Erwerb von AveXis Inc. für USD 8,7 Mrd ab, um Therapie der SMA zu transformieren und Position als führendes Gentherapie-und Neuroscience-Unternehmen auszubauen

* Führender Produktkandidat von AveXis, AVXS-101, hat das Potenzial, erste

Genersatztherapie zur einmaligen Anwendung zur Behandlung der spinalen

Muskelatrophie (SMA) zu werden eine Krankheit, die zum frühen Tod oder zu

lebenslanger Behinderung führt und erhebliche Gesundheitskosten verursacht

* AVXS-101 verfügt über den Status «Breakthrough Therapy» in den USA, «PRIME»

Status in der EU und «Sakigake» in Japan; voraussichtliche Verfügbarkeit für

Patienten in den USA im Jahr 2019

* Finanziell attraktive Akquisition mit Potenzial von Multi-Milliarden-Dollar-

Spitzenumsätzen, starker Beitrag an operatives Kernergebnis und Gewinn pro

Aktie ab 2020

* AveXis bietet eine hochwertige Gentherapie-Plattform mit Potenzial über die

SMA hinaus sowie skalierbare Herstellungsprozesse zur Beschleunigung

potenzieller zukünftiger Gentherapie-Programme und Markteinführungen

* Erwarteter Abschluss der Transaktion Mitte 2018

Basel, 9. April 2018 - Novartis hat heute bekanntgegeben, eine Vereinbarung und

einen Plan zum Unternehmenszusammenschluss mit AveXis, Inc. abgeschlossen zu

haben, um das US-amerikanische NASDAQ-notierte Unternehmen für Gentherapien im

klinischen Stadium für USD 218 je Aktie bzw. einen Barbetrag in Höhe von USD

8,7 Milliarden zu erwerben. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten

beider Unternehmen einstimmig genehmigt.

AveXis führt aktuell mehrere klinische Studien zur Therapie der SMA durch, eine

angeborene neurodegenerative Krankheit. Diese wird durch einen Defekt in einem

einzelnen Gen, dem Survival Motor Neuron (SMN1), hervorgerufen. Der führende

Therapiekandidat von AveXis, AVXS-101, weist bei der Behandlung der SMA Typ 1

sehr überzeugende klinische Daten vor. SMA Typ 1 ist die häufigste genetische

Todesursache bei Säuglingen, wobei neun von zehn Säuglingen und Kleinkindern vor

dem zweiten Lebensjahr versterben oder dauerhaft beatmungsabhängig sind.

Schätzungen zufolge ist eins von 6 000 10 000 geborenen Kindern von einer Form

der SMA betroffen.

Vas Narasimhan, CEO von Novartis, sagte: «Die vorgeschlagene Akquisition von

AveXis bietet eine aussergewöhnliche Gelegenheit, die Behandlung von SMA zu

transformieren. Wir glauben, dass AVXS-101 ein Leben lang Möglichkeiten für die

Kinder und Familien schaffen könnte, die von dieser verheerenden Krankheit

betroffen sind. Die Akquisition würde auch unsere Strategie beschleunigen,

hochwirksame, neuartige Therapien zu verfolgen und unsere Führungsposition in

den Neurowissenschaften auszubauen. Wir würden mit dem Team von AveXis neben

unserer CAR-T-Plattform für Krebs eine weitere Gentherapie-Plattform gewinnen,

um eine wachsende Pipeline von Gentherapien in allen therapeutischen Bereichen

voranzutreiben. Wir freuen uns auf den Abschluss der Transaktion und auf einen

reibungslosen Übergang für die Mitarbeitenden von AveXis und heissen sie bei

Novartis willkommen».

Die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA)

hat AVXS-101 den Status «Orphan Drug» zur Behandlung der SMA sowie «Breakthrough

Therapy» für SMA Typ 1 gewährt. Die Einreichung der BLA (Biologics License

Application) für AVXS-101 bei der FDA wird für das zweite Halbjahr 2018

erwartet. Zulassung und Markteinführung in den USA werden für 2019 erwartet. Der

«PRIME» Status sowie der «Sakigake» Status wurden in Europa bzw. Japan

gesichert.

Falls die Zulassung erfolgt, wäre AVXS-101 eine neuartige Therapie zur

einmaligen Anwendung in der Behandlung der genetischen Ursachen der SMA durch

Ersetzen des defekten SMN1-Gens. In einer klinischen Studie zeigte AVXS-101 eine

lebensrettende Wirkung, wobei alle 15 behandelten Säuglinge nach 20 Monaten

ereignisfrei waren; im Vergleich zu einer ereignisfreien Überlebensrate von acht

Prozent in einer historischen Kohortenstudie (New England Journal of Medicine

(NEJM), November 2017). AveXis wird die Zweijahres-Daten auch der Amerikanischen

Akademie für Neurologie (American Academy of Neurology) am 25. April 2018

präsentieren.

Paul Hudson, CEO von Novartis Pharmaceuticals, sagte: « AveXis mit an Bord zu

nehmen, würde unsere Bestrebungen unterstützen, führend im Bereich

neurodegenerativer Erkrankungen zu sein. Auch würden unsere Prioritäten in der

Sparte Neuroscience unterstützt, unsere Position bei schweren neuropädiatrischen

Erkrankungen wie SMA zu stärken. Wir freuen uns auf die Chance, unsere Expertise

und unser über 70-jähriges Erbe in den Neurowissenschaften sowie unsere globale

Präsenz effektiv einzusetzen, sodass SMA-Patienten mit hohem Bedarf auf der

ganzen Welt von AVXS-101 profitieren können.»

AveXis bietet auch modernste AAV9-Gentherapie-Produktionskapazitäten und

wertvolle Ressourcen für Forschung und Entwicklung (F&E). Neben AVXS-101 umfasst

dies andere Produkte im Entwicklungsstadium für das Rett-Syndrom (RTT) und eine

genetische Form der amyotrophischen Lateralsklerose (ALS), die durch Mutationen

im Gen Superoxid Dismutase 1 (SOD1) verursacht wird. AAV9 wird als eine klinisch

erprobte Plattform zur Übertragung von Genen für Krankheiten des zentralen

Nervensystems (ZNS) angesehen.

Unter der Annahme, dass die Transaktion Mitte 2018 abgeschlossen sein wird,

wären die Auswirkungen der Akquisition leicht negativ auf das operative

Kernergebnis in den Jahren 2018 und 2019, was im Wesentlichen auf F&E-

Investitionen zurückzuführen ist. Ab 2020 erwartet Novartis, dass der Einfluss

der Akquisition stark zum operativen Kernergebnis und zum Zuwachs des

Kerngewinns pro Aktie beitragen wird, getrieben durch eine deutliche

Umsatzsteigerung.

Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen, sofern das

Übernahmeangebot und alle anderen Bedingungen erfüllt sind. Nach dem Abschluss

plant Novartis einen reibungslosen Übergang des Betriebs und die Integration der

talentierten und engagierten Mitarbeitenden von AveXis, um die Mission

fortzusetzen, AVXS-101 weltweit zu den Patienten zu bringen.

Am Montag, dem 9. April 2018, finden um 08.00 Uhr und um 18.00 Uhr (MEZ)

Telefonkonferenzen für Investoren statt. Details finden Sie unter

https://www.novartis.com/investors/event-calendar

Details der Transaktion

Novartis hat gemäss den Bedingungen der Vereinbarung und dem Plan zum

Unternehmenszusammenschluss eine Akquisitionstochtergesellschaft namens Novartis

AM Merger Corporation («Erwerber») gegründet, welche ein Übernahmeangebot zum

Erwerb aller ausstehenden Aktien von AveXis für USD 218 je Aktie unterbreiten

wird. Nach Vollzug des Übernahmeangebots geht Novartis davon aus, sofort eine

Fusion von Erwerber und AveXis zu vollziehen, bei der Aktien von AveXis, die

nicht im Rahmen des Übernahmeangebots erworben wurden, in das Recht zum Erhalt

des gleichen Barpreises je Aktie, der im Rahmen des Übernahmeangebots bezahlt

wurde, umgewandelt werden (mit Ausnahme von Aktien von Aktionären, die ein

Spruchverfahren gemäss den Gesetzen des Bundesstaates Delaware ordnungsgemäss

beantragt und abgeschlossen haben). Das Übernahmeangebot und die Fusion

unterliegen den üblichen Bedingungen für den Transaktionsabschluss, darunter das

Andienen von mindestens einer Mehrheit ausstehender Aktien von AveXis auf

vollständig verwässerter Basis und der Ablauf und die Beendigung der Wartefrist

nach dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Die geplante Finanzierung der Transaktion zum Erwerb von AveXis erfolgt durch

verfügbare Barmittel und kurzfristiges Fremdkapital.

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das in dieser

Pressemitteilung beschriebene Übernahmeangebot für die ausstehenden

Stammaktienanteile von AveXis, Inc. (das «Unternehmen») mit einem Nennwert von

USD 0,0001 hat noch nicht begonnen. Bei Beginn des Übernahmeangebots werden

Novartis und eine indirekt hundertprozentig im Eigentum von Novartis stehende

Tochtergesellschaft («Erwerber») eine Stellungnahme zum Übernahmeangebot (Tender

Offer Statement) nach Schedule TO bei der US-Bundesaufsichtsbehörde United

States Securities and Exchange Commission (die «SEC») einreichen oder deren

Einreichung veranlassen, und das Unternehmen wird jeweils eine Aufforderungs-

und Empfehlungserklärung (Solicitation/Recommendation Statement) bezüglich des

Übernahmeangebots nach Schedule 14D-9 bei der SEC einreichen. Das Tender Offer

Statement nach Schedule TO (darunter ein Kaufangebot, ein entsprechendes

Übermittlungsschreiben (Letter of Transmittal) und andere Angebotsunterlagen)

und das Solicitation/Recommendation Statement nach Schedule 14D-9 enthalten

wichtige Informationen, die vor einer Entscheidung bezüglich des

Übernahmeangebots aufmerksam durchgelesen werden sollten. Diese Materialien

sowie alle sonstigen von Novartis, dem Erwerber und dem Unternehmen bei der SEC

eingereichten Dokumente oder Dokumente, deren Einreichung von diesen veranlasst

wurde, stehen auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenlos zur

Verfügung. Das Tender Offer Statement nach Schedule TO und dazugehörige

Materialien stehen auch in der Rubrik «Investors Financial Data» auf der

Website von Novartis unter https://www.novartis.com/investors/financial-

data/sec-filings kostenlos zum Abruf bereit. Das Solicitation/Recommendation

Statement nach Schedule 14D-9 und alle weiteren Dokumente werden vom Unternehmen

in der Rubrik «Investor + Media» unter

http://investors.avexis.com/phoenix.zhtml?c=254285&p=irol-IRHome kostenlos zur

Verfügung gestellt.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis,

mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio,

um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen

Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika

und Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen

in diesen Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz

von USD 49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe

von rund USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen

rund 122 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von

Novartis werden in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen

finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com.

Novartis ist auf Twitter. Melden Sie sich an und verfolgen Sie @Novartis unter

http://twitter.com/novartis.

Multimedia-Inhalte von Novartis stehen auf www.novartis.com/news/media-library

zur Verfügung.

Bei Fragen zu dieser Seite oder für den Erhalt der erforderlichen

Registrierungsdaten kontaktieren Sie bitte media.relations@novartis.com.

# # #

