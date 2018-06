GNW-News: Novartis gibt Absicht bekannt, die Genehmigung der Aktionäre für einen 100%igen Spin-off des Geschäfts mit ophthalmologischen Produkten von Alcon einzuholen und leitet gleichzeitig einen Aktienrück...

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis gibt Absicht bekannt, die Genehmigung der Aktionäre für einen 100%igen Spin-off des Geschäfts mit ophthalmologischen Produkten von Alcon einzuholen und leitet gleichzeitig einen Aktienrück.



Novartis International AG

* Die strategische Überprüfung von Alcon ergibt, dass ein 100%iger Spin-off im

besten Interesse der Aktionäre ist und im Einklang mit der Strategie von

Novartis steht, sich als Arzneimittelunternehmen zu fokussieren

* Durch den geplanten Spin-off würde ein weltweit führendes Unternehmen für

ophthalmologische Produkte entstehen

* Das Portfolio ophthalmologischer Arzneimittel von Alcon wird bei Novartis

verbleiben und deren führendes Geschäft mit ophthalmologischen Arzneimitteln

weiter stärken

* Die Transaktion wird für Novartis voraussichtlich steuerneutral sein und von

den allgemeinen Marktbedingungen, steuerlichen Entscheidungen und

Stellungnahmen, der endgültigen Zustimmung des Verwaltungsrats und der

Genehmigung durch die Aktionäre an der Generalversammlung im Februar 2019

abhängen; der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2019 erwartet

* Mike Ball, CEO von Alcon, wird designierter Präsident des Verwaltungsrats,

und COO David Endicott, wird zum CEO von Alcon befördert; beide Ernennungen

gelten per 1. Juli 2018

* Alcon würde in der Schweiz registriert, wobei Fort Worth ein wichtiger

Standort bliebe. Kotierungen an der SIX Swiss Exchange und der New York

Stock Exchange sind geplant

* Geplanter Aktienrückkauf von bis zu USD 5 Mrd. bis Ende 2019 im Einklang mit

den strategischen Prioritäten der Kapitalallokation unterstreicht das

Vertrauen in Wachstum und Margenausweitung

Basel, 29. Juni 2018 - Novartis hat heute die Absicht bekannt gegeben, ihre

Augenheilkunde-Division Alcon als separat gehandeltes eigenständiges Unternehmen

auszugliedern. Der geplante Spin-off würde es Novartis und Alcon ermöglichen,

sich voll und ganz auf ihre jeweiligen Wachstumsstrategien zu konzentrieren. Der

Abschluss der Transaktion ist abhängig von den allgemeinen Marktbedingungen, von

steuerlichen Entscheidungen und Stellungnahmen, der endgültigen Zustimmung des

Verwaltungsrats und der Genehmigung durch die Aktionäre an der

Generalversammlung 2019 in Einklang mit dem Schweizer Gesellschaftsrecht.

Novartis kündigte ebenfalls einen Aktienrückkauf von bis zu USD 5 Milliarden an,

der bis Ende 2019 umgesetzt werden soll[1]. Finanziert werden soll diese

Massnahme im Wesentlichen mit dem Erlös aus der Veräusserung des Anteils am

Joint-Venture im Bereich Consumer Health an GSK, abzüglich der Zahlungen für den

Erwerb von AveXis.

Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis, sagte: «Bei unserer

strategischen Überprüfung haben wir alle Optionen für Alcon untersucht, vom

Verbleib, Verkauf, Börsengang bis zu einem Spin-off. Die Überprüfung ergab, dass

eine Ausgliederung im besten Interesse der Aktionäre von Novartis wäre, und der

Verwaltungsrat beabsichtigt, an der Generalversammlung 2019 die Genehmigung der

Aktionäre für einen Spin-off einzuholen. Diese Transaktion würde es unseren

Aktionären ermöglichen, von möglichen zukünftigen Erfolgen einer stärker

fokussierten Novartis und einer eigenständigen Alcon zu profitieren, denn Alcon

würde damit zu einem börsenkotierten, weltweit führenden Medtech-Unternehmen mit

Sitz hier in der Schweiz.»

Als Novartis im Jahr 2011 Alcon übernahm, umfasste das Geschäft die Bereiche

Augenchirurgie, Vision Care und ophthalmologische Arzneimittel. Im Januar 2016

leitete Novartis mit der Übertragung der ophthalmologischen Arzneimittel von

Alcon an die Division Novartis Innovative Medicines den Aufbau zweier Best-in-

Class-Geschäftsbereiche ein. Der führende Bereich ophthalmologische

Arzneimittel, der 2017 einen Umsatz von USD 4,6 Milliarden verzeichnete und das

potenzielle Blockbuster-Medikament RTH258 (Brolucizumab) für neovaskuläre AMD

und diabetisches Makulaödem in der Entwicklung hat, wird sich als Teil von

Novartis weiterentwickeln. Die Division Alcon konzentriert sich nun vollständig

auf Augenchirurgie und Vision Care und bleibt Weltmarktführerin bei

ophthalmologischen Produkten.

Vas Narasimhan, M.D., CEO von Novartis, sagte: «Wir setzen unsere Strategie zur

Fokussierung von Novartis als führendes Arzneimittelunternehmen weiter um. Alcon

ist zu einer Position der Stärke zurückgekehrt, und es ist an der Zeit, dem

Bereich mehr Flexibilität für die Verfolgung seiner eigenen Wachstumsstrategie

als weltweit führendes Unternehmen für opththalmologische Produkte zu geben. Wir

werden uns bemühen, einen reibungslosen Übergang für die Mitarbeitenden von

Alcon und Novartis zu gewährleisten, während wir uns auf die Einführung von

RTH258 vorbereiten und unser führendes Geschäft für ophthalmologische

Arzneimittel ausbauen.»

Dr. Narasimhan kommentierte den Aktienrückkauf wie folgt: «Der Aktienrückkauf

ist vollständig in Einklang mit unseren strategischen Prioritäten bei der

Kapitalallokation. Er spiegelt unsere strenge Finanzdisziplin wider und unser

Vertrauen in zukünftiges Wachstum und Margenausweitung.»

Die Führung von Alcon

Mike Ball wird per 1. Juli 2018 designierter Präsident des Verwaltungsrats von

Alcon und berichtet an Vas Narasimhan, CEO von Novartis. Mike Ball wird sich

darauf konzentrieren, Alcon auf die geplante Ausgliederung vorzubereiten. Zudem

wird er zur Vorbereitung auf einen möglichen Spin-off mit der Rekrutierung eines

Verwaltungsrats für Alcon beginnen sowie Aktionäre von Novartis und andere

potenzielle Investoren treffen. Falls Alcon ein unabhängiges Unternehmen wird,

würde Mike Ball Präsident des Verwaltungsrats von Alcon. Um sich voll auf die

Ausgliederung von Alcon zu konzentrieren, wird Mike Ball am 1. Juli 2018 aus der

Geschäftsleitung von Novartis ausscheiden.

David Endicott, seit Juli 2016 Chief Operating Officer (COO) von Alcon, wird

ebenfalls per 1. Juli 2018 zum CEO von Alcon befördert. Angesichts des möglichen

Spin-offs wird David Endicott nicht Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis.

Bis zur möglichen Ausgliederung wird er ebenfalls an Vas Narasimhan berichten.

In den kommenden Wochen wird Mike Ball die operative Geschäftsführung an David

Endicott übergeben.

David Endicott ist eine sehr erfahrene Führungskraft im Bereich Medizintechnik

und Pharmazeutika und hatte zuvor auch leitende Positionen bei Allergan und

Hospira inne. Als COO von Alcon war er massgeblich am Turnaround des Bereichs

beteiligt.

Mike Ball, CEO von Alcon, sagte: «Dies verspricht der Beginn eines spannenden

neuen Kapitels für alle zu sein, die mit Alcon verbunden sind. Die geplante

Ausgliederung ist der Schlüssel zur Stärkung unserer Führungsposition im

grossen, attraktiven und wachsenden Weltmarkt für ophthalmologische Produkte.

Als designierter Präsident des Verwaltungsrats freue ich mich darauf, eng mit

David Endicott und dem gesamten Team von Alcon zusammenzuarbeiten, um unseren

Kunden und Patienten weitere Innovationen zu bieten und gleichzeitig durch

langfristiges, nachhaltiges Wachstum Shareholder Value zu schaffen.»

Falls die Ausgliederung von Alcon abgeschlossen wird, entsteht ein neues global

aufgestelltes Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das über

20 000 Mitarbeitende beschäftigt und im Jahr 2017 einen Umsatz von rund

USD 7 Milliarden erzielt hat. Fort Worth wird ein wichtiger Standort für Alcon

bleiben.

Die Anfang dieses Jahres eingeleiteten Massnahmen mit dem Ziel, Alcon zu einem

operativ eigenständigen Medizintechnik-Unternehmen zu machen, werden zur

Vorbereitung auf eine Abspaltung fortgesetzt.

Details der Transaktion

Der erfolgreiche Abschluss der geplanten Ausgliederung hängt von den allgemeinen

Marktbedingungen, der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, der endgültigen

Zustimmung des Verwaltungsrats und der Genehmigung der Aktionäre ab. Die

erforderliche Unterrichtung und Konsultation der betroffenen Mitarbeitenden und

Arbeitnehmervertreter ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant. Für den Fall,

dass alle Genehmigungen erteilt werden, wird die geplante Ausgliederung

voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass

die Transaktion für Novartis steuerneutral ist, wenn die entsprechenden

Stellungnahmen und Entscheidungen positiv ausfallen. Eine Dividendenpolitik für

Alcon wurde noch nicht festgelegt, doch Novartis beabsichtigt, weiterhin eine

starke und wachsende Dividende in Schweizer Franken auszuschütten, ausgehend von

den im März 2018 gezahlten CHF 2.80 pro Aktie. Die vorgeschlagene

Ausschüttungsquote wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Neben der Registrierung in der Schweiz ist beabsichtigt, die Aktien von Alcon an

der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange zu kotieren.

Telefonkonferenzen / Kapitalmarkttage

Novartis führt heute um 15 Uhr MEZ einen Investoren- und Analystenwebcast durch:

https://edge.media-server.com/m6/p/3q53orhv

Novartis wird weiterhin regelmässig über die potenzielle Transaktion

informieren, unter anderem bei der Präsentation der Quartalsergebnisse. Im

vierten Quartal 2018 sind für Alcon ebenfalls Kapitalmarkttage geplant.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis,

mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio,

um diese Bedürfnisse so gut wie möglich zu erfüllen: mit innovativen

Arzneimitteln, kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika

und Produkten für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen

in diesen Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz

von USD 49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe

von rund USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis Konzerngesellschaften beschäftigen

rund 124 000 Mitarbeitende (Vollzeitstellenäquivalente). Die Produkte von

Novartis werden in rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen

finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com.

Über Alcon

Alcon ist Weltmarktführer in der Augenheilkunde. Als Divison von Novartis bieten

wir das umfassendste Portfolio von Produkten, die das Sehvermögen und damit das

Leben der Menschen verbessern. Unsere Produkte beeinflussen jedes Jahr das Leben

von mehr als 260 Millionen Menschen, die mit Leiden wie dem grauen Star,

Glaukomen, Netzhauterkrankungen und Refraktionsfehlern leben - und es gibt

Millionen weitere, die auf Lösungen der Augenheilkunde für ihre Beschwerden

warten. Wir wollen die Augenheilkunde neu denken und tun dies durch innovative

Produkte, Partnerschaften mit Augenspezialisten und Programme, die den Zugriff

auf Qualitäts-Augenheilkunde erleichtern. Erfahren Sie mehr unter www.alcon.com.

Novartis ist auch auf Twitter. Folgen Sie @Novartis unter

http://twitter.com/novartis

Für Multimedia-Inhalte besuchen Sie bitte www.novartis.com/news/media-library

Für Fragen zur Website oder eine erforderliche Registrierung kontaktieren Sie

bitte media.relations@novartis.com

[1] Die derzeitige Ermächtigung der GV (d.h. das 7. Aktienrückkaufprogramm)

erlaubt einen Rückkauf von bis zu CHF 2,9 Milliarden, weshalb den Aktionären an

der GV 2019 ein neues Rahmenprogramm vorgeschlagen würde

