GNW-News: Novartis erzielt im dritten Quartal starkes Wachstum und treibt Innovationen wie fortschrittlicheTherapieplattformen voran, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen

Novartis erzielt im dritten Quartal starkes Wachstum und treibt Innovationen wie fortschrittlicheTherapieplattformen voran, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen

Novartis International AG /

Novartis erzielt im dritten Quartal starkes Wachstum und treibt Innovationen wie

fortschrittlicheTherapieplattformen voran, um das zukünftige Wachstum zu

beschleunigen

.



* Der Nettoumsatz steigt um 6% (kWk[1], +3% USD), vor allem dank folgender

Beiträge:

* Cosentyx erzielt mit starken Volumenzuwächsen in allen Indikationen

einen Umsatz von USD 750 Millionen (+37% kWk)

* Entresto profitiert vom anhaltenden Einsatz weltweit und kann den Umsatz

auf USD 271 Millionen (+113% kWk) mehr als verdoppeln

* Promacta/Revolade (USD 295 Millionen, +32% kWk), Tafinlar + Mekinist

(USD 291 Millionen, +33% kWk) und Jakavi (USD 248 Millionen, +27% kWk)

setzen ihr starkes zweistelliges Wachstum fort

* AAA erzielt dank der erfolgreichen Einführung von Lutathera

(USD 56 Millionen) einen Umsatz von USD 105 Millionen

* Das operative Kernergebnis[1] wächst um 9% (kWk, +5% USD) und stützt sich

vor allem auf Umsatzsteigerungen und eine verbesserte Bruttomarge, die durch

Investitionen in die Wachstumssteigerung, unter anderem für AveXis,

teilweise absorbiert werden

* Der Kerngewinn pro Aktie beläuft sich auf USD 1,32 (+6% kWk, +2% USD), wobei

die Steigerung des operativen Kernergebnisses durch den wegfallenden Ertrag

aus dem GSK Consumer Healthcare Joint Venture teilweise aufgehoben wird

* Das operative Ergebnis geht um 13% (kWk, -18% USD) zurück; Hauptursache

dafür sind Nettoaufwendungen aufgrund des freiwilligen Rückrufs von CyPass

und höhere Restrukturierungskosten, die durch ein höheres operatives

Kernergebnis teilweise wettgemacht werden

* Der Reingewinn geht um 18% (kWk, -22% USD) zurück, was auf das niedrigere

operative Ergebnis und die Beendigung des Joint Venture zurückzuführen ist

* Vor allem aufgrund von Geldflüssen aus operativer Tätigkeit steigt der Free

Cashflow[1] um 8% auf USD 3,3 Milliarden

* Die Innovationsdynamik setzt sich mit der Weiterentwicklung neuartiger

Therapieplattformen fort:

* Für AVXS-101 wird in den USA, der EU und Japan[2] weltweit gleichzeitig

die Zulassung für spinale Muskelatrophie (SMA) vom Typ 1 beantragt

* Novartis kündigt die geplante Übernahme[3] von Endocyte an, um die

Plattform für Radioligandentherapie voranzutreiben

* Die CAR-T-Zelltherapie Kymriah wird in der EU für rezidiviertes oder

refraktäres diffus grosszelliges B-Zell-Lymphom (r/r DLBCL) wie auch für

akute lymphoblastische Leukämie (ALL) bei Kindern zugelassen

* Die Gentherapie Luxturna zur Wiederherstellung des Sehvermögens und

Vorbeugung von Erblindung erhält ein positives Gutachten des Ausschusses

für Humanarzneimittel (CHMP)

* Weitere Meilensteine der Innovation:

* Der alpha-spezifisch selektive PI3K-Inhibitor BYL719 erreicht in einer

Phase-III-Studie den primären Endpunkt; vollständige Daten werden auf

dem ESMO-Kongress vorgestellt

* Gilenya zeigt bei Patienten mit schubförmig verlaufender multipler

Sklerose eine höhere Wirksamkeit als Copaxone(®)

* Für BAF312 werden in den USA und der EU Zulassungsanträge für sekundär

progrediente multiple Sklerose (SPMS) eingereicht; die Markteinführung

in den USA ist Anfang 2019 geplant

* Aimovig wird in Europa als erste CGRP-spezifische Therapie gegen Migräne

eingeführt; in den USA wird das Produkt sehr gut angenommen

* Das Biosimilar Hyrimoz (Adalimumab) wird in der EU zugelassen und

Pegfilgrastim erhält ein positives Gutachten des CHMP

* Alcon steigert den Umsatz um 5% (kWk, +3% USD); das operative Kernergebnis

steigt um 1% (kWk, -5% USD), entsprechend dem Timing von Investitionen; das

operative Kernergebnis wächst in den ersten neun Monaten um 14% (kWk,

+15% USD)

* Dr. Klaus Moosmayer wird zum Chief Ethics, Risk and Compliance Officer

ernannt

* Konzernausblick 2018: Nettoumsatz-Prognose nach oben korrigiert - Steigerung

im mittleren einstelligen Prozentbereich (kWk) erwartet; Prognose für

operatives Kernergebnis bestätigt - voraussichtliche Steigerung im mittleren

bis hohen einstelligen Prozentbereich (kWk)

[1] Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 55 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders

angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf

den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

[2] Die Einreichung des Zulassungsantrags wurde Mitte September eingeleitet und

soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

[3] Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, unter

anderem der Zustimmung der Aktionäre von Endocyte und dem Erhalt der

behördlichen Genehmigungen.

3. 3. 9 9

Quartal Quartal Veränderung Monate Monate Veränderung

Kennzahlen[4] 2018 2017 in % 2018 2017 in %

Mio. Mio.

Mio. USD Mio. USD USD kWk USD USD USD kWk

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoumsatz 12 779 12 413 3 6 38 631 36 194 7 5

Operatives

Ergebnis 1 939 2 357 -18 -13 6 870 6 559 5 3

Reingewinn 1 624 2 083 -22 -18 11 420 5 727 n.a. n.a.

Gewinn pro Aktie

(USD) 0,70 0,89 -21 -17 4,92 2,43 n.a. n.a.

Free Cashflow 3 301 3 064 8 8 778 7 972 10

Kernergebnisse

Operatives

Ergebnis 3 555 3 382 5 9 10 436 9 627 8 7

Reingewinn 3 064 3 017 2 5 9 057 8 573 6 4

Gewinn pro Aktie

(USD) 1,32 1,29 2 6 3,90 3,64 7 5

-------------------------------------------------------------------------------

n.a. = nicht anwendbar

[4] Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der

Free Cashflow sind keine in den IFRS definierten Angaben. Erläuterungen der

Nicht-IFRS-Kennzahlen finden sich auf Seite 55 der in englischer Sprache

vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders

angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf

den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Basel, 18. Oktober 2018 - Die Ergebnisse kommentierte Vas Narasimhan, CEO von

Novartis:

«Wir haben unsere Pipeline bahnbrechender Medikamente weiter vorangetrieben.

Dazu zählen unsere führenden Plattformen für fortschrittliche Zell- und

Gentherapien mit mehreren Zulassungsanträgen für AVXS-101 gegen spinale

Muskelatrophie sowie die geplante Übernahme von Endocyte in der

Radioligandentherapie. Darüber hinaus haben wir die Zulassungsanträge für BAF312

abgeschlossen, den ersten Vertreter dieser Arzneimittelklasse zur Behandlung

sekundär progredienter multipler Sklerose. Getragen von der Division Innovative

Medicines konnten wir ein margensteigerndes Wachstum erzielen und damit unsere

starke operative Performance fortsetzen. So sind wir auf dem besten Weg, unsere

Jahresprognosen zu erfüllen.»

KONZERNÜBERSICHT

Finanzergebnisse des dritten Quartals

Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal auf USD 12,8 Milliarden (+3%,

+6% kWk) und beruhte massgeblich auf Volumensteigerungen von 9 Prozentpunkten

(kWk), zu denen vor allem Cosentyx, Entresto, der Onkologiebereich

(einschliesslich AAA) sowie Alcon beitrugen. Die starken Volumensteigerungen

wurden durch Einbussen infolge von Preissenkungen (-2 Prozentpunkte) und

Generikakonkurrenz (-1 Prozentpunkt) teilweise absorbiert.

Das operative Ergebnis betrug USD 1,9 Milliarden (-18%, -13% kWk). Es war vor

allem durch Nettoaufwendungen aufgrund des freiwilligen Rückrufs von CyPass

(USD 0,3 Milliarden) sowie durch höhere Restrukturierungskosten und

Investitionen in die Wachstumssteigerung geprägt, teilweise wettgemacht durch

das anhaltende Umsatzwachstum und eine Steigerung der Bruttomarge. Die

Anpassungen zur Berechnung des Kernergebnisses betrugen USD 1,6 Milliarden

(2017: USD 1,0 Milliarden).

Der Reingewinn belief sich auf USD 1,6 Milliarden (-22%, -18% kWk) und war vor

allem durch das niedrigere operative Ergebnis und den Wegfall des Gewinns aus

dem GSK Consumer Healthcare Joint Venture bedingt, das im zweiten Quartal an GSK

veräussert worden war.

Aufgrund des geringeren Reingewinns, der durch eine geringere Anzahl

ausstehender Aktien teilweise kompensiert wurde, belief sich der Gewinn pro

Aktie auf USD 0,70 (-21%, -17% kWk).

Das operative Kernergebnis betrug USD 3,6 Milliarden (+5%, +9% kWk). Es

profitierte von Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Bruttomarge, die durch

Investitionen zur Wachstumssteigerung und zur Einführung neuer Produkte, wie bei

AveXis, teilweise absorbiert wurden. Die operative Kerngewinnmarge verbesserte

sich bei konstanten Wechselkursen um 0,8 Prozentpunkte. Bei einem negativen

Währungseffekt von 0,2 Prozentpunkten ergab sich insgesamt eine Nettoerhöhung

der operativen Kerngewinnmarge um 0,6 Prozentpunkte auf 27,8% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn belief sich auf USD 3,1 Milliarden (+2%, +5% kWk), wobei die

Steigerung des operativen Kernergebnisses durch den Wegfall des Kerngewinns aus

dem GSK Consumer Healthcare Joint Venture teilweise aufgehoben wurde.

Der Kerngewinn pro Aktie lag aufgrund des höheren Kernreingewinns und der

geringeren Anzahl ausstehender Aktien bei USD 1,32 (+2%, +6% kWk).

Der Free Cashflow belief sich auf USD 3,3 Milliarden (+8% USD), im Vergleich zu

USD 3,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die höheren Geldflüsse aus operativer

Tätigkeit wurden durch höhere Nettoinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte

teilweise absorbiert.

Die Division Innovative Medicines erzielte im dritten Quartal einen Nettoumsatz

von USD 8,6 Milliarden (+6%, +9% kWk), wobei die Geschäftseinheiten

Pharmaceuticals und Oncology beide 9% (kWk) zulegten. Volumensteigerungen

steuerten 11 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei, getragen von

Wachstumstreibern und Steigerungen bei Diovan und Exforge, die vom Rückruf

generischer Konkurrenzprodukte profitierten. Die Preise hatten einen negativen

Effekt von 1 Prozentpunkt, und auch die Generikakonkurrenz wirkte sich mit

1 Prozentpunkt negativ aus.

Das operative Ergebnis betrug USD 2,2 Milliarden (+2%, +6% kWk). Es profitierte

vor allem von Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Bruttomarge, die durch

höhere Investitionen in Wachstumssteigerungen und Produkteinführungen wie auch

durch höhere Restrukturierungskosten teilweise absorbiert wurden. Die

Anpassungen zur Berechnung des Kernergebnisses beliefen sich auf

USD 0,7 Milliarden (2017: USD 0,4 Milliarden). Das operative Kernergebnis betrug

USD 2,9 Milliarden (+12%, +16% kWk). Die operative Kerngewinnmarge verbesserte

sich bei konstanten Wechselkursen um 2,1 Prozentpunkte. Bei einem negativen

Währungseffekt von 0,2 Prozentpunkten ergab sich insgesamt eine Nettoerhöhung

der operativen Kerngewinnmarge um 1,9 Prozentpunkte auf 33,7% des Nettoumsatzes.

Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich im dritten Quartal auf

USD 2,4 Milliarden (-6%, -4% kWk). Ein Preisverfall von 8 Prozentpunkten, vor

allem in den USA, wurde durch Volumensteigerungen von 4 Prozentpunkten teilweise

wettgemacht. Unter Ausschluss der USA stieg der Nettoumsatz um 2% (kWk). Der

Umsatz mit Biopharmazeutika erhöhte sich weltweit um 21% (kWk) und wurde vor

allem durch die Verkäufe von Rixathon (Rituximab) und Erelzi (Etanercept) in

Europa sowie Zarxio (Filgrastim) in den USA vorangetrieben.

Das operative Ergebnis belief sich auf USD 358 Millionen (-8%, -3% kWk). Dieser

Rückgang war vor allem auf Umsatzeinbussen sowie höhere Investitionen in

Marketing und Verkauf ausserhalb der USA zurückzuführen, die durch eine

weiterhin starke Verbesserung der Bruttomarge teilweise wettgemacht wurden. Das

operative Kernergebnis betrug USD 541 Millionen (-7%, -3% kWk). Die operative

Kerngewinnmarge stieg um 0,2 Prozentpunkte. Bei einem negativen Währungseffekt

von 0,2 Prozentpunkten ergab sich eine operative Kerngewinnmarge auf

Vorjahresniveau von 22,4% des Nettoumsatzes.

Am 6. September 2018 gab Novartis eine Vereinbarung über den Verkauf

ausgewählter Teile des Portfolios von Sandoz in den USA bekannt. Das

Dermatologiegeschäft und das Portfolio oral verabreichter fester

Darreichungsformen von Sandoz in den USA werden für USD 0,9 Milliarden in bar

zuzüglich USD 0,1 Milliarden in Form von bedingten Gegenleistungen (Earn-outs)

an Aurobindo Pharma USA Inc. verkauft. Das zu verkaufende Portfolio umfasst etwa

300 Produkte sowie zusätzliche Entwicklungsprojekte. Die Transaktion unterstützt

die Strategie von Sandoz, sich auf komplexe Generika, Medikamente mit

therapeutischem Zusatznutzen und Biosimilars zu konzentrieren, um in den USA

langfristig ein nachhaltiges, rentables Wachstum zu erzielen. Die Transaktion

soll 2019 abgeschlossen werden.

Die Division Alcon erzielte im dritten Quartal einen Nettoumsatz von

USD 1,8 Milliarden (+3%, +5% kWk). Das Wachstum des Augenchirurgiebereichs (+7%

kWk) beruhte auf zweistelligen Zuwächsen bei den Intraokularlinsen modernster

Technologie (AT-IOLs) wie auch auf anhaltenden Zuwächsen bei den

Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen. Getragen von zweistelligen Zuwächsen bei

Dailies Total1 und Systane steigerte der Bereich Vision Care den Umsatz um 3%

(kWk). Mit diesen Ergebnissen hat Alcon im siebten Quartal in Folge den

Nettoumsatz gesteigert, was vor allem Verbesserungen bei den Betriebsabläufen

und den Kundenbeziehungen zu verdanken ist.

Der operative Verlust belief sich auf USD 297 Millionen, gegenüber einem Verlust

von USD 2 Millionen im Vorjahr. Das Ergebnis war beeinträchtigt durch die

Nettoaufwendungen aufgrund des freiwilligen Rückrufs von CyPass

(USD 0,3 Milliarden). Das operative Kernergebnis betrug USD 301 Millionen (-

5%, +1% kWk), wobei die Umsatz- und Bruttomargensteigerungen durch höhere

Wachstumsinvestitionen wie Verbraucherwerbung für Dailies Total1 und Systane

sowie durch Betriebsinvestitionen absorbiert wurden. Die operative

Kerngewinnmarge sank bei konstanten Wechselkursen um 0,7 Prozentpunkte. Dazu kam

ein negativer Währungseffekt von 0,7 Prozentpunkten, sodass sich insgesamt ein

Nettorückgang der operativen Kerngewinnmarge um 1,4 Prozentpunkte auf 17,1% des

Nettoumsatzes ergab.

Finanzergebnisse der ersten neun Monate

Der Nettoumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf USD 38,6 Milliarden

(+7%, +5% kWk) und stützte sich auf Volumensteigerungen von 9 Prozentpunkten

(kWk), vor allem von Cosentyx, Entresto, vom Onkologiebereich (einschliesslich

AAA) sowie von Alcon. Diese starken Volumensteigerungen wurden durch Einbussen

infolge von Preissenkungen (-2 Prozentpunkte) und Generikakonkurrenz (-

2 Prozentpunkte) teilweise absorbiert.

Das operative Ergebnis betrug USD 6,9 Milliarden (+5%, +3% kWk) und beruhte auf

höheren Umsätzen, Bruttomargen und Nettoveräusserungsgewinnen, die durch

Investitionen in die Wachstumssteigerung, Nettoaufwendungen infolge des

freiwilligen Rückrufs von CyPass (USD 0,3 Milliarden) und durch höhere

Restrukturierungskosten teilweise absorbiert wurden. Die Anpassungen zur

Berechnung des Kernergebnisses betrugen USD 3,6 Milliarden (2017:

USD 3,1 Milliarden).

Der Reingewinn belief sich auf USD 11,4 Milliarden, gegenüber USD 5,7 Milliarden

im Vorjahreszeitraum. Er profitierte vor allem von einem Nettogewinn von

USD 5,7 Milliarden aus dem Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare

Joint Venture im zweiten Quartal.

Der Gewinn pro Aktie stieg aufgrund des höheren Reingewinns und der geringeren

Anzahl ausstehender Aktien auf USD 4,92, gegenüber USD 2,43 im

Vorjahreszeitraum.

Das operative Kernergebnis betrug USD 10,4 Milliarden (+8%, +7% kWk). Es

profitierte von Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Bruttomarge, die durch

Investitionen zur Wachstumssteigerung, unter anderem bei AveXis, teilweise

absorbiert wurden. Die operative Kerngewinnmarge verbesserte sich bei konstanten

Wechselkursen um 0,5 Prozentpunkte. Bei einem negativen Währungseffekt von

0,1 Prozentpunkten ergab sich insgesamt eine Nettoerhöhung der operativen

Kerngewinnmarge um 0,4 Prozentpunkte auf 27,0% des Nettoumsatzes.

Der Kernreingewinn belief sich auf USD 9,1 Milliarden (+6%, +4% kWk). Dazu trug

die Steigerung des operativen Kernergebnisses bei, die durch den Wegfall des

Kerngewinns aus dem GSK Consumer Healthcare Joint Venture (seit dem 1. April

2018) teilweise aufgehoben wurde.

Der Kerngewinn pro Aktie stieg aufgrund des höheren Kernreingewinns und der

geringeren Anzahl ausstehender Aktien auf USD 3,90 (+7%, +5% kWk).

Der Free Cashflow belief sich auf USD 8,8 Milliarden (+10% USD), im Vergleich zu

USD 8,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dabei wurden höhere Geldflüsse aus

operativer Tätigkeit durch höhere Nettoinvestitionen in immaterielle

Vermögenswerte teilweise absorbiert.

Die Division Innovative Medicines erzielte in den ersten neun Monaten einen

Nettoumsatz von USD 25,9 Milliarden (+9%, +7% kWk), wobei die Geschäftseinheit

Pharmaceuticals um 7% (kWk) und die Geschäftseinheit Oncology um 8% (kWk)

zulegten. Volumensteigerungen steuerten 11 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei.

Generikakonkurrenz hatte einen negativen Effekt von 2 Prozentpunkten.

Preissenkungen wirkten sich ebenfalls mit 2 Prozentpunkten negativ aus.

Das operative Ergebnis betrug USD 6,6 Milliarden (+13%, +11% kWk). Es

profitierte vor allem von Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Bruttomarge,

die durch höhere Investitionen in Wachstumssteigerungen und Produkteinführungen

sowie höhere Restrukturierungskosten teilweise absorbiert wurden. Die

Anpassungen zur Berechnung des Kernergebnisses beliefen sich auf

USD 1,8 Milliarden (2017: USD 1,6 Milliarden). Das operative Kernergebnis

erreichte USD 8,4 Milliarden (+13%, +11% kWk). Die operative Kerngewinnmarge

stieg bei konstanten Wechselkursen um 1,1 Prozentpunkte. Bei einem

unwesentlichen Währungseffekt ergab sich insgesamt eine Nettoerhöhung der

operativen Kerngewinnmarge um 1,1 Prozentpunkte auf 32,4% des Nettoumsatzes.

Der Nettoumsatz der Division Sandoz belief sich in den ersten neun Monaten auf

USD 7,4 Milliarden (-1%, -3% kWk). Dabei wurde ein Preisverfall von

8 Prozentpunkten, vor allem in den USA, durch Volumensteigerungen von

5 Prozentpunkten teilweise wettgemacht. Unter Ausschluss der USA stieg der

Nettoumsatz um 4% (kWk). Der Umsatz mit Biopharmazeutika erhöhte sich weltweit

um 22% (kWk) und wurde vor allem durch die Verkäufe von Rixathon (Rituximab) und

Erelzi (Etanercept) in Europa sowie Zarxio (Filgrastim) in den USA

vorangetrieben.

Das operative Ergebnis betrug USD 1,1 Milliarden (+3%, +1% kWk). Es stützte sich

vor allem auf eine starke Verbesserung der Bruttomarge und auf höhere

Veräusserungsgewinne, die durch Umsatzeinbussen und Investitionen in Marketing

und Verkauf ausserhalb der USA absorbiert wurden. Das operative Kernergebnis

belief sich auf USD 1,5 Milliarden (-1%, -2% kWk). Die operative Kerngewinnmarge

verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte. Bei einem negativen Währungseffekt von

0,3 Prozentpunkten ergab sich insgesamt ein Nettorückgang der operativen

Kerngewinnmarge um 0,1 Prozentpunkte auf 20,5% des Nettoumsatzes.

Die Division Alcon erzielte in den ersten neun Monaten einen Nettoumsatz von

USD 5,4 Milliarden (+7%, +6% kWk). Der Augenchirurgiebereich verzeichnete ein

Umsatzwachstum von +8% (kWk), das vor allem auf den Intraokularlinsen modernster

Technologie und den Verbrauchsmaterialien für die Kataraktchirurgie beruhte. Im

Bereich Vision Care wuchs der Umsatz um +3% (kWk), wozu das Wachstum bei den

Kontaktlinsen mit weiterhin zweistelligen Umsatzsteigerungen der Marke Dailies

Total1 beitrug.

Der operative Verlust belief sich in den ersten neun Monaten auf

USD 142 Millionen, gegenüber einem Gewinn von USD 25 Millionen im Vorjahr. Dabei

wurden Umsatzsteigerungen und eine verbesserte Bruttomarge durch

Nettoaufwendungen infolge des freiwilligen Rückrufs von CyPass

(USD 0,3 Milliarden) sowie durch höhere Wachstumsinvestitionen mehr als

absorbiert. Das operative Kernergebnis betrug USD 1,0 Milliarden (+15%,

+14% kWk). Die operative Kerngewinnmarge stieg bei konstanten Wechselkursen um

1,3 Prozentpunkte. Bei einem unwesentlichen Währungseffekt ergab sich eine

Nettoerhöhung der operativen Kerngewinnmarge um 1,3 Prozentpunkte auf 18,6% des

Nettoumsatzes.

Wachstumstreiber (Performance im dritten Quartal)

Die Finanzergebnisse im dritten Quartal beruhen auf einer anhaltenden

Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber:

* Cosentyx (USD 750 Millionen, +37% kWk) erzielte in den USA und der EU starke

Volumensteigerungen in allen Indikationen. In den USA wuchs der Umsatz um

33% auf USD 459 Millionen, in den übrigen Ländern weltweit um 43% (kWk) auf

USD 291 Millionen.

* Der Umsatz von Entresto (USD 271 Millionen, +113% kWk) wurde mehr als

verdoppelt und profitierte vom starken Einsatz in allen Märkten, in denen

das Medikament eingeführt wurde (USA +104% kWk, übrige Länder +126% kWk).

* Promacta/Revolade (USD 295 Millionen, +32% kWk) verzeichnete in allen

Regionen hohe zweistellige Zuwächse, die auf einer höheren Nachfrage und

einem weiterhin verstärkten Einsatz der Thrombopoietin-Klasse bei

chronischer Immunthrombozytopenie beruhten.

* Tafinlar + Mekinist (USD 291 Millionen, +33% kWk) erzielte aufgrund

gestiegener Nachfrage in allen Regionen weiterhin starke zweistellige

Zuwächse bei der Behandlung von Melanomen und nicht-kleinzelligen

Lungenkarzinomen (NSCLC). Dazu trug, primär in den USA, auch der adjuvante

Einsatz bei Melanomen bei.

* Die Einführung von Lutathera (USD 56 Millionen) in den USA schreitet mit

über 85 aktiv behandelnden Zentren gut voran. Die Umsätze aller Marken von

AAA (einschliesslich Lutathera und radiopharmazeutische Diagnostikprodukte)

erreichten im dritten Quartal USD 105 Millionen. In mehreren europäischen

Ländern wurde die Kostenerstattung für Lutathera gewährt.

* Jakavi (USD 248 Millionen, +27% kWk) erzielte in allen Regionen weiterhin

hohe zweistellige Umsatzsteigerungen und profitierte dabei vom Einsatz bei

den Indikationen Myelofibrose und Polycythaemia vera.

* Kisqali (USD 72 Millionen, +184% kWk) gewinnt mit Zuwächsen in den USA sowie

Markteinführungen in mehreren EU-Ländern und Wachstumsmärkten weiter

zunehmend an Dynamik. Es wird damit gerechnet, dass in den nächsten 12

Monaten zusätzliche Länder Kostenerstattungen gewähren werden. Gegenwärtig

werden bei weiteren Gesundheitsbehörden weltweit Zulassungsanträge

eingereicht.

* Kymriah erzielte in den USA mit beiden Indikationen einen Umsatz von

USD 20 Millionen. Von der Europäischen Kommission und von Health Canada

wurde Kymriah für die Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit

rezidivierter/refraktärer akuter lymphoblastischer Leukämie sowie von

erwachsenen Patienten mit rezidiviertem/refraktärem grosszelligem B-Zell-

Lymphom zugelassen. Novartis kündigte Investitionen in die Herstellung von

Zell- und Gentherapien am Standort Stein in der Schweiz an und gab eine

strategische Zusammenarbeit mit der Cellular Biomedicine Group zur

Herstellung und Lieferung von Kymriah in China bekannt.

* Die Biopharmazeutika (Biosimilars, biopharmazeutische Auftragsproduktion und

Glatopa) wuchsen um 21% (kWk) auf USD 349 Millionen. Dazu trugen vor allem

Rixathon (Rituximab) und Erelzi (Etanercept) in Europa sowie Zarxio

(Filgrastim) in den USA bei.

* In den Wachstumsmärkten - sie umfassen alle Märkte ausser den USA, Kanada,

Westeuropa, Japan, Australien und Neuseeland - stiegen die Umsätze (+2% USD,

+10% kWk) unter anderem dank einer starken Performance in China (+13% USD,

+15% kWk).

Forschung und Entwicklung stärken

Zu den wichtigsten Entwicklungen im dritten Quartal 2018 zählen:

Neuzulassungen und positive Gutachten (im dritten Quartal)

* Kymriah (Tisagenlecleucel), die erste CAR-T-Therapie ihrer Klasse, erhielt

die EU-Zulassung zur Behandlung rezidivierter/refraktärer akuter

lymphoblastischer Leukämie (r/r ALL) bei Kindern und jungen Erwachsenen

sowie zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem/refraktärem

grosszelligem B-Zell-Lymphom (r/r DLBCL).

* Aimovig (Erenumab) wurde in der EU zur Migräneprävention bei Erwachsenen

zugelassen. Aimovig ist das erste in der EU zugelassene Medikament, das den

Calcitonin-Gene-Related-Peptide-Rezeptor (CGRP-R) blockiert. Novartis

besitzt die Exklusivrechte an Aimovig ausserhalb der USA und Japans und

vermarktet das Produkt in den USA gemeinsam mit Amgen.

* Tafinlar + Mekinist wurde in der EU zur adjuvanten Behandlung von Melanomen

mit BRAF-V600-Mutation zugelassen. Daten zeigten eine signifikante Reduktion

des Rezidiv- oder Sterberisikos um mehr als 50% im Vergleich zu Placebo.

Weitere Daten zu Tafinlar + Mekinist werden auf dem Kongress der European

Society for Medical Oncology (ESMO) vorgestellt werden.

* Daten zu Kisqali (Ribociclib) aus den Studien MONALEESA-3 und MONALEESA-7

wurden nach der Genehmigung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA in die US-

Fachinformation einbezogen. Kisqali ist nun der einzige CDK4/6-Inhibitor,

der zur Erstbehandlung von Frauen vor der Menopause zugelassen ist und in

Kombination mit Fulvestrant zur Erst- und Zweitbehandlung von

postmenopausalen Frauen eingesetzt werden kann.

* Luxturna (Voretigen-Neparvovec), eine in Entwicklung befindliche, einmalig

verabreichte Gentherapie, um bei Patienten mit biallelischen RPE65-

Mutationen das Sehvermögen wiederherzustellen und Erblindung zu verhindern,

wurde vom CHMP positiv begutachtet und dürfte voraussichtlich im vierten

Quartal zugelassen werden. Novartis hat die Rechte an Luxturna (ohne USA)

von Spark Therapeutics in Lizenz genommen.

* Gilenya erhielt vom CHMP im Hinblick auf die Behandlung multipler Sklerose

bei Kindern eine positive Stellungnahme, gestützt auf die Ergebnisse der

Studie PARADIGMS, die auch im New England Journal of Medicine (NEJM)

publiziert wurden.

* Der CHMP sprach sich für eine Aktualisierung der Fachinformation von

Cosentyx aus, um Daten einzubeziehen, die das gebremste Fortschreiten von

Gelenkschäden bei Psoriasisarthritis (PsA) innerhalb von 24 Wochen zeigen,

und um der neuen Flexibilität der Dosierung bis zu 300 mg Rechnung zu

tragen, basierend auf dem klinischen Ansprechen.

* Für ACZ885 (Canakinumab) erhielt Novartis im Oktober ein vollständiges

Antwortschreiben (Complete Response Letter, CRL) der FDA bezüglich des

ergänzenden Zulassungsantrags (Biologics License Application, BLA) zur

kardiovaskulären Risikoreduktion. Das Unternehmen wertet das Schreiben

gegenwärtig aus.

* Das Biosimilar Hyrimoz von Sandoz (Adalimumab, Humira(® )von AbbVie) wurde

in Europa zugelassen. Hyrimoz ist das vierte Biosimilar von Sandoz, das in

den vergangenen eineinhalb Jahren in der EU die Zulassung erhalten hat.

* Das Biosimilar Pegfilgrastim von Sandoz (Neulasta(®) von Amgen) wurde vom

CHMP positiv begutachtet und dürfte voraussichtlich im vierten Quartal in

der EU zugelassen werden.

Zulassungsanträge (im dritten Quartal)

* Für AVXS-101 wurde in den USA, der EU und Japan weltweit gleichzeitig die

Zulassung zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie vom Typ 1 beantragt.

Die Zulassungsanträge stützen sich auf die Daten der Phase I sowie auf

ausgewählte Daten aus der laufenden Phase-III-Studie STR1VE. Novartis plant,

AVXS-101 Mitte 2019 auf den Markt zu bringen.

* Zulassungsanträge für BAF312 (Siponimod) zur Behandlung sekundär

progredienter multipler Sklerose wurden im Oktober bei der FDA und der EMA

eingereicht. Der US-Zulassungsantrag erhielt die Zusage eines beschleunigten

Zulassungsverfahrens (Priority Review Voucher). Das Produkt dürfte

voraussichtlich Anfang 2019 in den USA eingeführt werden.

Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen (im

dritten Quartal)

* Novartis kündigte im Oktober die geplante Übernahme von Endocyte an, um ihre

Kompetenzen in der Radiopharmazie und ihr Engagement für transformative

therapeutische Plattformen auszubauen. Die Übernahme würde (177)Lu-PSMA-617

beinhalten, einen potenziellen ersten Vertreter zur Radioligandentherapie,

der in der Phase III zur Behandlung von metastasiertem

kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) entwickelt wird. Ausserdem

würde die Übernahme eine erweiterte Pipeline radiopharmazeutischer

Entwicklungsprogramme mit erheblichem Umsatzpotenzial umfassen.

* BYL719 (Alpelisib), ein in Entwicklung befindlicher alpha-spezifisch

selektiver PI3K-Inhibitor, erreichte in der Studie SOLAR-1 in Kombination

mit Fulvestrant den primären Endpunkt. Dieser betraf den Nachweis einer

Verbesserung des progressionsfreien Überlebens gegenüber Fulvestrant allein

bei postmenopausalen Frauen mit fortgeschrittenem HR-positivem/HER2-

negativem Brustkrebs mit einer PIK3CA-Mutation. Rund 40% der Patientinnen

mit fortgeschrittenem HR-positivem Brustkrebs weisen PIK3CA-Mutationen auf,

und der PI3K-Signalweg ist der am häufigsten mutierte Signalweg, der bei

fortgeschrittenem HR-positivem Brustkrebs mit der Tumorprogression in

Verbindung gebracht wird. Die Ergebnisse werden auf dem ESMO-Kongress

vorgestellt. Der Zulassungsantrag soll im späteren Verlauf des Jahres

eingereicht werden.

* Die Phase-IV-Studie ASSESS mit Gilenya zeigte, dass erwachsene Patienten mit

schubförmig verlaufender multipler Sklerose unter Gilenya 0,5 mg signifikant

weniger Schübe erlitten als Patienten, denen in dieser gut kontrollierten

Vergleichsstudie Copaxone(®) (Glatiramerazetat) 20 mg verabreicht wurde.

* Daten aus der Studie TRANSITION zufolge kann die Behandlung mit Entresto bei

stationär behandelten Patienten kurz nach einer akuten

Herzinsuffizienzepisode früh und sicher initiiert werden. In den ersten 30

Tagen nach der Krankenhauseinweisung sind die Aussichten für die Patienten

schlecht. Jeder vierte wird in dieser sensiblen Zeit erneut eingewiesen, und

die Sterbewahrscheinlichkeit liegt bei bis zu 10%.

* Laut Daten aus der Praxis zu Cosentyx, die am Kongress der Europäischen

Akademie für Dermatologie und Venerologie präsentiert wurden, blieben 87%

der bisher nicht mit einem Biologikum behandelten Psoriasis-Patienten nach

12 Monaten weiterhin bei Cosentyx. Die Daten aus der PROSPECT-Studie wurden

ebenfalls vorgestellt und zeigen, dass 59% der Patienten nach 24 Monaten

keine oder nur geringe Auswirkungen ihrer Hautkrankheit auf ihre

Lebensqualität haben.

* Eine neue Analyse von Daten zu RTH258 (Brolucizumab) aus der Phase III, die

am EURETINA-Kongress vorgestellt wurde, bestätigte dessen Überlegenheit in

der Reduktion retinaler Flüssigkeit, eines wichtigen Markers für die

Krankheitsaktivität bei nAMD. Bei Patienten, die mit Brolucizumab 6 mg

behandelt wurden, wurde in den Wochen 36 bis 48 weniger häufig retinale

Flüssigkeit nachgewiesen als bei Patienten unter Aflibercept. Die

Zulassungsanträge für Brolucizumab sind für Dezember 2018 geplant.

Zweijahresdaten werden auf der Tagung der American Academy of Ophthalmology

präsentiert.

* Im Oktober wurden Daten zu SEG101 (Crizanlizumab) im American Journal of

Hematology veröffentlicht. Sie zeigten, dass unter der Behandlung mit

Crizanlizumab im Vergleich zu Placebo eine signifikant höhere Anzahl von

Patienten keine vasookklusive Krise erlebte (35,8% gegenüber 16,9%).

* Für Lucentis ist ein Zulassungsantrag für eine neue Indikation, die

Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) geplant. Dies ist eine seltene Erkrankung

bei Frühgeborenen, die oft zum Erblinden führt. Die Phase-III-Studie RAINBOW

zeigte, dass Lucentis für betroffene Säuglinge ein wirksames, sicheres und

gut verträgliches Medikament ist, trotz marginal verfehlter statistischer

Signifikanz für den primären Endpunkt, den Nachweis einer Überlegenheit

gegenüber der Laserchirurgie. Bei 80% der Patienten wurde mit 0,2 mg

Lucentis ein Behandlungserfolg erzielt, gegenüber 66% bei Laserbehandlung.

* MOR106, ein neuartiger, gegen IL-17C gerichteter Antikörper in der Phase II,

wurde von Galapagos und MorphoSys in Lizenz genommen. Es wird angenommen,

dass IL-17C signifikant zur atopischen Dermatitis (AD) beiträgt. Diese

Lizenznahme stellt eine Erweiterung der Pipeline von Novartis in der

Immundermatologie dar, zu der das oral verabreichte ZPL389 in der Phase II

gehört.

* Alcon führte eine verbesserte WaveLight Refractive Suite ein, die die LASIK-

Erfahrungen für Patienten wie Chirurgen optimieren soll. Die verbesserte

grafische Benutzeroberfläche ermöglicht dem Chirurgen einen intuitiven,

effizienten Arbeitsablauf bei der Durchführung personalisierter

topographiegeführter LASIK-Verfahren. In einer klinischen Studie wurde bei

92,6% der behandelten Augen eine Sehschärfe von 20/20 oder besser erzielt.

Kapitalstruktur und Nettoschulden

Eine gute Ausgewogenheit zwischen Investitionen in die Geschäftsentwicklung,

einer starken Kapitalstruktur und attraktiven Aktionärsrenditen bleibt

vorrangig.

Im Juni 2018 kündigte Novartis ein neues Aktienrückkaufprogramm mit

anschliessender Aktienvernichtung im Umfang von bis zu USD 5,0 Milliarden an,

das über die zweite Handelslinie bis Ende 2019 abgeschlossen werden soll. In den

ersten neun Monaten 2018 kaufte Novartis 7,2 Millionen Aktien

(USD 0,6 Milliarden) im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie 14,0 Millionen

Aktien (USD 1,1 Milliarden) zur Minderung des Verwässerungseffekts aufgrund

aktienbasierter Mitarbeiter­beteiligungsprogramme zurück. Ausserdem wurden

1,4 Millionen Aktien (USD 0,1 Milliarden) von Mitarbeitenden zurückgekauft, und

15,1 Millionen eigene Aktien (USD 1,0 Milliarden) wurden als Folge ausgeübter

Optionen und im Zusammenhang mit aktienbasierten

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgeliefert. Infolgedessen ging die Anzahl

ausstehender Aktien gegenüber dem 31. Dezember 2017 um 7,5 Millionen zurück.

Diese Transaktionen mit eigenen Aktien führten zu einer Verringerung des

Eigenkapitals um 0,8 Milliarden und einem Nettogeldabfluss von USD 1,4

Milliarden.

Die Nettoverschuldung sank gegenüber dem 31. Dezember 2017 um USD 1,9 Milliarden

auf USD 17,1 Milliarden per 30. September 2018. Zurückzuführen war dieser

Rückgang vor allem auf den Erlös von USD 13,0 Milliarden aus dem Verkauf der

Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture und auf den Free Cashflow

in Höhe von USD 8,8 Milliarden in den ersten neun Monaten 2018. Diese Zuflüsse

wurden teilweise absorbiert durch die Dividendenausschüttung von USD 7,0

Milliarden, die Übernahmen von Advanced Accelerator Applications S.A. und

AveXis, Inc. für insgesamt USD 11,8 Milliarden (nach Abzug übernommener

flüssiger Mittel) sowie durch den Nettogeldabfluss von USD 1,4 Milliarden für

Transaktionen mit eigenen Aktien. Das langfristige Kreditrating des Unternehmens

beträgt A1 bei Moody's Investors Service, AA- bei S&P Global Ratings und AA bei

Fitch Ratings.

Ausblick 2018

Vorbehaltlich unvorhersehbarer Ereignisse

Novartis hat die Prognose für den Nettoumsatz des Konzerns 2018 nach oben

korrigiert und rechnet nun mit einer Steigerung im mittleren einstelligen

Prozentbereich (kWk). Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das operative

Kernergebnis des Konzerns 2018 und erwartet eine Steigerung im mittleren bis

hohen einstelligen Prozentbereich (kWk).

Auf Ebene der Divisionen wird 2018 folgende Entwicklung der Nettoumsätze (kWk)

erwartet:

* Innovative Medicines: Prognose angehoben auf Steigerung im mittleren bis

hohen einstelligen Prozentbereich

* Sandoz: Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

* Alcon: Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich

Sollten sich die Wechselkurse im restlichen Jahresverlauf auf dem

Durchschnittsniveau von Mitte Oktober halten, rechnet Novartis im Jahr 2018 mit

einem unerheblichen Effekt auf die Jahresergebnisse. Der geschätzte

Wechselkurseffekt auf die Ergebnisse wird monatlich auf der Website von Novartis

veröffentlicht.

Zusammenfassung der finanziellen Performance

3. 3. Quartal 9 9 Monate

Innovative Quartal 2017 Veränderung Monate 2017 Veränderung

Medicines 2018 angepasst(5) in % 2018 angepasst(5) in %

Mio. Mio.

USD Mio. USD USD kWk USD Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------- --------------------------------

Nettoumsatz 8 596 8 117 6 9 25 870 23 719 9 7

Operatives

Ergebnis 2 184 2 131 2 6 6 571 5 838 13 11

In % des

Umsatzes 25,4 26,3 25,4 24,6

Operatives

Kernergebnis 2 897 2 578 12 16 8 382 7 429 13 11

In % des

Umsatzes 33,7 31,8 32,4 31,3

----------------------------------------------- --------------------------------

3. 9

Quartal 3. Quartal Veränderung Monate 9 Monate Veränderung

Sandoz 2018 2017 in % 2018 2017 in %

Mio. Mio.

USD Mio. USD USD kWk USD Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------- --------------------------------

Nettoumsatz 2 420 2 584 -6 -4 7 400 7 465 -1 -3

Operatives

Ergebnis 358 390 -8 -3 1 095 1 063 3 1

In % des

Umsatzes 14,8 15,1 14,8 14,2

Operatives

Kernergebnis 541 580 -7 -3 1 520 1 537 -1 -2

In % des

Umsatzes 22,4 22,4 20,5 20,6

----------------------------------------------- --------------------------------

3. 3. Quartal 9 9 Monate

Quartal 2017 Veränderung Monate 2017 Veränderung

Alcon 2018 angepasst(5) in % 2018 angepasst(5) in %

Mio. Mio.

USD Mio. USD USD kWk USD Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------- --------------------------------

Nettoumsatz 1 763 1 712 3 5 5 361 5 010 7 6

Operatives

Ergebnis -297 -2 n.a. n.a. -142 25 n.a. n.a.

In % des

Umsatzes -16,8 -0,1 -2,6 0,5

Operatives

Kernergebnis 301 317 -5 1 999 866 15 14

In % des

Umsatzes 17,1 18,5 18,6 17,3

----------------------------------------------- --------------------------------

3. 9

Quartal 3. Quartal Veränderung Monate 9 Monate Veränderung

Corporate 2018 2017 in % 2018 2017 in %

Mio. Mio.

USD Mio. USD USD kWk USD Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------- --------------------------------

Operatives

Ergebnis -306 -162 -89 -94 -654 -367 -78 -72

Operatives

Kernergebnis -184 -93 -98 -103 -465 -205 -127 -115

----------------------------------------------- --------------------------------

3. 9

Total Quartal 3. Quartal Veränderung Monate 9 Monate Veränderung

Konzern 2018 2017 in % 2018 2017 in %

Mio. Mio.

USD Mio. USD USD kWk USD Mio. USD USD kWk

----------------------------------------------- --------------------------------

Nettoumsatz 12 779 12 413 3 6 38 631 36 194 7 5

Operatives

Ergebnis 1 939 2 357 -18 -13 6 870 6 559 5 3

In % des

Umsatzes 15,2 19,0 17,8 18,1

Operatives

Kernergebnis 3 555 3 382 5 9 10 436 9 627 8 7

In % des

Umsatzes 27,8 27,2 27,0 26,6

Reingewinn 1 624 2 083 -22 -18 11 420 5 727 n.a. n.a.

Gewinn pro

Aktie (USD) 0,70 0,89 -21 -17 4,92 2,43 n.a. n.a.

Geldfluss

aus

operativer

Tätigkeit 4 050 3 586 13 10 506 9 213 14

Free

Cashflow 3 301 3 064 8 8 778 7 972 10

--------------------------------------------------------------------------------

n.a. = nicht anwendbar

(5 )Angepasst, um die am 24. Oktober 2017 und 24. Januar 2018 angekündigten

Produkttransfers zwischen Divisionen wiederzugeben

Eine Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts mit den im nachstehenden

Inhaltsverzeichnis aufgeführten Informationen ist in englischer Sprache abrufbar

unter http://hugin.info/134323/R/2221014/869239.pdf.

Novartis - Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts für das dritte Quartal

und die ersten neun Monate 2018 - Ergänzende Daten

INHALT Seite

-------------------------------------------------------------------------------

OPERATIVE PERFORMANCE DES KONZERNS UND DER DIVISIONEN

(3. Quartal und 9 Monate 2018)

Konzern 2

Innovative Medicines 5

Sandoz 11

Alcon 13

-------------------------------------------------------------------------------

GELDFLUSS UND BILANZ DES KONZERNS 15

-------------------------------------------------------------------------------

AKTUELLER STAND DER INNOVATIONEN 18

-------------------------------------------------------------------------------

KURZFASSUNG DES KONSOLIDIERTEN ZWISCHENABSCHLUSSES

Konsolidierte Erfolgsrechnungen 22

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnungen 24

Konsolidierte Bilanzen 26

Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnungen 27

Konsolidierte Geldflussrechnungen 29

Anhang zur Kurzfassung des konsolidierten Zwischenabschlusses, 31

einschliesslich des aktuellen Stands der Rechtsfälle

-------------------------------------------------------------------------------

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 55

KERNERGEBNISSE

Überleitung der nach IFRS ausgewiesenen Ergebnisse zu den 57

Kernergebnissen

Konzern 59

Innovative Medicines 61

Sandoz 63

Alcon 65

Corporate 67

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Ertrag aus assoziierten Gesellschaften 69

Kurzfassung der Veränderungen der konsolidierten 70

Nettoschulden/Aktieninformationen

Free Cashflow 71

Wechselkurse 73

-------------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER 74

-------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Bei den Produktbezeichnungen in kursiver Schrift handelt es sich um eigene oder

in Lizenz genommene Warenzeichen der Novartis Konzerngesellschaften. Humira(®)

ist eine eingetragene Marke von AbbVie Inc. Neulasta(® )ist eine eingetragene

Marke von Amgen Inc. Copaxone(®) ist eine eingetragene Marke von Teva

Pharmaceutical Industries LTD.

Über Novartis

Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben

zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir

wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende

Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei

gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in

Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen

global nahezu eine Milliarde Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten,

den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei

Novartis rund 125 000 Menschen aus 140 Nationen beschäftigt. Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter www.novartis.com.

Wichtige Termine

22. Oktober 2018 Onkologie (ESMO-Kongress) Telefonkonferenz für Investoren

5. November 2018 Novartis Investorentag zum aktuellen Stand der Forschung &

Entwicklung in London

27. November 2018 Alcon Kapitalmarkttag in New York

4. Dezember 2018 Alcon Kapitalmarkttag in London

30. Januar 2019 Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2018

IFR (PDF):

http://hugin.info/134323/R/2221016/869241.pdf

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/134323/R/2221016/869255.pdf

http://www.novartis.com