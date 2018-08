GNW-News: Novartis ernennt Dr. Klaus Moosmayer zum Chief Ethics, Risk and Compliance Officer

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

Novartis ernennt Dr. Klaus Moosmayer zum Chief Ethics, Risk and Compliance Officer

Basel, 14. August 2018 - Novartis hat heute die Ernennung von Dr. Klaus

Moosmayer zum Chief Ethics, Risk and Compliance Officer bekanntgegeben. Er wird

an Vas Narasimhan, M.D., den CEO von Novartis, berichten und ein Mitglied der

Geschäftsleitung von Novartis sein. Dr. Moosmayer wird am 1. Dezember 2018 zu

Novartis stossen und seinen Arbeitsplatz in Basel, Schweiz, haben. Er tritt die

Nachfolge von Shannon Thyme Klinger an, die kürzlich zum Group General Counsel

berufen wurde.

Dr. Moosmayer ist seit dem 1. Januar 2014 als Chief Compliance Officer bei

Siemens tätig. Davor hatte er bereits vier Jahre lang als Chief Counsel

Compliance bei Siemens gearbeitet. Während dieser Zeit hatte er eine

Schlüsselrolle beim Aufbau des neuen, weltweit anerkannten Compliance-Systems

von Siemens inne. Vor seinem Eintritt bei Siemens arbeitete Dr. Moosmayer in

Deutschland als Rechtsanwalt und spezialisierte sich auf

Wirtschaftskriminalität, Litigation und Wirtschaftsrecht. Er trägt den Titel

«Dr. jur.» der Universität Freiburg.

Dr. Moosmayer ist als einer der weltweit führenden Experten für Ethik und

Compliance anerkannt. Seit 2013 war er Vorsitzender der Antikorruptions-

Taskforce des Business and Industry Advisory Committee bei der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Zudem ist Dr. Moosmayer

Vizevorsitzender der Business Compliance Gruppe für die aktuelle G20-

Präsidentschaft und wirkte während der G20-Präsidentschaft 2016/17 als

Vorsitzender dieser Gruppe.

Dr. Narasimhan sagte dazu: «Da wir den Ehrgeiz haben, Medizin neu zu denken,

müssen wir uns an die höchsten ethischen Standards halten und immer danach

streben, das Vertrauen der Gesellschaft und unserer vielen Anspruchsgruppen zu

gewinnen und zu behalten. Klaus besitzt umfangreiche Erfahrungen in der Leitung

der Compliance für grosse, weltumspannende Organisationen; in seinem Fachgebiet

ist er international anerkannt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er als Teil

meines Führungsteams eine wichtige Rolle dabei spielen wird, unseren Umgang mit

Ethik, Risiko und Compliance weiter zu definieren und zu formen.»

Dr. Moosmayer meinte: «Die Gelegenheit, für Novartis tätig zu werden, ist eine

grosse Ehre für mich. Die Gesellschaft hat zu Recht hohe Erwartungen an die

Pharmaindustrie. Ich bin erfreut, zu sehen, dass bereits grosses Gewicht auf die

individuelle Verantwortlichkeit gelegt wird und auf Lehren, die auf alle

Organisationen innerhalb von Novartis angewendet werden können. Ich freue mich

darauf, auf diesem starken Fundament aufzubauen, um ein wahrhaft erstklassiges

Risiko- und Compliance-Management zu schaffen.»

Die Rolle des Chief Ethics and Compliance Officer, der dem CEO berichtet, wurde

2014 geschaffen. Dieser Schritt hob die Compliance-Funktion auf eine der

höchsten Unternehmensebenen. Am 1. April 2018 wurde die Rolle erweitert und

schloss fortan die Aufsicht über alle Risikomanagement-Funktionen ein. Damit

wurde der Chief Ethics and Compliance Officer zum Mitglied der Geschäftsleitung

von Novartis.

