GNW-News: Novartis erhält die Zulassung für seine CAR-T-Zell-Therapie Kymriah® (Tisagenlecleucel) von der Europäischen Kommission

Novartis erhält die Zulassung für seine CAR-T-Zell-Therapie Kymriah® (Tisagenlecleucel) von der Europäischen Kommission

Novartis International AG /

Novartis erhält die Zulassung für seine CAR-T-Zell-Therapie Kymriah®

(Tisagenlecleucel) von der Europäischen Kommission

.



* Die Zulassung durch die EK basiert auf den ersten globalen CAR-T-

Zulassungsstudien, an denen Patienten aus acht europäischen Ländern

teilnahmen und die ein dauerhaftes Ansprechen und ein konsistentes

Sicherheitsprofil bei r/r-B-Zell-ALL in der Pädiatrie und r/r-DLBCL zeigten.

* Novartis ist das einzige Unternehmen, das über eine sowohl in der EU als

auch in den USA zugelassene CAR-T-Zelltherapie für r/r-B-Zell-ALL in der

Pädiatrie verfügt, und der erste Empfänger einer entsprechenden Zulassung

für zwei verschiedene Indikationen.

* Novartis verfolgt seine Strategie weiter, Fertigungskapazitäten durch

Vereinbarungen mit externen Partnern wie CELLforCURE in Frankreich zu

erhöhen.

Basel, 27 August, 2018 Novartis hat heute die Marktzulassung von Kymriah(®

)(Tisagenlecleucel, ehemals CTL019) durch die Europäische Kommission (EK)

angekündigt. Die zugelassenen Indikationen umfassen die Behandlung pädiatrischer

und junger erwachsener Patienten bis zu 25 Jahren mit akuter lymphoblastischer

B-Zell-Leukämie (ALL), die refraktär sind, bei denen nach der Transplantation

ein Rezidiv eingetreten ist oder bei denen ein zweites oder späteres Rezidiv

eingetreten ist, sowie erwachsener Patienten mit rezidivierendem oder

refraktärem (r/r) diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) nach zwei oder

mehr systemischen Therapielinien. Kymriah, das in Zusammenarbeit mit der

University of Pennsylvania (Penn) entwickelt wurde, ist eine bahnbrechende

Einmalbehandlung, die die eigenen T-Zellen des Patienten verwendet, um den Krebs

zu bekämpfen. Es ist zudem die einzige chimärische Antigenrezeptor T-

Zelltherapie (CAR-T-Zell-Therapie), die eine behördliche Zulassung in der EU für

diese zwei bestimmten bösartigen B-Zell-Tumore erhalten hat. Kymriah war auch

die erste jemals durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA)

zugelassene CAR-T-Zell-Therapie.

«Die Zulassung von Kymriah ist ein Meilenstein für die Patienten in Europa, die

neue Behandlungsoptionen benötigen», sagt Liz Barrett, die CEO von Novartis

Oncology. «Novartis wird fortfahren, eine globale Infrastruktur für die

Produktion von CAR-T-Zell-Therapien aufzubauen, wo bisher keine existiert hat.

Wir arbeiten weiterhin unbeirrbar auf unser Ziel hin, Krebs neu zu denken.»

Kymriah, eine Zelldispersion für Infusionen mit Dosen zwischen 1,2 x 10(6) und

6 x 10(8) CAR-positiven lebensfähigen T-Zellen, ist ein lebendes Medizinprodukt,

das für jeden Patienten individuell durch Umprogrammieren seiner/ihrer eigenen

Immunzellen hergestellt wird. Kymriah ist die einzige zugelassene CAR-T-Zell-

Therapie, die

die 4-1BB kostimulatorischen Domäne verwendet, welche für die volle

Wirkungsentfaltung der Therapie, die Verbesserung der zellulären Ausbreitung und

die dauerhafte Persistenz der krebsbekämpfenden Zellen unerlässlich ist.

Diese Zulassung basiert auf dem Review der beiden einzigen globalen klinischen

CAR-T-Zulassungsstudien JULIET und ELIANA, an denen Patienten aus acht

europäischen Ländern teilnahmen. In diesen Studien zeigte Kymriah starke und

anhaltende Ansprechraten und ein konsistentes Sicherheitsprofil bei zwei schwer

behandelbaren Patientengruppen[1]. Im Jahr 2012 begannen Novartis und Penn eine

globale Zusammenarbeit, um die Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von

CAR-T-Zell-Therapien, einschliesslich Kymriah, für die investigative Behandlung

von Krebs voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zwischen Industrie und Akademie

war die erste ihrer Art in der CAR-T-Forschung und -Entwicklung.

«Als die University of Pennsylvania und Novartis sich auf eine Zusammenarbeit

zur Entwicklung von CAR-T-Therapien einigten, war unser Hauptziel klar und

ehrgeizig: die unerfüllten Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen und Leben zu

verlängern, zu verbessern und zu retten», sagt Carl June (MD), Professor für

Immuntherapie im Department of Pathology and Laboratory Medicine an der Penn und

Direktor des Center for Cellular Immunotherapies am Abramson Cancer Center. «Wir

sind stolz, dass wir dank unserer Anstrengungen in der CAR-T-Forschung der

europäischen Blutkrebs-Gemeinschaft einen Durchbruch präsentieren können, der

neue Hoffnung bringt.»

Kymriah wurde als Medizinprodukt für seltene Krankheiten (Orphan Product)

gekennzeichnet und ist eine der ersten als PRIME gekennzeichneten Therapien, die

eine Zulassung in der EU erhalten hat. PRIME (PRIority MEdicines) ist ein

Programm, das von der European Medicines Agency (EMA) ins Leben gerufen wurde,

um die Entwicklung von Produkten, die ein bisher unerfülltes medizinisches

Bedürfnis befriedigen, zu unterstützen und um Patienten zu helfen, so früh wie

möglich von Therapien zu profitieren, die ihre Lebensqualität signifikant

erhöhen können.

«Kymriah zu europäischen Patienten zu bringen, verändert das

Behandlungsparadigma in einer noch nie dagewesenen Weise. Es ist eine

lebensrettende Therapie für junge Patienten mit ALL, die mit bestehenden

Therapien nicht erfolgreich behandelt werden konnten und die nur noch begrenzte

Optionen haben[2]», sagt Prof. Peter Bader, der Leiter des Schwerpunkts

Stammzelltransplantation und Studienleiter der ELIANA-Studie am Zentrum für

Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt.

Sowohl B-Zell-ALL als auch DLBCL sind aggressive Malignome mit bedeutenden

Behandlungslücken für die Betroffenen. In Europa entfallen rund 80 % der

Leukämiefälle bei Kindern[3] auf ALL, und für Patienten, die nach einer

Standardtherapie einen Rückfall erleiden, ist die Prognose schlecht[2]. Die

Überlebensrate ist gering, obwohl die Patienten mehrere Behandlungen auf sich

nehmen müssen, darunter Chemotherapie, Bestrahlung, gezielte Therapie oder

Stammzelltransplantation. Dies unterstreicht die Notwendigkeit neuer

Behandlungsoptionen. DLBCL ist die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms, auf

die weltweit bis zu 40 % aller Fälle entfallen[4]. Für die Patienten, die einen

Rückfall erleiden oder nicht auf die Ersttherapie ansprechen, gibt es nur

begrenztdauerhaft wirksame , die eine dauerhafte Lösung bieten, und für die

meisten Patienten sind die Überlebensraten gering, weil eine autologe

Stammzelltransplantation (ASCT) für sie nicht infrage kommt oder weil Salvage-

Chemotherapie oder ASCT erfolglos bleiben[5].

Novartis erwartetdie Markteinführung zunächst für die Indikation ALL in der

Pädiatrie, während wir unsere Produktionskapazität weiter hochfahren. Darüber

hinaus hängt die Verfügbarkeit von Kymriah in jedem Land von mehreren Faktoren

ab, einschliesslich der Eingliederung qualifizierter Behandlungszentren für die

entsprechenden Indikationen sowie dem Abschluss nationaler Erstattungsverfahren.

Die Qualifizierung von Schlüssel-Behandlungszentren hat bereits begonnen, um die

sichere und nahtlose Auslieferung an die Patienten zu erleichtern. Novartis

setzt zudem seine Zusammenarbeit mit nationalen Gesundheitsbehörden und mit den

für die Erstattung zuständigen Behörden in ganz Europa fort, um eine faire,

wertbasierte Preisgestaltung zu erarbeiten, die für die nationalen

Gesundheitssysteme tragbar ist.

Während dieser innovative Therapieansatz für immer mehr Patienten auf der Welt

zugänglich gemacht wird, prüft Novartis aktiv Optionen für zusätzliche

Produktionsstätten neben Morris Plains in New Jersey. Dies schliesst ein: unsere

Vereinbarung mit CELLforCURE in Frankreich, eine der ersten und grössten

Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) in Europa, die

Zell- und Gentherapien herstellen, sowie eine weiter ausgebaute Allianz mit dem

Frauenhofer Institut, das zurzeit die Herstellung von Kymriah für globale

klinische Studien unterstützt und die Produktion nach der Zulassung unterstützen

wird, sowie den Transfer von Technologie an eine CDMO in Japan.

Über die Kymriah®-Studie ELIANA

Die Zulassung von Kymriah bei Kindern und jungen Erwachsenen mit r/r-B-Zell-ALL

basiert auf der klinischen Phase II-Schlüsselstudie ELIANA, der ersten globalen

pädiatrischen Zulassungsstudie über die CAR-T-Zell-Therapie mit Kymriah bei

Kindern und jungen Erwachsenen mit r/r-B-Zell-ALL. ELIANA wurde in

Zusammenarbeit mit der University of Pennsylvania und dem Children's Hospital of

Philadelphia durchgeführt, wobei Kymriah an Patienten in 25 Einrichtungen in den

USA, Kanada, Australien, Japan sowie den EU-Ländern Österreich, Belgien,

Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen und Spanien untersucht wurde.

In dieser von Novartis unterstützten, globalen multizentrischen Studie an 75

infundierten Patienten mit drei oder mehr Monaten Follow-up zeigte Kymriah eine

Gesamtremissionsrate von 81 % (95 %-Konfidenzintervall [CI]: 71 89 %), wobei

80 % der ansprechenden Patienten nach 6 Monaten immer noch in Remission sind.

Sechzig Prozent der Patienten erreichen die komplette Remission (Complete

Response, CR) und 21 % erreichten die CR mit unvollständiger Erholung der

Blutwerte (Incomplete Blood Count Recovery, CRi). Bei 100 % der Patienten in

Remission wurde keine minimale Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) im

Knochenmark festgestellt[1]. Die Gesamtüberlebenszeit (Overall Survival, OS) lag

nach 6 Monaten bei 90 % und nach 12 Monaten bei 76 %. Die OS betrug im Median

19,1 Monate (95 % CI: 15,2 NE) in dieser schwierig zu behandelnden

Patientengruppe.

Bei ELIANA erlitten 47 % der Patienten ein CRS des Grades 3 oder 4. Das CRS

wurde in Einklang mit dem globalen CRS-Managementprotokoll an Kliniken mit den

passenden Kompetenzen für die sichere Verabreichung und das sichere Management

von Kymriah behandelt. Es gab zwei Todesfälle innert 30 Tagen nach der Infusion

von Kymriah: einen aufgrund eines fortschreitenden CRS und einen mit Auflösung

des CRS durch intrakranielle Blutungen. In den ersten acht Wochen der Behandlung

erlebten 13 % der Patienten neurologische Ereignisse des Grades 3 oder 4. Bei

den häufigsten ernsten (Grad 3 oder 4) neurologischen Ereignissen handelte es

sich um Encephalopathie und/oder Delirium. Schwere (Grad 3 oder 4) febrile

Neutropenie und Infektionen traten bei 36 % bzw. 44 % der Patienten auf[1].

Über die Kymriah-Studie JULIET

Die Zulassung von Kymriah bei erwachsenen Patienten mit r/r-DLBCL durch die EK

basiert auf der klinischen Phase-II-Schlüsselstudie JULIET, der ersten

multizentrischen globalen Zulassungsstudie für Kymriah bei erwachsenen Patienten

mit r/r-DLBCL. JULIET wurde in Zusammenarbeit mit der University of Pennsylvania

durchgeführt und ist die grösste Studie, die eine CAR-T-Zell-Therapie für DLBCL

untersucht. Sie umfasst Patienten von 27 Einrichtungen in 10 Ländern: USA,

Kanada, Australien, Japan sowie die EU-Länder Österreich, Frankreich,

Deutschland, Italien, Norwegen und Niederlande. In der JULIET-Studie erhielten

Patienten aus dem stationären und dem ambulanten Bereich Infusionen.

In dieser von Novartis unterstützten, globalen multizentrischen Studie an 93

evaluierbaren Patienten mit drei oder mehr Monaten Follow-up oder früherem

Abbruch zeigte Kymriah eine Gesamtansprechrate (ORR) von 52 % (95 %-

Konfidenzintervall [CI]: 41 64 %), wobei 40 % eine komplette Remission (CR) und

12 % eine partielle Remission (PR) erreichten. Die Wahrscheinlichkeit für eine

Rückfalllosigkeit nach 6 und 12 Monaten lag bei 68 % bzw. 65 % und die mediane

Dauer des Ansprechens wurde bis zum Stichtag nicht erreicht, was auf ein

nachhaltiges Ansprechen hinweist[1]. Die OS-Rate lag nach 12 Monaten bei 49 %

und die mediane OS betrug bei allen infundierten Patienten (n=111) 11,7 Monate

(95 % CI: 6,6 NE).

In JULIET erlitten 22 % aller behandelten Patienten innerhalb von acht Wochen

nach der Infusion von Kymriah ein CRS des Grades 3 oder 4 auf der Penn Grading

Scale, einer strengen Skala für die Einstufung des CRS. Das CRS wurde mit der

Schulung der Einrichtungen in der Implementierung des CRS-Behandlungsprotokolls

weltweit erfolgreich unter Kontrolle gebracht. 12 % der Patienten hatten

neurologische Zwischenfälle des Grades 3 oder 4, die mit unterstützender

Behandlung unter Kontrolle gebracht wurden. Zytopenien des Grades 3 oder 4, die

mehr als 28 Tage andauerten, wurden basierend auf den Laborbefunden in den

Bericht aufgenommen und umfassten Thrombozytopenie (41 %), Lymphopenie (28 %),

Neutropenie (24 %), Leukopenie (21 %) und Anämie (14 %). Infektionen des Grades

3 oder 4 und febrile Neutropenie des Grades 3 oder 4 traten bei 32 % bzw. 15 %

der Patienten auf[1].

Wichtige Sicherheitshinweise aus der Fachinformation zu Kymriah

Kymriah (Tisagenlecleucel) ist eine autologe, immunozelluläre Krebstherapie, die

patienteneigene T-Zellen mit einem Transgen, das einen chimären Antigen-Rezeptor

(CAR) codiert, umprogrammiert, sodass sie CD19-exprimierende Zellen

identifizieren und eliminieren. Es wird als intravenöse Infusion verabreicht.

Kymriah ist indiziert zur Behandlung pädiatrischer und junger erwachsener

Patienten bis zu einem Alter von 25 Jahren mit akuter lymphoblastischer Leukämie

(ALL) der B-Zellen, die refraktär sind, bei denen nach der Transplantation ein

Rezidiv eingetreten ist oder bei denen ein zweites oder späteres Rezidiv

eingetreten ist, sowie erwachsener Patienten mit rezidivierendem oder

refraktärem diffusem grosszelligem B-Zell--Lymphom (DLBCL) nach zwei oder mehr

systemischen Therapielinien.

Kymriah darf bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der

Hilfsstoffe des Produktes nicht verabreicht werden. Darüber hinaus müssen die

Kontraindikationen der Lymphozyten-depletierende Chemotherapie, die der Infusion

von Kymriah in der Regel vorangeht, um den Körper des Patienten vorzubereiten,

berücksichtigt werden.

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte der Fachinformation.

Gründe zur Verschiebung der Behandlung mit Kymriah

Die Behandlung mit Kymriah sollte verschoben werden, falls beim Patienten

folgende Probleme vorliegen:

* Nicht behobene schwere Nebenwirkungen (insbesondere pulmonale Reaktionen,

kardiale Reaktionen oder Hypotonie) vorangegangener Chemotherapien.

* Aktive, nicht kontrollierte Infektion.

* Aktive Graft-versus-Host-Erkrankung (GVHD).

* Signifikante klinische Verschlechterung der Leukämielast oder des Lymphoms

nach der Lymphozyten-depletierenden Chemotherapie.

Überwachung nach der Infusion von Kymriah

Kymriah kann Nebenwirkungen verursachen, die schwer, lebensbedrohlich oder

tödlich sein können. Aus diesem Grund sollten die Patienten in den 10 Tagen nach

der Infusion hinsichtlich Anzeichen und Symptomen für ein potenzielles Cytokine-

Release-Syndrom, für neurologische Ereignisse und andere Toxizitäten überwacht

werden. Ärzte und Ärztinnen sollten eine Spitaleinweisung in den ersten 10 Tagen

nach der Infusion oder bei den ersten Anzeichen/Symptomen des Cytokine-Release-

Syndroms und/oder eines neurologischen Ereignisse erwägen. Sobald die ersten 10

Tage nach der Infusion verstrichen sind, sollte der Patient nach Ermessen des

Arztes oder der Ärztin überwacht werden.

Die Patienten sollten angewiesen werden, sich mindestens in den ersten 4 Wochen

nach der Infusion in der Nähe (d. h. 2 Stunden Fahrtzeit) von einer

qualifizierten klinischen Einrichtung aufzuhalten. Sie sollten angewiesen

werden, ihren Arzt bzw. ihre Ärztin umgehend zu kontaktieren, falls bei ihnen

Anzeichen und Symptome des Cytokine-Release-Syndroms, eines neurologischen

Ereignisses, einer Infektionen und des Tumorlyse-Syndroms oder anderer schwerer

Nebenwirkungen auftreten.

Patienten werden angewiesen, in den ersten 3-4 Wochen nach der Behandlung mit

Kymriah ihre Körpertemperatur zweimal pro Tag zu messen und ihren Arzt oder ihre

Ärztin umgehend zu kontaktieren, falls die Temperatur hoch ist.

Wichtige Nebenwirkungen

Kymriah kann Nebenwirkungen verursachen, die schwer, lebensbedrohlich oder

tödlich sein können. Diese treten in der Regel in den ersten 8 Wochen nach der

Infusion auf, können sich aber auch später entwickeln. Die folgenden wichtigsten

Nebenwirkungen können nach der Infusion von Kymriah erfolgen:

Das Cytokine-Release-Syndrom wurde häufig beobachtet und trat fast immer

innerhalb der ersten 10 Tage nach der Infusion von Kymriah auf. Bei Patienten

kann es dabei zu hohem Fieber, Kälteschauer, Atembeschwerden, Übelkeit,

Erbrechen, Durchfall, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, niedrigem Blutdruck,

Schwindel/Benommenheit und Blutgerinnungsstörungen kommen. Es können

Nebenwirkungen auftreten, die mehrere Organe wie Herz, Leber oder Nieren

betreffen.

Neurologische Ereignisse, insbesondere Enzephalopathie, Verwirrtheitszustand

oder Delirium, können nach einer Behandlung mit Kymriah häufig auftreten. Es

kann auch zu verändertem oder vermindertem Bewusstsein, Unruhe, Krampfanfälle,

Sprach- und Verständnisschwierigkeiten oder Gleichgewichtsverlust kommen. Die

meisten neurologischen Ereignisse traten innerhalb von 8 Wochen nach der

Infusion von Kymriah auf und waren vorübergehend. Aufgrund des Risikos

neurologischer Nebenwirkungen sollten die Patienten acht Wochen nach der

Behandlung mit Kymriah nicht Auto fahren, schwere Maschinen bedienen oder andere

Aktivitäten durchführen, die eine Wachsamkeit erfordern.

Nach der Infusion von Kymriah treten häufig Infektionen auf. Soweit angemessen,

sollte eine prophylaktische Antibiotikagabe erfolgen, und es sollten vor und

während der Behandlung mit Kymriah Überwachungstests durchgeführt werden. Es ist

bekannt, dass Infektionen den Verlauf und das Management des begleitenden

Cytokine-Release-Syndroms erschweren. Von einer Lebendvirusimpfung wird während

mindestens 6 Wochen vor dem Beginn der Lymphozyten-depletierenden Chemotherapie,

während der Behandlung mit Kymriah und bis zur immunologischen Erholung nach der

Behandlung mit Kymriah abgeraten.

Bei den Patienten, die eine Infusion von Kymriah erhalten haben, wurde häufig

febrile Neutropenien beobachtet. Im Falle einer febrilen Neutropenie sollte die

Infektion wie medizinisch angezeigt beurteilt und angemessen mit Breitspektrum-

Antibiotika, Flüssigkeitsgabe und anderweitigen unterstützenden Massnahmen

behandelt werden.

Das Tumorlyse-Syndrom ist ein rascher Abbau von Tumorzellen und die Freisetzung

ihres Inhalts in den Blutkreislauf. Dies kann die Funktion unterschiedlicher

Organe, insbesondere der Nieren, des Herzens und des Nervensystems

beeinträchtigen. Um das Risiko des Tumorlyse-Syndroms zu minimieren, sollten die

Patienten mit erhöhten Harnsäurewerden oder mit hoher Tumorlast vor der Infusion

von Kymriah Allopurinol oder eine alternative Prophylaxe erhalten.

Zytopenien, bei denen es zu einer Verringerung einer oder mehrerer Arten von

Blutzellen (rote Blutkörperchen, weisse Blutkörperchen oder Blutplättchen)

kommt, können nach der Behandlung mit Kymriah über mehrere Wochen anhalten. Die

meisten Patienten , bei denen am Tag 28 nach der Behandlung mit Kymriah

Zytopenien vorlagen, erholten sich innerhalb von drei Monaten nach der

Behandlung. Anhaltende Neutropenie wurde mit einem erhöhten Infektionsrisiko in

Verbindung gebracht.

Hypogammaglobulinämie oder Agammaglobulinämie, bei denen der Blutspiegel der

Immunglobuline (Antikörper) niedrig und das Infektionsrisiko erhöht ist, können

bei Patienten auftreten, die mit Kymriah behandelt werden. Vorsichtsmassnahmen

zur Vorbeugung von Infektionen, Antibiotikaprophylaxe und Immunglobulinersatz

sollten entsprechend dem Alter des Patienten und gemäss den Standardrichtlinien

durchgeführt werden.

Sekundäre Malignome: Nach der Behandlung mit Kymriah werden die Patienten

lebenslang von ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin überwacht, da es zu einem

Sekundärkrebs kommen kann.

Schwangerschaft und Stillzeit: Es ist nicht bekannt, ob Kymriah durch die

Plazenta auf den Fötus übergehen und fötale Toxizität, einschliesslich einer B-

Zell-Lymphozytopenie verursachen kann. Kymriah wird während der Schwangerschaft

sowie gebärfähigen Frauen, die keine Empfängnisverhütung anwenden, nicht

empfohlen. Es ist nicht bekannt, ob Kymriah in die Muttermilch übergeht. Ein

Risiko für gestillte Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden.- Stillende

Frauen sollen auf das potenzielle Risiko für den gestillten Säugling hingewiesen

werden.--

Blut-, Organ- und Zellspenden: Die Patienten, die mit Kymriah behandelt wurden,

sollten keine Blut-, Organ- oder Gewebespenden für Transplantationen leisten.

Die vollständige Fachinformation zu KYMRIAH finden Sie unter www.KYMRIAH.com

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument 'Form 20-F' der Novartis AG, das bei der

'US Securities and Exchange Commission' hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis bietet innovative medizinische Lösungen an, um damit auf die sich

verändernden Bedürfnisse von Patienten und Gesellschaften einzugehen. Novartis,

mit Hauptsitz in Basel (Schweiz), verfügt über ein diversifiziertes Portfolio,

um diese Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen: mit innovativen Arzneimitteln,

kostengünstigen generischen Medikamenten sowie Biopharmazeutika und Produkten

für die Augenheilkunde. Novartis hat weltweit führende Positionen in diesen

Bereichen inne. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Nettoumsatz von USD

49,1 Milliarden und wies Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von rund

USD 9,0 Milliarden aus. Die Novartis-Konzerngesellschaften beschäftigen rund

125 000 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente). Die Produkte von Novartis werden in

rund 155 Ländern weltweit verkauft. Weitere Informationen finden Sie im Internet

unter http://www.novartis.com.

Novartis ist auch auf Twitter. Folgen Sie @Novartis unter

http://twitter.com/novartis

Für Multimedia-Inhalte besuchen Sie bitte www.novartis.com/news/media-library

Für Fragen zur Website oder eine erforderliche Registrierung kontaktieren Sie

bitte media.relations@novartis.com

Referenzen

[1] Fachinformation zu Kymriah (Tisagenlecleucel), 2018.

[2] Ronson, A., Tvito, A., Rowe, JM., "Treatment of Relapsed/Refractory

Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults." Current Oncology Reports, 2016

Jun;18(6):39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27207612. Abgerufen im August

2018.

[3] World Health Organization and European Environment and Health

Information System, "Incidence of Childhood Leukaemia." December 2009. Abrufbar

unter: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/97016/4.1.-Incidence-

of-childhood-leukaemia-EDITED_layouted.pdf. Abgerufen im August 2018.

[4] Weltgesundheitsorganisation. Diffuse large B-cell lymphoma. Review of

cancer medicines on the WHO list of essential medicines. Abrufbar unter:

http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/Diffuse

LargeBCellLymphoma.pdf. Abgerufen im August 2018.

[5] Crump M, Neelapu S, Farooq U, Van Den Neste E, Kuruvilla J et al.

(2017) Outcomes in refractory diffuse large B-cell lymphoma: results from the

international SCHOLAR-1 study. Blood. Online-Vorabveröffentlichung 3. August.

doi: https://doi.org/10.1182/blood-2017-03-769620. Abgerufen im August 2018.

# # #

