GNW-News: Neues analoges Trunking-Gateway verwandelt sich von FXO zu SIP, wenn vollständig auf IP umgestellt wird

Neues analoges Trunking-Gateway verwandelt sich von FXO zu SIP, wenn vollständig auf IP umgestellt wird

Für KMU, die 8 FXO-Trunks für ihre IP-Nebenstellenanlage benötigen, bietet

Patton jetzt eine neue Reihe von VoIP-CPE-Lösungen an.



Die Gateways können sich

in eSBCs verwandeln, wenn das Unternehmen vollständig auf IP umstellt.

SmartNode VoIP ... Mehr als nur Gerede!

GAITHERSBURG, Maryland (USA), 29. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton

Electronics , ein US-amerikanischer Hersteller von UC-, Cloud- und IoT-fähigen

Lösungen für Dienstanbieter-, Unternehmens- und industrielle Netzwerke, hat

heute eine neue Reihe von Voice-Over-IP (VoIP)-Gateways und Enterprise Session

Border Controllern (eSBCs) mit bis zu 8 integrierten FXO-Schnittstellen für

kleine bis mittlere Unternehmen (KMU) angekündigt.

Die neue SmartNode-Reihe aus vor Ort installierten analogen Trunkinggeräten

bietet flexible Kombinationen von bis zu acht FXO-, FXS- und BRI-Schnittstellen.

Die neuen VoIP-Gateway-Modelle von Patton bieten eine Besonderheit: Sie können

sich in eSBCs verwandeln.

Wenn sich ein Unternehmen entscheidet, mit SIP-Trunks zu einem ausschließlichen

IP-Netzwerk zu migrieren (anstelle von FXO-Trunks zu ISDN), aktiviert ein

Lizenzschlüssel-Upgrade die eSBC-Funktionen.

Und das ist noch nicht alles. Die FXO- bzw. BRI-Amtsleitungen können weiterhin

verwendet werden, um einen Fallback-Pfad für das Telefonsystem bereitzustellen,

wenn die Internetverbindung ausfällt (und wir wissen alle, dass sie das tun

wird).

Patton Cloud wird Remote-Lizenzschlüssel und zusätzliche Funktionen zur

Elementverwaltung für alle Geräte von Patton bereitstellen. Patton Cloud wird

bald veröffentlicht werden. Achten Sie auf die Ankündigung.

"Patton ist seit Jahrzehnten im Bereich des analogen Trunking-CPE tätig", sagte

Breton C. Patton (Bret), Produktmanager. "In letzter Zeit haben uns unsere

treuen Kunden und Geschäftspartner nach Geräten mit 8 FXO gefragt. Nun, hier

sind sie!"

Diese neuen VoIP-Produkte von Patton sind perfekt für ...

* First-Line-Analog-Trunks mit einer beliebigen SIP-Nebenstellenanlage vor

Ort, einschließlich 3CX, Avaya, Asterisk, RingCentral, Mitel, Panasonic und

vielen anderen

* Zukunftssichere IP-Telefonie (mit analogen Trunks) mit nahtlosem

Migrationspfad zu SIP-Trunking oder gehosteter Telefonie

* Hybride Analog- und IP-Telefonie mit einem SIP-Trunk und bis zu 8 analogen

FXO-Verbindungen für ISDN-Breakout, Fallback und Systemüberlebensfähigkeit

* Verbindungsunterstützung für ältere Geräte: Faxgeräte, analoge Telefone,

BRI-Telefone usw.

Zu den neuen SmartNode VoIP CPE-Lösungen von Patton gehören:

* SN4140 8-Port-Analog-VoIP-Gateway - vor Ort erweiterbar auf eSBC

* SN5540 All-IP-Session-Border-Controller mit 8 analogen FXS / FXO für Legacy-

Geräteverbindungen bzw. ISDN-Fallback

* SN5550 12-Anruf-Hybrid FXS / FXO / BRI-So eSBC und Router

In verwandten Nachrichten kündigte Patton kürzlich eine neue

Geschäftspartnerschaft mit dem kanadischen Distributor GENTEK an.

+------------------+

| Medienkontakt: |

| PATTON |

| Glendon Flowers |

| +1 301 975 1000 |

| press@patton.com |

+------------------+

