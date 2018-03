GNW-News: Neuer Bericht zu privater Luftfahrt enthüllt die Vorlieben der Geschäftselite und der wohlhabenden Flugreisenden

Neuer Bericht zu privater Luftfahrt enthüllt die Vorlieben der Geschäftselite und der wohlhabenden Flugreisenden

Wealth-X und VistaJet präsentieren den "The Jet Traveler Report: The Global

Perspective on Who Flies Privately and How"

LONDON (Vereinigtes Königreich), 28. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute haben

Wealth-X, der globale Marktführer im Bereich Vermögensinformationen und

-einblicke, und VistaJet, das erste und einzige private weltweite

Luftfahrtunternehmen, die erste kundenzentrierte Analyse der privaten

Luftfahrtbranche veröffentlicht.



"The Jet Traveler Report: The Global

Perspective on Who Flies Privately and How (Eine globale Perspektive auf

diejenigen, die privat fliegen, und wie sie es tun) erlaubt einzigartige

Einblicke in die Profile von Menschen auf der ganzen Welt, die privat fliegen,

wie sie fliegen und was ihnen wichtig ist.

Um den vollständigen Bericht herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

vistajet.com/TheJetTravelerReport

De private Luftfahrt ist auf Wachstumskurs. Aber die weltweite

Bevölkerungsschicht der sogenannten "Ultrareichen" und die weltweite Flotte

steigen nicht im gleichen Tempo an. Dies hebt hervor, dass nicht jeder, der

regelmäßig fliegt, auch ein Flugzeug besitzt. Der größte Teil des Wachstums

entstammt einem Anstieg in der Verfügbarkeit anderer Fluglösungen, wie zum

Beispiel Mitgliedschaftsprogramme, Teileigentum und Abruf-Charter, die einzelnen

Personen Zugang zu einer Flotte von Privatjets geben, wenn sie sie benötigen.

Wealth-X verwendete seine internationale Datenbank mit Dossiers über

"ultrareiche" Personen (mit einem Reinvermögen von 30 Mio. US-Dollar oder mehr),

um Profile von Passagieren zu erstellen, die verschiedene Methoden zum Fliegen

verwenden. Im Bericht wurden die Stimmen der Flugreisenden durch ausführliche

Interviews mit Experten zum Leben erweckt, um herauszufinden, wie sie reisen und

warum.

Um die verschiedenen Arten von Flugreisenden zu vergleichen, ordnete der Jet

Traveler Report die ultrareichen Reisenden in drei Gruppen ein:

* Eigentümer: Eigentümer eines Flugzeugs oder eines Anteils daran

* Mitglieder: Mitglieder eines privaten Flugprogramms

* Breiteres ultrareiches Publikum: Menschen, die verschiedene Flugarten

einsetzen, einschließlich private Charterflüge und kommerzielle

Fluggesellschaften

"Indem wir herausfinden, wer diese Menschen sind, und verstehen, wie und warum

sie fliegen, erlangen wir ein klares Verständnis von den Wahlmöglichkeiten,

zwischen denen sie sich entscheiden müssen, und den Typologien, die auf dem

Markt existieren", sagte Winston Chesterfield, Direktor von Wealth-X Custom

Research. "Es lässt sich nicht immer auf die einfache Tatsache zurückführen,

dass Menschen vermögend sind - es ist tatsächlich so, dass viele Eigentümer auch

Mitglieder in privaten Flugprogrammen sind. Es ist bei den Ultrareichen üblich,

in Abhängigkeit von ihren Bedürfnissen auf mehr als eine Art und Weise zu

fliegen."

Da Wirtschaftsführern und der Bevölkerungsschicht der Ultrareichen eine große

Auswahl an Möglichkeiten zur Verfügung steht, haben VistaJet und Wealth-X fünf

Schlüsselfaktoren identifiziert, die beeinflussen, wie diese Menschen fliegen:

1. Maximierung der Zeit

2. Kontrolle

3. Wahrnehmung der Sicherheit

4. Risikominderung

5. Wahrgenommener Wert

Jede Fluglösung wurde daraufhin objektiv auf diese Anforderungen hin bewertet,

um einen Index zu erstellen, der einen optimierten Ansatz bietet, um

Flugoptionen aus der Perspektive des Kunden zu vergleichen.

Zu den wesentlichen Ergebnissen des Berichts zählen:

* Das durchschnittliche Vermögen von Eigentümern und Mitgliedern ist nicht

wirklich verschieden und liegt jeweils bei 1,5 Mrd. US-Dollar und 1,16 Mrd.

US-Dollar - einige Menschen schätzen ein höheres Maß an Flexibilität mit

Zugriff auf eine ganze Flotte, anstatt ein einzelnes Flugzeug zu kaufen.

* Es findet eine breite Bewegung weg von vollständigem Eigentum oder

Teileigentum statt - da der Wertverlust von Flugzeugen bei den meisten

Flugzeugmodellen voraussichtlich weiterhin hoch ist, wird der Wert mehr auf

die Flugbedürfnisse als den Erwerb von Vermögensgegenständen gesetzt.

* Es gibt einen erhöhten Bedarf an längeren Reisen und größeren Flugkabinen -

85 % der Ausgaben für neue Business-Jets in den nächsten fünf Jahren werden

voraussichtlich für Flugzeuge dieser Größe getätigt.

* Die Anzahl der Kunden, die einer jüngeren Generation entstammen, steigt in

allen Regionen - die neuen Herangehensweisen daran, wie diese Menschen auf

Dienstleistungen zugreifen, wird die Innovation in der Branche weiter

vorantreiben.

"Bei VistaJet stehen unsere Kunden im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Wenn

eine Person Mitglied in unserem Programm wird, beginnen wir damit, ein Profil

ihrer Präferenzen aufzubauen, das wir auf jedem Flug weiter ergänzen. Es klingt

vielleicht offensichtlich, aber die Infrastruktur, die benötigt ist, um den

Servicegrad bieten zu können, den unsere Kunden auf jedem Flug über 187 Länder

und 1600 Flughäfen hinweg sowie innerhalb von 24 Stunden erwarten, ist

unglaublich komplex", erklärt Ian Moore, Chief Commercial Officer bei VistaJet.

"Darüber hinaus hat sich auch der Servicebegriff weiterentwickelt - es kann sich

dabei um die Unterhaltung an Bord handeln, wenn mit Kindern geflogen wird, es

kann sich aber auch um Lösungen handeln, um den höchsten Grad an Privatsphäre

während Geschäftsbesprechungen sicherzustellen. Jeder Flug ist unterschiedlich

und die Kunden fordern maximale Flexibilität, während sie gleichzeitig Service

auf allerhöchstem Niveau erleben."

Der Jet Traveler Report gibt Antworten auf die Frage, wer privat fliegt und wie

die Schlüsseltypologien von privaten Flugreisenden identifiziert werden können.

Dies schließt diejenigen mit ein, die die vollständige Kontrolle behalten

möchten, diejenigen, die jederzeit nahtlos verbunden sein möchten, und auch

diejenigen, die nur gelegentlich fliegen. Der Bericht enthält auch einen Blick

auf die wichtigsten Makrotrends, die die private Luftfahrtbranche prägen werden

- die Zukunft der Geschäftsluftfahrt sieht schwungvoll aus, aber nicht alle

werden in gleichem Maße an diesem Wachstum teilhaben.

Aufgrund seiner 14-jährigen Investitions- und Entwicklungstätigkeit ist VistaJet

eines der technologisch fortschrittlichsten Unternehmen in der

Geschäftsluftfahrt. Zusätzlich zur Mitgliedschaft in seinem Flaggschiff-Programm

bietet Direct, die neue digitale Lösung von VistaJet, Kunden einen vollständig

integrierten, ganzheitlichen Service über seine App und Website. Nach einer

Investition von Rhône Capital im letzten Jahr ist VistaJet nun eines der

führenden 5 Einhörner in Europa - und Maltas erstes - mit einem Eigenkapital,

das auf über 2,5 Mrd. US-Dollar bewertet wird. Das Unternehmen ist gut

aufgestellt, sogar noch mehr Marktanteile zu erlangen, indem es eine weltweite

Abdeckung und einen kontinuierlichen, einzigartigen Service anbietet.

Informationen:

Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 |

jennifer.farquhar@vistajet.com

Michael Phillips | Wealth-X | T : +1 646 861 7296 | press@wealthx.com

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind unter folgenden Links verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8deddf9c-

4a12-4d93-8e2e-22f889fee5a6

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a424abdc-df90-4bb8-bbf7-

de7ad728ff7c

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VistaJet Ltd via GlobeNewswire

https://www.vistajet.com/