GNW-News: Neue Mining Rigs für Kryptowährungen von Hminers erhalten positives Feedback von Benutzern

Neue Mining Rigs für Kryptowährungen von Hminers erhalten positives Feedback von Benutzern

Drei kürzlich eingeführte Mining Rigs für Kryptowährungen von Hminers haben positive Reaktionen bei den ersten Benutzern ausgelöst.



Multi-Algorithmus-fähige Mining Rigs wurden von dem Unternehmen mit dem Ziel entwickelt, eine höhere Hashrate bei minimalem Stromverbrauch zu erzielen.

MIAMI, 22. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hminers kann mit Stolz berichten, dass seine kürzlich eingeführten Mining Rigs für Kryptowährungen einen erfolgreichen Start gehabt haben und bereits von mehreren Benutzern positiv bewertet worden sind. Das Unternehmen hat unlängst H2U Miner, H4U Miner sowie eine 5 x H4U-Einheit ("Rack Equipped with 5 x H4U") entwickelt, drei fortgeschrittene und leistungsstarke Mining Rigs, die bereits jetzt vermuten lassen, dass sie den schnell wachsenden Crowdfunding-Markt stark beeinflussen werden. Alle diese Produkte werden nun erfolgreich über die Unternehmenswebsite vertrieben: www.hminers.com.

Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Markts für Kryptowährungen ist auch die Nachfrage nach Mining Rigs in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Unglücklicherweise liefern die meisten der erhältlichen Produkte den Benutzern jedoch nicht die gewünschte Hashrate. Dabei ist die Hashrate der wichtigste Parameter zur Beurteilung der Effizienz eines Mining Rigs. Hinzu kommt, dass viele Branchenexperten Bedenken über den hohen Stromverbrauch der meisten auf dem Markt verfügbaren Mining Rigs geäußert haben.

Hminers ist ein Team von Kryptowährungsbegeisterten und -experten, die sich vor einigen Jahren in der Branche als Entwickler des weltweit ersten 10-nm-ASIC- Chips einen Namen gemacht haben. Nach sorgfältiger Arbeit hat das Unternehmen jetzt drei Mining Rigs für Kryptowährungen eingeführt, die nicht bloß extrem hohe Hashraten erzielen, sondern auch eine Lösung für das Problem des zu hohen Stromverbrauchs liefern.

Zu den besten Features dieser Mining Rigs gehören

* Hohe Hashraten * Geringer Stromverbrauch * Für den Betrieb mit mehreren Algorithmen konzipiert * Geringe Geräusch- und Wärmeentwicklung * Für Bitcoin/Litecoin/Ethereum/Dash geeignet * Rentabel in weniger als einem Monat Ein Benutzer des H2U Miner hat seine Zufriedenheit mit dem Produkt des Unternehmens auf folgende Weise ausgedrückt: "Ich habe kürzlich den H2U Miner von Hminers erworben und bisher nur gute Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht. Mit seiner hohen Hashrate und dem geringen Stromverbrauch übertrifft es alle anderen Mining Rigs, die ich bisher verwendet habe, um Längen. Ein großes Lob an die Entwickler für die Bereitstellung eines Produkts, das auf dem Markt bisher gefehlt hat."

Auf die positive Marktresonanz für die Mining Rigs hat ein leitender Mitarbeiter bei Hminers mit folgender Aussage reagiert: "Mit dem Ziel, Perfektion zu erreichen, hat unser Team mehrere Monate damit verbracht, diese Produkte auszuwerten, Prototypen für sie zu entwickeln und sie unter Extrembedingungen zu testen. Es freut uns natürlich sehr, zu sehen, dass unsere Bemühungen und Hingabe die Benutzererfahrung unserer Kunden positiv beeinflusst haben."

Mehr Informationen zu den neuen Mining Rigs von Hminers erhalten Sie unter https://hminers.com/products/.

Über Hminers: Hminers ist eines der herausragendsten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen und stolzer Entwickler des weltweit ersten 10-nm-ASIC-Chips. Das Kernteam der Organisation besteht aus den besten Spezialisten weltweit renommierter Unternehmen wie IBM, Microsoft und Samsung.

Kontakt: Adam Lark info@hminers.com +1 305-203-6542

