GNW-News: Neue Lösung Elemica Trace bietet Versandrisikoanalyse für die digitale Transformation

Neue Lösung Elemica Trace bietet Versandrisikoanalyse für die digitale Transformation

Echtzeitinformationen, die mit GPS-Standorten abgeglichen werden, ermöglichen

genaue Lieferinformationen

WAYN (USA), 19. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elemica, das führende digitale

Lieferkettennetzwerk für die Fertigungsindustrie, bringt Elemica Trace auf den

Markt, eine Lösung, die Kundendienstabteilungen, Transportplanern und

Lieferkettenmanagern Versand- und Risikosichtbarkeit in Echtzeit bietet und

ihnen ermöglicht, die Bewegung von Produkten zu Kunden sowie zu den eigenen

Fertigungszentren zu überwachen und proaktiv zu verwalten.





"Wenn Lieferunterbrechungen auftreten, können Teams Stunden damit verbringen,

manuell zu verfolgen, was passiert. Und was noch schlimmer ist: Manchmal gibt

erst die Beschwerde eines Kunden den Hinweis darauf, dass eine Sendung verspätet

ist", sagte Rich Katz, CTO von Elemica. "Mit Trace fallen die Zeit und der

Stress der Sendungsverfolgung weg. Trace ermöglicht Ihren Teams, die Zahl der

positiven Interaktionen mit Ihren Kunden zu erhöhen."

Elemica Trace verwendet Versanddaten, Signale des Spediteurs, eine Geolocation-

Schnittstelle und Vorhersage-Algorithmen, um in Schwierigkeiten befindliche

Sendungen zu identifizieren. Benutzer melden sich bei der Lösung an, um die

Standorte der Sendungen in Echtzeit zu sehen, wobei die Sendungen anhand ihres

Pünktlichkeitsstatus kategorisiert werden. Benutzer können einstellen, dass sie

Benachrichtigungen erhalten, wenn die Lösung feststellt, dass die Sendungen

"voraussichtlich verspätet" oder "verspätet" sein werden.

Die intuitive Kartendarstellung in Elemica Trace erleichtert das Identifizieren

des Routenstatus und der Lieferinformationen, wobei es Ebenen für Satelliten-

oder Verkehrsereignisse gibt. Benutzer erhalten den Versandstatus von

Spediteuren, abgestimmt mit den aktuellsten GPS-Daten, um zu erfahren, ob

Lieferungen pünktlich eingehen. Es sind Möglichkeiten verfügbar, Sendungen

tiefgehender nach Spediteur, Ursprung, Produkten und anderen Faktoren zu

analysieren, um Leistungsindikatoren für die digitale Transformation zu

erhalten.

"Während die Lieferkette in der Prozessfertigung zwar Fortschritte bei der

Transaktionseffizienz gemacht hat, können Unternehmen aufgrund einer begrenzten

Lieferkettentransparenz nur in eingeschränktem Maße Chancen erkennen und Risiken

verringern", sagte Lora Cecere, Gründerin von Supply Chain Insights. "B2B-

Netzwerklösungen helfen dabei, die Integration von Wertschöpfungsnetzwerken zu

verbessern, wobei der wahre Wert in der Synchronisation und Harmonisierung von

Daten in verwertbare Informationen liegt."

Elemica Trace ist in Elemica Pulse integriert, einer Lösung für die

Bestellkettentransparenz, die es Managern ermöglicht, nahtlos zwischen

Informationen der Bestellebene und Informationen der Versandebene zu wechseln,

um den Materialfluss zu überwachen und Kunden die aktuellsten Informationen über

die Ankunft ihrer Materialien bereitzustellen. Mit der Ende-zu-Ende-Transparenz

und prädiktiven Intelligenz innerhalb des digitalen Lieferkettennetzwerks von

Elemica können Unternehmen ihre Lieferketten besser überwachen und Probleme

frühzeitig erkennen, die Kundenzufriedenheit verbessern, das Betriebskapital

optimieren und den Shareholder Value steigern.

Über Elemica

Elemica ist das führende digitale Lieferkettennetzwerk für die

Fertigungsindustrie. Elemica transformiert Lieferketten, indem manuelle und

komplexe Verfahren durch effiziente und zuverlässige Konzepte ersetzt werden.

Kunden wie BASF, BP, Continental, Dow Chemical, DuPont, Goodyear Tire & Rubber,

LANXESS, Michelin, Shell, Solvay, Sumitomo Chemical, Wacker und andere setzen in

dem im Jahr 2000 gegründeten Netzwerk jährlich fast 400 Milliarden US-Dollar um.

Elemica steigert die Ergebnisse durch die Senkung der Betriebskosten,

Beschleunigung der Prozessausführung, Automatisierung wichtiger

Geschäftsprozesse, Beseitigung von Transaktionsbarrieren und einen nahtlosen

Informationsfluss zwischen den Handelspartnern. Weitere Informationen finden Sie

unter www.elemica.com.

