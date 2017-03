GNW-News: Neue Dental-Fertigungsplattform von 3D Systems beschleunigt den Übergang zur Digitaltechnik

Weitere Suchergebnisse zu "3D Systems":

Neue Dental-Fertigungsplattform von 3D Systems beschleunigt den Übergang zur Digitaltechnik

Revolutionäre, mit NextDent-Materialien kombinierte Figure-4-Plattform führt zu erheblicher Senkung der Gesamtbetriebskosten in Praxen und Laboren

CHICAGO, 21. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Systems (NYSE:DDD) stellte heute eine Additive-Manufacturing-Plattform der nächsten Generation vor, die auf der Figure-4-Technologie des Unternehmens und NextDent-Materialien basiert.



Die Plattform ermöglicht bessere, schnellere und genauer vorhersehbare Patientenbehandlungen und führt zu einer durchschlagenden Senkung der Gesamtbetriebskosten, die die milliardenschwere Dentalindustrie revolutionieren könnte.

Das Unternehmen erwartet, dass sich mit der neuen Plattform die Gesamtbetriebskosten bei einer deutlichen Reduzierung der Fertigungszeiten und des Materialabfalls um das 10-Fache verbessern lassen.

3D Systems verfügt über eine umfassende Fachkompetenz auf dem Dentalmarkt. Über viele Jahre war das Unternehmen führend auf dem Gebiet der Aligner und ist gut aufgestellt, um die nächste Entwicklungsstufe der Dentalindustrie anzuführen. Grundlage dafür sind die mehrjährigen Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens für die Druckertechnologie "Figure 4" und der Erwerb des Portfolios von NextDent aus 12 klinisch wirksamen und in über 70 Ländern zugelassenen Materialien.

"Eine konventionelle Fräsmaschine modelliert immer nur eine Krone gleichzeitig - ein langsamer, ineffizienter und teurer Prozess", bemerkte Vyomesh Joshi, President und CEO von 3D Systems. "Die heutige Ankündigung ist bahnbrechend. Unser System kann 20-30 Kronen in weniger als 15 Minuten drucken, die gleiche Zeit, die die meisten Fräslösungen benötigen, um nur eine einzige Krone zu produzieren."

3D Systems wird eine modulare Druckerplattform anbieten, die es kleineren Laboren ermöglicht, kosteneffektiv Tausende von Kronen oder anderen Dentalprodukten pro Jahr zu produzieren. Größeren Laboren, die mehr als 1 Million Kronen oder andere zahnmedizinische Indikationen pro Jahr herstellen, stehen vollautomatisierte Lösungen zur Verfügung. Das Unternehmen plant die ersten Auslieferungen für den Herbst 2017.

Auf der International Dental Show (IDS) 2017, die vom 21.-25. März in Köln auf dem Gelände der Koelnmesse stattfindet, werden am Messestand von 3D Systems (Halle 3.1, Stand M059) und 3Shape (Halle 4.2, Stände L090, N091 und N090) Demonstrationen der transformierenden Lösungen von 3D Systems für die digitale Zahnmedizin zu sehen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die zu einer grundlegenden Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den historischen Ergebnissen oder von den in diesen zukunftsweisenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten künftigen Ergebnissen führen können. In vielen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "glaubt", "Glaube", "erwartet", "kann", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "vorhersagen", "plant", durch die Verneinung dieser Begriffe oder durch andere vergleichbare Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Überzeugungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements und können Kommentare im Hinblick auf die Überzeugungen des Unternehmens und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Trends enthalten, die das Geschäft des Unternehmens beeinflussen können und zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet sind, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen insbesondere: der endgültige Zeitpunkt und die tatsächlichen Ergebnisse der Integration des operativen Geschäftsbetriebs der Vertex-Global Holding B.V., die Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses von 3D Systems und der Vertex-Global Holding B.V., einschließlich der zukünftigen Finanzlage, der Ertragslage, der Strategie und der Pläne des fusionierten Unternehmens, die erwarteten Synergien und sonstigen Vorteile aus der geplanten Transaktion und die Fähigkeit von 3D Systems, solche Synergien und andere Vorteile zu realisieren. Die in den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten unter den Überschriften "Forward- Looking Statements" und "Risk Factors" beschriebenen Faktoren sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Auch wenn das Management der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistung oder Ergebnisse dar und sollten auch nicht als Garantie verstanden werden. Außerdem handelt es sich nicht notwendigerweise um genaue Angaben zu den Zeiten, zu denen diese Leistung oder diese Ergebnisse erreicht werden. Die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. 3D Systems übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung der vom Management oder im Namen des Unternehmens getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder Umstände noch aus anderen Gründen.

Über 3D Systems 3D Systems bietet umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen, darunter 3D- Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Fertigungsleistungen und digitale Design- Tools an. Sein Ökosystem unterstützt fortschrittliche Anwendungen vom Produkt- Design-Shop über die Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Zu den Präzisionsleistungen von 3D Systems für das Gesundheitswesen gehören Simulation, virtuelle OP-Planung und das Drucken von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten sowie von patientenspezifischen chirurgischen Instrumenten. Als Urheber des 3D-Drucks und als Entwickler zukunftsweisender 3D-Lösungen hat 3D Systems in seiner 30-jährigen Geschichte Fachkräften und Unternehmen ermöglicht, ihre Entwürfe zu optimieren, ihre Arbeitsabläufe zu transformieren, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.3dsystems.com

