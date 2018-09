GNW-News: Net Asset Value per 31. August 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Private Equity Holding":

Net Asset Value per 31. August 2018

Private Equity Holding AG /

Net Asset Value per 31. August 2018

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug,11. September 2018

Net Asset Value per 31. August 2018

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 31. August 2018 EUR 83.38 (CHF 93.84). Dies entspricht einer

positiven Veränderung von 4.7% in EUR (1.7% in CHF) im Vergleich zum 31. Juli

2018.

Seit dem 1.1.2018 ist der innere Wert pro Aktie um 10.3% gestiegen (in EUR). Der

Aktienkurs hingegen hat sich seit Jahresbeginn negativ entwickelt (-9.9% in CHF,

adjustiert für die Dividende 2018). Damit ist der Discount zwischen dem

Aktienkurs und dem NAV seit Jahresbeginn von 15.6% auf 28.6% gestiegen. Der

Verwaltungsrat und der Manager sind der Meinung, dass ein Discount von fast 30%

in Anbetracht der hohen Qualität und der optimalen Diversifikation des

Portfolios nicht gerechtfertigt ist.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch, Telefon

+41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,604,519 per 31. August 2018

(31. Juli 2018: 2,604,519). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den

International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals

EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs

gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair

Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand

geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an

kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity

Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip

(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen

nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen

Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen

Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem

tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV August 2018:

http://hugin.info/130308/R/2215596/865048.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

http://www.peh.ch