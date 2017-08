GNW-News: Neato führt Flaggschiff-Roboter-Staubsauger ein - Botvac D7(TM) Connected

Neato führt Flaggschiff-Roboter-Staubsauger ein - Botvac D7(TM) Connected

Einführung mit neuer Kartierungs- und Reinigungstechnologie Neato FloorPlanner(TM), IFTTT-Integration und einer Vielzahl von vernetzten Diensten

NEWARK, Kalifornien, 31. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- IFA - Neato Robotics, ein führender Hersteller von intelligenten Haushalts-Robotern, hat heute die Einführung von Neato Botvac D7(TM) Connected bekannt gegeben, des leistungsfähigsten, intuitivsten und vernetztesten Roboter-Staubsaugers, den Sie jemals gesehen haben.





Der Neato Botvac D7(TM) Connected ist Neatos bis jetzt intelligentestes und leistungsfähigstes Modell. Die neue fortgeschrittene Kartierungs- und Reinigungstechnologie Neato FloorPlanner(TM) ermöglicht es Benutzern, eine Reinigungskarte ihres Zuhauses zu erstellen. Zudem wird der Neato Botvac D7(TM) Connected mit IFTTT-Kompatibilität eingeführt, die Kunden auf flexible und bequeme Weise die volle Kontrolle über ihren Roboter-Staubsauger verleiht - und damit den Weg zu einem vernetzten, intelligenten Zuhause weist.

Nachdem der Roboter das Zuhause im Discovery Mode oder bei einer Standardreinigung gescannt hat, erstellt er für den Benutzer einen personalisierten MyFloorPlan(TM). Auf diese Funktion kann über die Neato-App zugegriffen werden. Benutzer sind dann in der Lage, virtuelle "No-Go"-Linien zu ziehen, um bestimmte Bereiche zu markieren, die nicht gereinigt werden sollen. So weiß der Roboter immer, welche Bereiche er reinigen soll und welche nicht, und es sind keine physischen Barrieren mehr erforderlich. Die Karte der Reinigungszusammenfassung zeigt auf, wo der Roboter Staub gesaugt hat, und macht den Benutzer auf Probleme oder Hindernisse aufmerksam, die eine vollständige Reinigung verhindert haben.

Diese Neuerungen ermöglichen eine umfassendere Integration mit Apple Watch, Neato ChatBot für Facebook, Amazon Alexa und Google Home, wodurch sich die Roboter-Staubsauger von Neato nahtlos in das vernetzte Zuhause einfügen können. Der Botvac D7(TM) Connected kann drahtlos aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass seine Software immer über die neuesten Funktionen verfügt - inklusive verbessertem Support für intelligente Haushaltsgeräte und neuesten technologischen Innovationen aus dem Neato Developer Network.

"Der Botvac D7(TM) Connected stellt einen wichtigen Schritt in Richtung der Zukunft des intelligenten Zuhauses dar. Wir sind stolz darauf, dieses Produkt einführen zu können, welches einen Höhepunkt von Neatos innovativen und führenden Tätigkeiten auf dem Roboter-Staubsauger-Markt darstellt. Der Botvac D7(TM) Connected ist mit allen Spitzenfunktionen von Neato ausgestattet und verfügt über die neue, branchenführende Neato FloorPlanner(TM) Technologie", so Giacomo Marini, Vorsitzender und CEO von Neato Robotics. "Zuvor hatten wir als erstes Unternehmen der Branche die Integration von Alexa und Google Home für unsere Produktreihe Botvac(TM) Connected angekündigt. Der Botvac D7(TM) Connected wurde für die Verbindung mit einer Vielzahl von vernetzten Diensten konzipiert, wodurch Neato seine Position als einer der Vorreiter des SmartHome- Ökosystems gestärkt hat."

Mit der patentierten LaserSmart(TM) Technologie von Neato kann der Botvac D7(TM) Connected mehrere Räume mit höchster Präzision kartieren und navigieren. Das neue Modell bietet dank seiner starken Saugleistung, seinem Hochleistungsfilter, dem Turbomodus und dem verbesserten Bürstensystem fortschrittliche SpinFlow(TM) Reinigungskraft und äußerste Vorsicht vor Möbeln sogar im Dunkeln. Das einzigartige D-förmige Design des Botvac D7(TM) Connected ermöglicht eine Reinigung sogar in Ecken und Wandnähe und das neue metallische Finish sorgt für höheren Widerstand gegen Kratzer und Dellen.

Zusammen mit dem Botvac D7(TM) Connected wird auch die neue Generation der Neato-App zur Verfügung stehen, die eine verbesserte moderne Optik und Haptik, zusätzliche Benachrichtigungen und eine verbesserte Reinigungszusammenfassung mit detaillierten Karten zur Abdeckung bietet. Mit dieser Einführung unterstützt nun die gesamte Connected-Serie (Botvac D3(TM) Connected, Botvac D5(TM) Connected und Botvac(TM) Connected) Amazon Alexa, Google Home, Neato Chatbot für Facebook und IFTTT. Der Botvac D7(TM) Connected ist Neatos fortschrittlichster Roboter-Staubsauger und bekräftigt Neatos Engagement für Innovation und die Verbesserung der Lebensqualität.

Verfügbarkeit und Preis Der Neato Botvac D7(TM) Connected wird mit einer Preisempfehlung von 799 USD/899 EUR gelistet und in den USA und Europa ab dem 4. Quartal 2017 erhältlich sein. Werfen Sie einen Blick auf das neue Flaggschiff-Modell von Neato Robotics, den Botvac D7(TM) Connected, auf der IFA in Berlin, 1. bis 6. September, Halle 6.2, Stand 138.

Über Neato Neato Robotics entwickelt Haushalts-Roboter, die die Lebensqualität der Menschen verbessern sollen, indem sie ihnen die Hausarbeit abnehmen und es ihnen dadurch ermöglichen, mehr Zeit auf Dinge zu verwenden, die sie gerne tun. Neato fördert Innovation, zum Beispiel mit seiner intelligenten Lasernavigation, Smart-Home- Konnektivität und führenden Reinigungstechnologie. Neato wurde erst kürzlich für seine Unternehmensführung, Kultur und Hingabe an seine Mitarbeiter auf die Liste der Bay Area News Group für die "Top 100 Workplaces" des Jahres 2017 in der Gegend um San Francisco gesetzt, welche auf der Grundlage von Mitarbeiterumfragen erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie hier: www.neatorobotics.com.

Besuchen Sie Neato Robotics auf Facebook, Instagram, Twitter, und YouTube.

Über IFTTT IFTTT unterstützt Nutzer dabei, die Dienstleistungen besser zu nutzen, die sie begeistern. Wir arbeiten mit mehr als 530 Apps, Dienstleistungen und Geräten zusammen, darunter Facebook, Twitter, Philips Hue, Dropbox, Google, Nest, Fitbit, BMW und Slack, mit Applets. Applets verbinden diese Dienstleistungen und erzeugen verschiedenste neuartige Erfahrungen: von der Automatisierung einfacher Aufgaben bis hin zur Veränderung der Art und Weise, wie eine Person mit ihrem Zuhause interagiert und es steuert. Wir finden, dass die kreative Steuerung der Dienstleistungen, die wir nutzen, intuitiv und für jeden zugänglich sein sollte. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat IFTTT Fördermittel in Höhe von 39 Millionen USD von hochrangigen Investoren gesammelt, darunter Norwest Venture Partners, Andreessen Horowitz, NEA, Lerer Hippeau Ventures und SV Angel.

Pressekontakt: Aparna Aswani Director of Global Communications +1.415.699.8331 press@neatorobotics.com

