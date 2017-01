GNW-News: National Institute for Health and Care Excellence veröffentlicht Medtech Innovation Briefing zum Roboter-Exoskelett Ekso GT

National Institute for Health and Care Excellence veröffentlicht Medtech Innovation Briefing zum Roboter-Exoskelett Ekso GT

(NASDAQ:EKSO), ein Hersteller von Roboter-Exoskeletten, gab heute bekannt, dass das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ein Medtech Innovation Briefing (MIB) zu dem Roboter-Exoskelett Ekso GT veröffentlicht hat. Das MIB betont besonders den innovativen Aspekt der proprietären Software "SmartAssist" von Ekso Bionics, durch die sich der Ekso GT von anderen verfügbaren tragbaren Exoskeletten abhebt. Das MIB stellt fest, dass Physiotherapeuten mit Hilfe von SmartAssist-Technologie in der Lage sind, strategisch bestimmte Aspekte des Gangs eines Patienten zu behandeln, weil es möglich ist, jedes Bein unterschiedlich stark zu unterstützen. So lässt sich die Behandlung individuell an die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten anpassen. Ekso Bionics ist das erste Unternehmen für Exoskelette, das vom NICE für ein MIB ausgewählt wurde.

NICE ist eine öffentliche Körperschaft des Gesundheitsministeriums in Großbritannien, aber diesem nicht unterstellt, die die klinische Wirksamkeit und die Kosten von Gesundheitstechnologien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Patienten des British National Health System (NHS) gleichberechtigt Zugang zu den klinisch effizientesten - und kostengünstigsten - Behandlungsmöglichkeiten haben. MIBs werden nach Abschluss eines Evaluierungsprozesses verfasst und stellen, ergänzend zu vorhandenen Orientierungshilfen des NICE, objektive Informationen zu neuen und neuartigen Medizintechnologien bereit, um die Entscheidungsfindung von Ärzten zu unterstützen. Die in einem MIB veröffentlichten Informationen enthalten eine Beschreibung der Technologie, ihrer Anwendung und ihrer potentiellen Funktion im Behandlungspfad.

"Das NHS in Großbritannien genießt ein hohes Ansehen in anderen europäischen Ländern und hat dort Vorbildcharakter. Wir fühlen uns geehrt, dass das NICE den Ekso GT als erstes Exoskelett zum Gegenstand eines Medtech Innovation Briefing gemacht hat", so Thomas Looby, Chief Executive Officer von Ekso Bionics. "Wir sind begeistert von den Ergebnissen und der Unterstützung durch das MIB und optimistisch in Bezug auf die Auswirkungen, die das MIB auf die Entwicklungsdynamik für Ekso Bionics in Europa haben kann."

Die Autoren des MIB führten eine systematische Überprüfung vorhandener Nachweise für mehreren Patientengruppen durch und stellten fest, dass die Ergebnisse - bei einer noch begrenzten Evidenzbasis - bei Patienten, die Ekso GT als Rehabilitationshilfsmittel verwenden, Verbesserungen in der Gehgeschwindigkeit und der zurückgelegten Distanz zeigen. Britische Fachkommentatoren, die das Gerät im Einsatz hatten, bemerken in dem MIB, dass Ekso GT bei Patienten mit unvollständigen Rückenmarksverletzungen schneller zur Verbesserung der Mobilität beiträgt, weil ihnen ein Mittel für das wiederholende, kontrollierte Üben zur Verfügung steht. Sie stellen fest, dass die Fähigkeit der SmartAssist-Software von Ekso, auf jedes Bein mit einer spezifischen Kraft einzuwirken, besonders nützlich für Schlaganfall-Patienten sein könnte. Außerdem weist das MIB darauf hin, dass es für die Nutzer mit psychologischen Vorteilen verbunden war, wenn sie in der Lage waren zu stehen und zu gehen, was wiederum einen positiven Effekt auf ihre allgemeine Gesundheit haben könnte.

Der MIB-Bericht befindet sich auf: https://www.nice.org.uk/advice/mib93.

Über Ekso Bionics(®) Ekso Bionics ist ein führender Entwickler von Exoskelett-Lösungen, die das menschliche Potential verstärken, indem sie Stärke, Ausdauer und Mobilität in medizinischen, industriellen und Verteidigungsanwendungen unterstützen oder verbessern. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und erweitert sein einzigartiges Know-how permanent, um einige der modernsten und innovativsten Roboteranzüge zu entwerfen, die auf dem Markt verfügbar sind. Ekso Bionics ist unter den Unternehmen, die Exoskelette herstellen, das einzige, das dabei eine breite Palette an Technologien anbietet, um Patienten mit Lähmungen das Aufstehen und Gehen zu ermöglichen, um weltweit die Möglichkeiten an Einsatzorten zu verbessern und um Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu fördern, die der Verteidigungsfähigkeit der USA zugutekommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und ist am NASDAQ Capital Market mit dem Symbol EKSO gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eksobionics.com.

Über Ekso(TM) GT Ekso(TM) GT ist das erste von der FDA zugelassene Exoskelett für die Anwendung bei Schlaganfallpatienten und Patienten mit Rückenmarksverletzungen von L5 bis C7. Ekso GT mit der intelligenten Variable Assist(TM)-Software (außerhalb der USA als SmartAssist vermarktet), ist das einzige für Rehabilitationseinrichtungen verfügbare Exoskelett, dass individuell beide Seiten des Körpers des Patienten stützt und diesen im Rahmen der fortlaufenden Rehabilitationsmaßnahmen in seinen Fortschritten fördert. Die patentierte Technologie des Anzugs ermöglicht es, die Patienten früher und häufiger und mit einer höheren Anzahl Schritten in hoher Intensität zu mobilisieren. Bis heute hat dieses Gerät Patienten weltweit bei mehr als 55 Millionen Schritten in mehr als 120 Rehabilitationseinrichtungen unterstützt.

Zukunftsgerichtete Aussagen In dieser Pressemitteilung gemachte Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere Aussagen zu (i) den Plänen und Zielen des Managements hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit, darunter Pläne oder Ziele bezüglich des Designs, der Entwicklung und der Vermarktung von Exoskeletten für Menschen, (ii) Schätzungen oder Prognosen bezüglich Finanzergebnissen, der Finanzlage, Investitionsaufwendungen, der Kapitalstruktur oder anderer finanzieller Aspekte, (iii) der künftigen finanziellen Entwicklung des Unternehmens und (iv) den Annahmen, die den unter Punkt (i), (ii) oder (iii) oben genannten Aussagen zugrunde liegen oder mit diesen zusammenhängen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen dienen nicht dazu, tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen, Ereignisse oder Umstände vorherzusehen oder zu garantieren, und sie werden möglicherweise nicht realisiert, da sie auf den aktuellen Prognosen, Plänen, Zielen, Vermutungen, Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen des Unternehmens basieren und einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Einflüssen unterliegen, über die das Unternehmen zu einem großen Teil keine Kontrolle hat. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten können tatsächliche Ergebnisse und der Zeitpunkt bestimmter Ereignisse und Umstände erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen oder zu deren Ungenauigkeit beitragen können oder die dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder gewünschten Ergebnissen unterscheiden, zählen ohne Einschränkung die folgenden: Änderungen, die sich aus der Fertigstellung des Geschäftsberichts des Unternehmens für den Berichtszeitraum und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 ergeben, Informationen oder Faktenänderungen oder Umstände, die vor der Einreichung des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K auftreten können und die hierin enthalten sein müssen, die Unfähigkeit des Unternehmens, ausreichende finanzielle Mittel zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und der Entwicklung oder Verbesserung unserer Technologie zu beschaffen, die signifikante Zeit und die Ressourcen, die mit der Entwicklung der Produkte des Unternehmens verbunden sind, das Unvermögen des Unternehmens, eine breite Akzeptanz seiner Produkte auf dem Markt zu erzielen, das Unvermögen unserer Vertriebs- und Marketingorganisation oder unserer Partner, unsere Produkte effektiv zu vermarkten, negative Ergebnisse bei künftigen klinischen Studien der medizinischen Produkte des Unternehmens, das Unvermögen, Patentschutz für die Technologie des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, das Unvermögen, die gesetzliche Zulassung zur Vermarktung der medizinischen Geräte des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, fehlende Produktdiversifizierung, Preisschwankungen bei den Rohmaterialien des Unternehmens, vorhandener oder verstärkter Wettbewerb und das Unvermögen des Unternehmens, seine Geschäftspläne oder -strategien umzusetzen. Diese und weitere Faktoren werden in den bei der SEC eingereichten Dokumenten aufgeführt und detaillierter beschrieben. Weitere Informationen über Ekso Bionics finden Sie unter www.eksobionics.com. Das Unternehmen wird diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht aktualisieren.

