Nasdaq wird als ein Leader in Gartner's "2016 Magic Quadrant for Operational Risk Management solutions" für seine BWise GRC-Plattform positioniert

23, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) erhält im Gartner Bericht Magic Quadrant for Operational Risk Management Solutions vom 15. Dezember 2016 eine ,Leader-Position' für BWise, seine GRC-Plattform (Governance, Risikomanagement und Compliance).

Der jährliche Bericht analysierte 14 weltweite Lösungsanbieter nach der "Vollständigkeit ihrer Vision" und der "Umsetzungsfähigkeit". Laut Gartner's Magic Quadrant Bericht "bietet ORM ein besseres Risikoverständnis in Bezug auf die Geschäftsziele und steigert dadurch die Unternehmensleistung und Kapitalallokation. ORM-Lösungen helfen Unternehmen, ihre Risikoberichterstattung im Jahresabschluss zu verbessern und die Rolle des Vorstands in der unternehmensweiten ORM-Kontrolle zu optimieren."

"Wir freuen uns, dass Nasdaq erneut als ein Leader im Bereich Operational Risk Management in Gartners Bericht positioniert ist", sagte Jonathan Deeks, Head of Nasdaq BWise. "Unternehmen operieren in einem zunehmend komplexen und regulierten Umfeld, dabei ist operationelles Risikomanagement eine Top-Priorität des Managements. Aus unserer Sicht würdigt der Gartner Bericht Nasdaq BWise' Stärken, die es aus seinen Erfahrungen und Erfolgen in der Finanzdienstleistungsbranche schöpft, als auch das starke Wachstum, das auf die Investition in Delivery Modelle folgte." Wir freuen uns, unsere Risikomanagement-Lösungen stetig weiterzuentwickeln und uns dabei auf unsere Expertise und "Leader"-Position stützen zu können."

Gartner, Magic Quadrant for Operational Risk Management Solutions, John A. Wheeler, Jie Zhang. 15. Dezember 2016

Gartner befürwortet weder Anbieter noch Produkte oder Services, die im Magic Quadrant aufgeführt werden. Gartner gibt Softwareanwendern keinerlei Empfehlungen, nur die Anbieter auszuwählen, die in dem "Leader" Quadranten platziert sind. Gartners Forschungsveröffent-lichungen drücken Ansichten der Analysten aus und sollten nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie aus, ebenso jegliche Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über BWise

BWise gehört zum Produktangebot von Nasdaq, das entwickelt wurde um öffentliche und private Unternehmen bei der Optimierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Tausende von Nutzern weltweit und in nahezu allen Branchen vertrauen auf die BWise® GRC-Plattform für die Erfassung, Nachverfolgung und das Management ihrer reputationsbezogenen und finanziellen Risiken sowie für die tägliche Unterstützung ihrer GRC-Prozesse.

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Bericht auf unserer Website www.bwise-grc.de.

