GNW-News: Nasdaq startet das Nasdaq Fund Network, um die Markttransparenz zu erhöhen

Nasdaq startet das Nasdaq Fund Network, um die Markttransparenz zu erhöhen

Der umfassende Dienst wird alle öffentlich erhältlichen Anlageprodukte enthalten

und somit den Marktzugang für eine größere Anzahl von Einzelnutzern erhöhen

NEW YORK (USA), 28. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) hat heute

den Ausbau und Neustart des Mutual Fund Quotation Service (MFQS) von Nasdaq als

Nasdaq Fund Network (NFN) bekanntgegeben.



Das Nasdaq Fund Network ist ein

weltweiter Informationsservice für Anlageprodukte, der den Finanzmärkten der

Welt höhere Effizienz und mehr Transparenz ermöglicht.

Das Nasdaq Fund Network bietet dem weltweiten Anlegerpublikum täglichen Zugriff

auf Bewertungen notierter Finanzinstrumente wie zum Beispiel Investmentfonds,

Geldmarktfonds, Investmentgesellschaften, Rentenfonds, getrennt verwaltete

Konten/gemeinsam verwaltete Konten, kollektive Investmentgesellschaften,

alternative Anlagen und strukturierte Produkte, die an der Nasdaq notiert sind.

Zuvor war der MFQS nur auf Investmentfond- und Geldmarktfondsnotierungen

beschränkt.

"Nasdaq hat mit dem MFQS mehr als 30 Jahre lang Markttransparenz für

Investmentfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung gestellt", sagte Bjorn Sibbern,

EVP und Leiter der Abteilung Global Information Services von Nasdaq. "Der Start

des Nasdaq Fund Network ist ein großer Schritt nach vorn, um unseren Kunden eine

bessere Markttransparenz zur Verfügung zu stellen, denn diese legt den

Grundstein für gerechte und offene Märkte. Das Nasdaq Fund Network macht

Finanzmärkte integrativer und weniger undurchsichtig für die wachsende

Anlegergemeinde weltweit."

Das Nasdaq Fund Network stellt die nächste Generation des MFQS von Nasdaq dar.

Seit dem Start im Jahr 1984 sorgte der MFQS in wesentlichem Ausmaß dafür,

Transparenz in die Märkte für Investmentfonds und Geldmarktfonds zu bringen. Vor

seiner Schaffung war es Investoren nur schwer möglich, relevante, zutreffende

und zuverlässige Preisdaten zu Fonds zu finden. Nasdaq hat dazu beigetragen, den

Rahmen dafür zu schaffen, dass Investmentfonds für Anleger, Institutionen,

Onlineportale und Medienkanäle zugänglicher und bei ihnen beliebter geworden

sind. Diese Dienstleistung geht jetzt über US-amerikanische Investmentfonds

hinaus und schließt viele verschiedene Arten von Anlageprodukten sowohl in den

USA als auch weltweit ein.

"Wir glauben, dass allen Marktteilnehmern besser damit gedient ist, wenn sie

Zugriff auf Informationen haben, und als Kunde und Anbieter von alternativen

Anlagen ist der Neustart des Nasdaq Fund Network für uns ein begrüßenswerter

Schritt. Wir haben im Jahr 2011 sogar eng mit Nasdaq zusammengearbeitet, um

deren Plattform für nicht notierte alternative Anlageprodukte zu erstellen und

formalisieren, was für mehr Transparenz auf dem Markt gesorgt hat", sagte Bill

Miller, President und CEO von CCO Capital, LLC, der Verkaufs-/

Verwaltungstochtergesellschaft der CIM Group. "Die Anteilsinhaber des Cole

Income NAV, des ersten täglich gehandelten Immobilienfonds, der sich für ein

Tickersymbol von Nasdaq qualifiziert hat und der auch als erstes in der

Kategorie für alternative Anlageprodukte notiert wurde, konnten seitdem auf

effiziente Weise tägliche Preisinformationen abrufen und sie werden auch

weiterhin zutreffende Daten aus dem erweiterten Nasdaq Fund Network erhalten."

Das Nasdaq Fund Network (NFN) listet und verteilt Performancedaten von über

35.000 Produkten, in die angelegt werden kann, an über eine Million Anleger

täglich. Produktemittenten und Vermögensmanager profitieren von einem

automatisierten Service, der für mehr Bewusstsein sorgt und dazu beiträgt, dass

mehr Vermögenswerte für neue und bestehende Produkte zusammengetragen werden

können. Institutionelle Anleger und Privatanleger sowie das allgemeine

Anlegerpublikum profitieren vom täglichen Zugriff auf transparente Daten auf

Fondsebene für eine große Bandbreite an Produkten, damit sie informierte

Anlageentscheidungen treffen können.

Über Nasdaq:

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Handel,

Abrechnung, Börsentechnologie, Notierungen, Informationen und Dienstleistungen

für Aktiengesellschaften. Mit seinem vielfältigen Portfolio von Lösungen

ermöglicht es Nasdaq seinen Kunden, ihre Geschäftsvision zuversichtlich zu

planen, optimieren und auszuführen. Dabei setzt das Unternehmen bewährte

Technologien ein, um Transparenz und Einblicke für Geschäftstätigkeiten auf den

weltweiten Kapitalmärkten von heute zu bieten. Als Entwickler der weltweit

ersten elektronischen Wertpapierbörse treibt die Technologie des Unternehmens

mehr als 90 Marktplätze in 50 Ländern

an - und 1 von 10 Wertpapiertransaktionen auf der Welt. Bei Nasdaq sind

insgesamt ungefähr 3.900 Produkte mit einem Marktwert von ungefähr 13 Bio. US-

Dollar notiert. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen

Sie: http://business.nasdaq.com

Medienkontakt von Nasdaq:

Matthew Sheahan

+1 (212) 231-5945

matthew.sheahan@nasdaq.com

