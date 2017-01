GNW-News: Nasdaq Corporate Solutions und Euroland IR schließen Partnerschaft, um erweiterte Funktionen für Investor-Relations-Websites anzubieten

Nasdaq Corporate Solutions und Euroland IR schließen Partnerschaft, um erweiterte Funktionen für Investor-Relations-Websites anzubieten

STOCKHOLM, Schweden, 30. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq Corporate Solutions gibt Partnerschaft mit Euroland IR bekannt, um Profis im Bereich Investor Relations (IR) weltweit erweiterte Funktionen für deren IR-Website anbieten zu können.



Die Partnerschaft wurde im Dezember 2016 beschlossen und versorgt Tausende von Kunden der Nasdaq Corporate Solutions in den Regionen EMEA, Asien sowie Nord- und Südamerika mit umfassenden Börsenkursen, interaktiven Charts und weiteren Modulen für IR-Websites. Dieses Upgrade für Kunden ist bereits auf dem Weg und folgt der Veröffentlichung der IR-Website- Plattform der nächsten Generation von Nasdaq die mit der Open-Source-Technologie Drupal 8 ausgestattet ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e024557- 1d6b-4567-8dc5-86ff79c4a506

"Euroland ist ein bewährter Marktführer für Börsenkurse und interaktive Chartfunktionen in für Mobilgeräte geeignetem Format. Wir sind sehr erfreut, den Kunden unserer IR-Websites die branchenweit besten Funktionen anzubieten", sagte Stacie Swanstrom, Executive Vice President und Leiterin von Nasdaq Corporate Solutions. "Wir sind zuversichtlich in Bezug auf die Partnerschaft und auf unsere Fähigkeit, unseren Kunden eine nahtlose und verbesserte IR-Website anzubieten."

"Euroland IR ist stolz auf die Partnerschaft mit Nasdaq Corporate Solutions, die kontinuierlich daran arbeiten, die IR-Kommunikation ihrer Kunden auf weltweiter Basis zu erweitern und zu verbessern" sagte Natalie Kahn, CEO von Euroland IR. "Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass die Kunden von Nasdaq Corporate Solutions den bestmöglichen Kundenservice erhalten."

Nasdaq Corporate Solutions, eine Geschäftssparte von Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ) bietet eine integrierte Produktpalette mit Lösungen in den Bereichen Marktintelligenz, Kommunikation, Workflow und Zusammenarbeit für Führungskräfte von Unternehmen und Vorstände an - und dies für annähernd 18.000 Firmenkunden. Die Produktpalette umfasst Produkte, die Investor Relations, die Unternehmenskommunikation und Corporate-Governance-Funktionen unterstützen. Nasdaq Corporate Solutions erstellt, unterhält und wartet IR-Websites für mehr als 3.000 Unternehmen weltweit, darunter ca. 78 Prozent der Unternehmen des Nasdaq-100 Index und ca. 63 Prozent der Unternehmen des Fortune 500.

Über Nasdaq: Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) ist ein führender Anbieter von Services in den Bereichen Börsenhandel, Clearing, Exchange-Technologie, Notierung, Informationen und börsennotierte Unternehmen auf sechs Kontinenten. Unter Nutzung seines vielfältigen Portfolios an Lösungen können die Nasdaq-Kunden ihre geschäftlichen Zielvorstellungen problemlos planen, optimieren und ausführen. Dabei kommen bewährte Technologien zum Einsatz, die Transparenz und Einblicke bieten, um sich in den heutigen weltweiten Finanzmärkten bewegen zu können. Als Entwickler des ersten elektronischen Aktienmarkts der Welt unterstützt Technologie von Nasdaq mehr als 85 Marktplätze in 50 Ländern und 1/10 der weltweiten Wertpapiertransaktionen. Nasdaq umfasst ungefähr 3.800 notierte Unternehmen mit einem Marktwert von 10,1 Billionen US-Dollar und annähernd 18.000 Firmenkunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

Medienkontakt von Nasdaq:

Will Briganti (646) 441-5012 william.briganti@nasdaq.com

