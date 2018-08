GNW-News: NNIT A/S: NNIT und ValGenesis Partner für cloudbasierte Validierungssoftware für die Life-Science-Industrie

NNIT A/S: NNIT und ValGenesis Partner für cloudbasierte Validierungssoftware für die Life-Science-Industrie

Pressemitteilung

NNIT und ValGenesis Partner für cloudbasierte Validierungssoftware für die Life-

Science-Industrie

Das automatisierte Lifecycle-Management-Validierungssystem hilft der Life-

Sciences-Industrie, sich von Papier zu verabschieden und die

Unwirtschaftlichkeiten zu beseitigen, die die heutigen IT-Validierungsprozesse

behindern.

Kopenhagen, 14. August 2018 - NNIT, ein führender Anbieter von IT-

Dienstleistungen und -Beratung, gibt seine strategische Partnerschaft mit

ValGenesis Inc.



bekannt, einem Pionier für papierlose Validierungssoftware-

Systeme.

Die Validierungsprozesse im Life-Sciences-Bereich sind nach wie vor fast

ausschließlich manuell und papierbasiert sowie in der Regel ineffizient,

kostspielig und fehleranfällig. Als weltweit führender Anbieter von Lifecycle-

Management-Validierungslösungen (VLMS) für Unternehmen ermöglicht ValGenesis

Firmen, ihre gesamte IT-Lifecycle-Validierung elektronisch zu verwalten.

Die cloudbasierte Lösung von ValGenesis hilft Life-Science-Unternehmen, den

Einsatz von Papier zu reduzieren und die Unwirtschaftlichkeit der heutigen IT-

Validierungsprozesse zu beseitigen. Sie ermöglicht eine konsequente Einhaltung

der Vorschriften, trägt dazu bei, Bedenken hinsichtlich der Datenintegrität

auszuräumen, die Konsistenz zu verbessern und die Validierungszyklen erheblich

zu verkürzen.

"Wir arbeiten mit dem Pionierunternehmen in diesem Nischenbereich zusammen, um

mehr Life-Science-Unternehmen zu helfen, sich von Papier zu verabschieden.",

erklärt Bo Olsen, Geschäftsführer, NNIT US. Und er fährt fort:

"Die Software von ValGenesis entwickelt sich zu einem De-facto-Standard für die

Sicherstellung und Verwaltung der Validierung, da Unternehmen, die ValGenesis

einsetzen, signifikante Verbesserungen (Konsistenz, Konformität und

Zykluszeitverkürzung) in ihren Validierungsprozessen erzielen."

Als bevorzugter globaler Partner von ValGenesis wird NNIT die papierlose

Validierungssoftware in sein Serviceangebot für die Pharma- und Biotech-

Industrie integrieren. Die Schulungen und gemeinsamen Bemühungen werden sich auf

die über 200 Validierungsberater und Vertriebsmitarbeiter von NNIT in Europa

konzentrieren.

Die beiden Unternehmen haben bereits gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit auf

dem US-Markt gesammelt, wo die ValGenesis-Software von zehn der 20 führenden

Pharmaunternehmen implementiert wurde.

"Mit ValGenesis können Life-Sciences-Unternehmen ihre Validierungsprozesse nicht

nur elektronisch verwalten; die Software reduziert auch die Zeit und die Kosten

für den Validierungszyklus erheblich, eliminiert potenzielle

Datenintegritätsprobleme im Validierungsprozess, ermöglicht die Standardisierung

und sorgt für Konsistenz und Konformität im Validierungsprozess des

Unternehmens. Wir freuen uns darauf, unsere Marktpräsenz zu erweitern und unsere

Kunden vor Ort durch eine Partnerschaft mit NNIT, einem führenden Anbieter von

IT-Dienstleistungen und -Beratung für die globale Life-Science-Industrie mit

außergewöhnlich starken Positionen in Europa und China, zu unterstützen",

erläutert Dr. Siva Samy, CEO von ValGenesis.

NNIT hat ca. 400 Kunden, davon ca. 150 außerhalb Dänemarks. Rund 20 % sind

internationale Life-Sciences-Kunden (Juni 2018).

Mehr Informationen

Helga Heyn, NNIT Kommunikationsabteilung, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

Shanti Mulyadi, ValGenesis Communcations, +1 510 445 0505 Ex. 1015,

Sahnti.mulyadi@valgenesis.com

Über NNIT

NNIT ist ein internationales Beratungsunternehmen für Entwicklung,

Implementierung, Validierung und Betrieb von IT für die Life-Science-Industrie.

Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir ihre IT so behandeln, als

wäre es unsere eigene. Und natürlich erfüllen wir die strengsten behördlichen

Anforderungen der Branche. Wir setzen den neuesten Stand der Technologie ein, um

die Software, die Geschäftsprozesse und die Kommunikation unserer Kunden

effektiver zu gestalten. Im Juni 2018 beschäftigte die NNIT-Verkaufsabteilung

3.122 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nnit.com

Über ValGenesis

ValGenesis, Inc. ist der Erfinder einer innovativen Software-Plattform, die als

Grundlage für das Management von compliancebasierten Validierungstätigkeiten in

Life Sciences-Unternehmen dient. ValGenesis, Inc. stellt die erste

Unternehmensanwendung zur Verfügung, die den Lifecycle-Validierungsprozess des

Unternehmens verwaltet. Als einziges 100 % elektronisches System zur Verwaltung

der Validierung und Zulassung wurde ValGenesis von einem Branchen-Peer-Review-

Komitee mit dem "New Innovative Technology Award" der Parenteral Drug

Association (PDA) ausgezeichnet. Die Lösung entspricht den Anforderungen der US-

FDA 21 CFR Teil 11 und Anhang 11. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.valgenesis.com

https://youtu.be/TgfJLw__lzA

20180814 ValGenesis DE:

http://hugin.info/163771/R/2210471/860709.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NNIT A/S via GlobeNewswire

http://www.nnit.com/