GNW-News: NNIT A/S: NNIT positioniert sich als einer der wichtigsten Wettbewerber für digitale Life Science Services

NNIT A/S: NNIT positioniert sich als einer der wichtigsten Wettbewerber für digitale Life Science Services

Pressemitteilung

NNIT positioniert sich als einer der wichtigsten Wettbewerber für digitale Life

Science Services

Eine neue Analyse führender digitaler Dienstleister verleiht NNIT eine solide

Position in der Life-Science-Landschaft.

Kopenhagen, 12. September 2018 - Das international renommierte Beratungs- und

Forschungsunternehmen Everest Group hat NNIT kürzlich als einen der wichtigsten

Wettbewerber in der digitalen Dienstleisterlandschaft für Life-Science-

Unternehmen positioniert.





Diese Position wird in einem neuen Bericht beschrieben, der Life-Science-

Unternehmen bei der Auswahl ihrer Digitalisierungspartner unterstützt: "Life

Sciences Digital in Europe - Service Provider Landscape with Services PEAK

Matrix(TM) Assessment 2018" (Digitale Biowissenschaften in Europa -

Dienstleisterlandschaft mit Services PEAK Matrix(TM) Bewertung 2018).

Mit zunehmender Konzentration auf den Patienten und der steigenden Nachfrage

nach individualisierten Behandlungen und ganzheitlicher Versorgung müssen

Pharmaunternehmen nun digitale Strategien entlang der gesamten

Wertschöpfungskette entwickeln. Unternehmen müssen glaubwürdige Partner finden,

die ihnen helfen können, neue Technologien wie künstliche Intelligenz,

Automatisierung und Blockchain zu nutzen.

"Diese neuen Technologien tragen die digitale Entwicklung in Bereiche wie

Forschung & Entwicklung und Produktion, die beide weiterhin als NNIT-

Kerngeschäftsbereiche gelten", erklärt Brian Troelsen, Business Development

Director, NNIT. Und er fährt fort:

"Um Pharmaunternehmen durch den digitalen Wandel zu führen, bedarf es Kompetenz,

Erfahrung und einem tiefen Verständnis seiner Feinheiten. Die Rolle, die uns von

der Everest Group zugewiesen wurde, ist ein Beweis für die IT-Kompetenz von NNIT

in der globalen Life-Science-Industrie."

In den letzten zwei Jahrzehnten ist NNIT aus der Pharmaindustrie herausgewachsen

und hat sich als hoch angesehener IT-Dienstleister etabliert, der über die Größe

und Leistungsfähigkeit verfügt, um Life-Science-Unternehmen weltweit zu

unterstützen.

Die PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group verfolgt einen objektiven und

faktenbasierten Ansatz, der nur die besten Dienstleister innerhalb der digitalen

Life-Sciences hervorhebt und positioniert. Den Bewertungsprozess zu bestehen und

auf der PEAK-Matrix vertreten zu sein, ist schon an sich eine positive

Auszeichnung.

NNIT ist ein Unternehmen mit rund 3000 Mitarbeitern und 400 Kunden in Europa,

USA und Asien (Juni 2018).

Mehr Informationen

Helga Heyn, NNIT Kommunikationsabteilung, +45 30 77 81 41, hhey@nnit.com

Über NNIT

NNIT ist ein internationales Beratungsunternehmen für Entwicklung,

Implementierung, Validierung und Betrieb von IT für die Life-Science-Industrie.

Im Juni 2018 beschäftigte die NNIT-Verkaufsabteilung 3122 Mitarbeiter. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nnit.com

Informationen über die Everest Group PEAK MatrixTM

https://www.everestgrp.com/research/peak-matrix/

