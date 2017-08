GNW-News: NGX Bio wirbt 3 Millionen USD für die Wachstumsförderung seines Marktplatzes für DNA-Sequenzierung ein

NGX Bio wirbt 3 Millionen USD für die Wachstumsförderung seines Marktplatzes für DNA-Sequenzierung ein

SAN FRANCISCO (USA), 15. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGX Bio, Inc. (www.NGXbio.com), der führende Marktplatz für Online-DNA- Sequenzierungsdienstleistungen, gab den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen USD bekannt.



Die Runde wurde von der 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ:TURN) angeführt. Weitere Investoren waren Third Kind Venture Capital, Lateral Capital, die Band of Angels, das Berkeley Angel Network sowie andere.

NGX Bio wurde 2014 gegründet und bietet einen optimierten, webbasierten Zugang zu Next-Generation-Sequenzierungsdienstleistungen für Kunden, die weltweit hochwertige, schnelle und kostenwirksame Sequenzierungslösungen sowohl für menschliche als auch nicht-menschliche Proben suchen. Die Nachfrage nach Sequenzierungsdienstleistungen steigt exponentiell. Die Plattform von NGX Bio gleicht die Sequenzierungsbedürfnisse von Kunden mit Anbietern ab, die freie Sequenzierungskapazitäten haben. Mit den Online-Bestelltools von NGX Bio können Kunden aus einem großen Angebot an Sequenzierungsdienstleistungen auswählen. NGX Bio bietet diese Dienstleistungen über zahlreiche und gut ausgebaute Geschäftsbeziehungen zu einem weitreichenden Netzwerk aus Anbietern von Sequenzierungsdienstleistungen an. Die Fähigkeit, eine buchstäblich unbegrenzte Sequenzierungskapazität zur Verfügung zu stellen, um Projekte rasch abzuschließen und stets auf dem neuesten Stand der sich schnell weiterentwickelnden Sequenzierungstechnologien zu bleiben, unterscheidet NGX Bio von seinen Wettbewerbern und internen Sequenzierungsressourcen im kommerziellen, akademischen oder staatlichen Bereich.

"Wir schätzen die Unterstützung unserer Investoren bei der Finanzierung der nächsten Wachstumsphase unseres Unternehmens sehr", so Denis Kourakin, President und Chief Executive Officer von NGX Bio. "Unsere Plattform macht die Durchführung von Sequenzierungsprojekten für alle Kunden einfacher und kostengünstiger und ermöglicht ihnen eine Skalierung, ohne Investitionen tätigen zu müssen. Dank dieser Finanzierung werden wir unser erklärtes Ziel, nämlich unseren Kunden hochwertige, schnelle und kostenwirksame Sequenzierungslösungen zu liefern, auch in Zukunft konsequent verfolgen können."

Über NGX Bio:

NGX Bio ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das einen optimierten, webbasierten Zugang zu Next-Generation-Sequenzierungsdienstleistungen für Kunden bietet, die weltweit hochwertige, schnelle und kostenwirksame Sequenzierungslösungen suchen. Das Unternehmen wurde 2014 von zwei Professoren der Stanford University gegründet und kann seinen Kunden dank Partnerschaften mit zahlreichen Sequenzierungsanbietern eine buchstäblich unbegrenzte Sequenzierungskapazität anbieten.

Kontaktperson: Denis Kourakin Telefon: +1 (415) 464 6379 E-Mail: denis@ngxbio.com

